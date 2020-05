Automatikus gépfelügyeletet fejleszt tovább az SKF

Címkék: állapotfelügyelet csapágy felügyeleti szoftver karbantartás SKF teljesítménymérő

A vezeték nélküli technológiák szakértőjével, a LumenRadio vállalattal együttműködve az SKF az állapotfelügyeleti rendszer részeként új vezeték nélküli érzékelőt fejlesztett ki, amely lehetőséget biztosít a forgóberendezés-teljesítményoptimalizálási program olyan mértékű továbbfejlesztésére, amelyet korábban nem tartottak gazdaságosnak.

A LumenRadio eleinte a professzionális világítástechnika területén működött, termékeit a korszerű fényjátékok távvezérlésére és felügyeletére alkalmazták. A vállalat azóta kiterjesztette az IoT alkalmazásait a fűtés, a szellőzés és a légkondicionálás, valamint a nehézipari alkalmazások területére.



Az SKF annak érdekében társult a LumenRadio IoT szakértőivel, hogy a rezgés és a hőmérséklet mérésére létrehozzanak egy új vezeték nélküli felügyeleti rendszert. Az „SKF Enlight Collect IMx-1 rendszer” egyesíti az SKF állapotfelügyelet terén szerzett szakértelmét a LumenRadio szabadalmazott hálózati technológiájával.



A forgóberendezésre szerelve az SKF Enlight Collect IMx-1 rendszer gazdaságos módon biztosítja a rezgésadatok automatikus gyűjtését. Az előrejelző karbantartási programok kiterjeszthetők a sokkal gyakoribb adatgyűjtéssel, amely növeli a hibaészlelés arányát, és ennek eredményeként megakadályozhatók a költséges nem tervezett gépleállások.



A LumenRadio-val való együttműködés keretében az SKF alkalmazhatja a MiraOS operációs rendszert, amely számos előnyt kínál a vezeték nélküli kommunikációban. A „mesh” hálózati protokoll lehetővé teszi, hogy az érzékelők adatokat továbbítsanak egymás között az akadályok - például a csővezetékek és a folyadéktároló tartályok - kikerülésével ahelyett, hogy megpróbálnának áthatolni azokon. A LumenRadio szabadalmazott kognitív technológiája szkenneli a rádióspektrumot, és átvált a frekvenciák között, hogy elkerülje a csatornák túlterheltségét és az interferenciát. Mindez azt jelenti, hogy növelhető a rádiós kapcsolat megbízhatósága kevesebb és ismételt jelátvitellel - ezáltal jelentősen csökken a kis méretű eszköz akkumulátorának energiafogyasztása.



Chris G. James, az SKF termékmenedzsere nyilatkozatában elmondta: „Az alacsony energiafogyasztás volt az egyik fő ok, amiért az SKF a LumenRadio mellett döntött. A technológia nemcsak az adatok nagy pontosságú időbélyegét biztosítja, hanem minimalizálja az energiafelhasználást is, mivel pontosan tudja, mikor kell be- és kikapcsolni a jeladót. Ennek köszönhetően az érzékelő sok éven át működhet egyetlen akkumulátorral a vezeték nélküli technológiákkal szemben nehézségeket támasztó környezetekben - például a papírgyárakban - is.”



. „Megtiszteltetés számunkra, hogy részesei lehetünk az együttműködésnek az SKF-fel, melynek során közösen alakítjuk az automatikus állapotfelügyelet és a forgóberendezés-teljesítményoptimalizálás jövőjét. A LumenRadio vezeték nélküli szakértelme és az SKF forgóberendezésekkel kapcsolatos több mint száz éves tapasztalata együtt erős alapot biztosít az ipari fejlődés következő szakaszához.” - mondta Christian Sahlin, a LumenRadio ipari szegmensért felelős igazgatója.



Az önformáló érzékelőhálózathoz nincs szükség meglévő infrastruktúrára - például Wi-Fi-re -, és olyan nagyságrendben is telepíthető, amely lefedi napjaink manuális “mérési útvonalait”. A rezgésadatok pontos időbélyege szélesebb körű elemzési szolgáltatások diagnosztikai lehetőségét biztosítja az SKF megbízható forgással kapcsolatos stratégiájában.



Ezzel a rendszerrel, valamint a felhőalapú támogatással az SKF segítséget nyújthat a felhasználók számára a forgóberendezések teljesítményének növeléséhez az alkatrészek és eszközök állapotára vonatkozó gyorsabb és hatékonyabb észlelések révén.

