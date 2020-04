A szoftver belülről történő megújítása 2. rész

Egy szoftverplatform a teljes automatizáláshoz

A COPA-DATA egészen a közelmúltig HMI/SCADA rendszernek nevezte a zenon szoftvert. Az SPS IPC Drives 2018 szakkiállításon pozicionálódott át a termékskála zászlóshajója univerzális felhasználású szoftverplatformmá. Háromrészes cikksorozatunk célja, hogy rávilágítson a változásokra. Az első részben az átpozicionálásra koncentráltunk, a mostani folytatásban a konkrét termékváltozásokat emeljük ki, majd a befejező részben az ipari automatizálás előnyeivel foglalkozunk.

A digitalizáció és a gazdasági nehézségek korszakában a termelőberendezésektől elvárt, hogy intelligensen és rugalmasan alkalmazkodjanak a változó gyártási követelményekhez. Ez magas szintű automatizálást feltételez, ami messze túllép az egyes gépeken, és magában foglalja a teljes gyártási folyamatot, felöleli az egyes telephelyeket megvalósítja az összes, szenzorszintű adat teljes vertikális integrációját, és a rendeléskezelést is elvégzi az ERP-rendszerrel.

Ezt az intelligens működést az osztrák szoftvergyártó COPA-DATA zenon szoftverplatformja képes teljesíteni. A több mint 30 éve folyamatosan továbbfejlesztett zenon átfogó szoftvermegoldássá vált a gyártóüzemekben és az energetikában zajló folyamatok felügyeletére és megjelenítésére. A SCADA/HMI kereteken már régóta túlnőtt zenont a COPA-DATA az utóbbi időkben már szoftverplatformként pozicionálja.

Fokozatos átalakítás minden szinten

„A zenon szoftverplatformként történő megnevezése nem marketingintézkedés; tükrözi azokat a strukturális változásokat, amelyek közül néhány meglehetősen mélyreható” – jelentette ki Alexander Punzenberger, a COPA-DATA CEE/ME elnöke. Bár ezek a változások mélyrehatók, a zenont nem egy helyettesítő termék váltja fel, hanem a gyártó változatlanul organikusan továbbfejleszti. Ez elengedhetetlen a verziók kompromisszumok nélküli kompatibilitásának biztosításához, ami a stabil használat előfeltétele.

A COPA-DATA minden új verzióban fontos új technológiákat vezet be, hogy megkönnyítse a zenon felhasználói számára az iparág legjobb gyakorlatainak átvételét. Időnként jelentős változtatásokra van szükség annak biztosításához, hogy a zenon a legmodernebb architektúra-modelleket tükrözze vissza. A folyamatos fejlesztés révén a zenon független maradhat az operációs rendszerektől vagy az adatbázismotoroktól, és tovább növekedhet a szoftver hálózatképző képessége. Jó példa erre a HTML5 megjelenítés, amit a 7.60 verzióban vezettek be, és ami megkönnyíti a használt hardverektől független működési koncepciókat.

A zenon 2019 nyarán megjelent 8.10-es verziója az első olyan változat, amit már kifejezetten szoftverplatformnak terveztek. Megjelent a Line Management alkalmazáskészlet is, amely még könnyebbé teszi a gépek és a handlingrendszerek integrálását a gyártósorba

Valódi teljesítménynövekedés

A programmodulok némelyikének a szoftver funkcionális mélységében történő cseréje jelentősen hozzájárult a teljesítmény javulásához. A legfrissebb zenon-verzió a másodpercenkénti értékváltozások lehetséges számát 150 000-re növelte az előző 400 helyett. A zenon szerkesztőben és a zenon Runtime-ban a gyorsabb reakcióidő akár 97 százalékkal képes csökkenteni a projekttervezésben az ismétlődő tulajdonságváltozásokhoz szükséges időt. Az archiválás nemcsak gyorsabb lett, de a többfeladatos munkavégzést is támogatja. Következésképpen a nagy mennyiségű adat archiválása már nem befolyásolja a futásidejű teljesítményt.

„A zenon szoftverplatformként történő megnevezése nem marketingintézkedés; tükrözi azokat a strukturális változásokat, amelyek közül néhány meglehetősen mélyreható. És bár mélyrehatók, ezek a változások nem lesznek észrevehetők a végfelhasználók számára, akik továbbra is élvezhetik a zenon kivételesen egyszerű használhatóságának előnyeit.” Alexander Punzenberger, a COPA-DATA CEE/ME elnöke

A zenon 2019 nyarán megjelent 8.10-es verziója az első olyan változat, amit már kifejezetten szoftverplatformnak terveztek. Platform-architektúrájával minden dimenzióban lényegesen leegyszerűsíti a méretezési projekteket. A verzió az érzékelők, gépek vagy akár egész üzemek a vállalati központban lévő vezérlőpanelekkel történő integrálásától a hűtő-, fűtő-, szellőztető- és légkondicionáló rendszerek az épülettechnikához történő kapcsolódásáig mindent felölel, az általános energiahatékonyság növelése érdekében.

Ennek érdekében a 8.10-es verzióban számos meghajtót módosítottak, megkönnyítették például a modern biztonsági előírásoknak megfelelő titkosított kommunikációt. Új illesztőprogramok is megjelentek, ezek közül egy a Hekatron automatikus tűzvédelmi rendszer integrálására szolgál. „Az OPC UA számos területen megkönnyíti az eddig bonyolultnak számító kommunikációs feladatokat – mondta Alexander Punzenberger. – Ennek ellenére a nyitott és ezzel egyidejűleg biztonságos kommunikáció létrehozása az ipari automatizálás minden rétegében továbbra is kulcsfontosságú rendszerkövetelmény, és a zenon egyik kivételes előnye.”

A megoldások gyorsabb létrehozása

A kortárs platform-architektúra egyik előnye, hogy az illesztőprogramok szelektíven cserélhetők vagy hozzáadhatók. Egy másik előny az új zenon alkalmazáskészletek megjelenése. Ezeket az előre meghatározott funkcionális tartományú szoftver-építőelemeket a COPA-DATA készíti, átfogó tesztnek veti alá azokat, így könnyen adaptálhatók az adott alkalmazási körülményekre. Ez – nem utolsósorban a teszteléshez szükséges idő jelentős lecsökkenése miatt – megkönnyíti a projekt konfigurálását.

A zenon 8.10-es verziójával együtt jelent meg a Line Management alkalmazáskészlet, ami a gépek és a handlingrendszerek gyártósorba történő integrálását könnyíti meg. A COPA-DATA egy, az alkalmazáscsomaggal létrehozott megoldást is bemutatott a 2019-es szakmai kiállításokon. Várható további, egyedi funkcionális vagy ipari fókusszal rendelkező csomagok megjelenése is.

Felhőben vagy lokálisan? Bárhol!

A szoftverplatformra történő átalakulás kulcsfontosságú része volt a szolgáltatásorientáltabb architektúrára történő áttérés. A moduláris szoftveregységek alaprendszerből történő kiemelése felhőplatform-kompatibilis és helyfüggetlen megoldást hoz létre. A COPA-DATA elsősorban a felhőalapú szolgáltatásokra összpontosít a jelentéskészítés és az elemzés területén, de a zenon felhőalapú alkalmazásként történő felhasználása a különféle telephelyek, különösen a távoli helyeken fekvő létesítmények integrálásához is jobb lehetőségeket kínál.

A zenon 8.10-es verziójának a tételenkénti gyártásra szolgáló új egységosztályai tovább növelik az üzemeltetők helytől és üzemtől történő függetlenségét. A felhasználók így megvárhatják az adott tétel kezdő időpontját annak eldöntésére, hogy melyik berendezést használják majd annak legyártásához. Ez megkönnyíti a helyfüggetlen receptúrák létrehozását, amelyeket később a világ bármely pontjára átvihetünk bármilyen, zenont használó berendezésre.

A COPA-DATA által több kiállításon, köztük a 2019-es Smart Automation szakvásáron bemutatott egy töltőgépet, ami jól demonstrálta a virtuális valóság integrációját egy olyan szoftvermegoldással, amelyet a zenon szoftverplatform és a Line Management alkalmazáskészlet felhasználásával készítettek

A jövőbeli eseményekre adott reakció

A zenon szoftverplatform továbbfejlesztése során a COPA-DATA mindig különös figyelmet fordít a használhatóságra. A prediktív elemzőfunkción belül a trendelőrejelzés már másodpercről másodpercre, nem pedig percről percre ad pontos információkat. A zenon Analyzerben lévő előrejelzések a zenon 8.10 projekt futásidejű verziójában is használhatók. Ez lehetővé teszi a jelenlegi trendek megjelenítését a HMI-felhasználók számára is, akik így szükség esetén gyorsan képesek reagálni azokra.

Platformként a zenon lehetőséget nyújt arra, hogy a funkciókat külön-külön módosítsák, ahogy különböző időpontokban válnak elavulttá. Ezt kihasználva a COPA-DATA új technológiai alapra helyezte a HTML5 webmotort. Ez a lépés a zenon 8.10-es verzióját függetleníti az operációs rendszerektől, és kiterjeszti annak csatlakoztathatóságát. A népszerű elemek, mint például a kombinációs elem, módosítás nélkül közvetlenül elérhetők a webmotorban, amivel sok idő takarítható meg a projektépítés során.

Rugalmas szoftverlicencelési lehetőségek

A zenon-projektek felhasználói változatlanul vásárolhatnak teljes megoldást, amelyet jellemzően a COPA-DATA egyik partnere készít el. Az új alkalmazáskészletek konfigurálhatóságának köszönhetően az összetett projektek olcsóbbá és könnyebben kiszámíthatóvá válnak.

A zenon 8.10-es verziójának megjelenésével párhuzamosan a COPA-DATA új opciókat vezetett be az árazási modellbe. Miközben a licencvásárlási árak változatlanok maradnak, a szoftver bérleti konstrukcióban is elérhetővé vált. A szoftverhasználati jogok mellett a bérlet karbantartást és támogatást is tartalmaz.

Folytatjuk

