A szalagok és bevonatok vastagságának mérése az akkumulátorgyártásban

Az akkumulátorgyártás során számos gyártási lépésben használt mérési technológiának rendkívül magas követelményeknek kell megfelelnie a pontosság, a teljesítmény és a robusztusság tekintetében. A Micro-Epsilon nagy pontosságú távolságérzékelői, lézerszkennerei és szenzorrendszerei a bevonat vastagságának precíz mérésében is kiváló választásnak bizonyulnak.

Az akkumulátoriparban a gyártási anomáliák gyártásközi ellenőrzése jelentősen hozzájárul a hatékonyság, az erőforrás-megtakarítás és a minőségbiztosítás javításához. Ezen a téren kulcsfontosságú a szalaganyagok és a bevonatoló fóliák vastagságának mérése. A Micro-Epsilon távolságérzékelői, lézerszkennerei és érzékelőrendszerei már bizonyítottak az ilyen típusú folyamatokban. Megbízható megoldást nyújtanak az akkumulátorgyártás során alkalmazott számos mérési feladatra, ezért a szenzorokat több különböző folyamatlépésben alkalmazzák az elektródagyártástól az összeszerelésen át a formázásig.

A nagy pontosságú vastagságméréshez különféle típusú, különböző mérési elveken alapuló érzékelők használhatók. A Micro-Epsilon kiterjedt és változatos termékportfóliója minden típusú bevonathoz és minden célobjektumhoz a megfelelő mérési módszert kínálja a megfelelő érzékelővel.

A szalagok és bevonatok vastagságának mérésére két elektromágneses kapacitív érzékelőt helyeznek el egymással szemben, amelyek mindkét oldalról mérik az elektromosan vezető anyagokat. A vezérlő kiszámítja és pontos vastagsági értékké konvertálja a két lineáris távolságjelet. Az optikai módszerekhez képest nagyobb a fényfolt, ami lehetővé teszi a struktúrák és az anomáliák átlagolását. Az integrált hőmérséklet-kompenzációnak köszönhetően még magas környezeti hőmérsékleten is stabil és pontos mérések végezhetők el.

A vastagságméréseket végző optikai szenzorok is egymással szemben helyezkednek el. A Micro-Epsilon nagy felbontású optoNCDT 1900 érzékelői nedves és száraz bevonatolási folyamatokban is használhatók. A kis fényfoltátmérőnek köszönhetően a legkisebb részletek is megbízhatóan észlelhetők. A mérések elvégzése nagy dinamika mellett történik.

A kulcsrakész thicknessGAUGE O.EC rendszer az elektródabevonatok vastagságát detektálja, az innovatív combiSENSOR-t használja, amely a vezetőgörgőn mérő örvényáram-érzékelőt és a kapacitív érzékelőt kombinálja a bevonat felületétől való távolság mérésére. Az elektródabevonat pontos vastagsága a jelkülönbségből adódik. Az érzékelők magas, ingadozó környezeti hőmérsékleten is megbízható és pontos mérések elvégzését teszik lehetővé.

