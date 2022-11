A Schneider Electric segítségével vet be csúcstechnológiát a CLAAS a hatékonyabb energiafelhasználás érdekében

Címkék: automatizálás claas energiafelhasználás energiafelügyelet energiagazdálkodás energiamenedzsment energiaracionalizálás mezőgazdasági gép Schneider Electric

Az elvárthoz képest jóval gyorsabban megtérülő fejlesztések, hatékonyabb energiafelhasználás, csökkenő költségek, lehetőség a prediktív karbantartásra – csak néhány példa arra, hogy milyen eredményekkel járt a CLAAS Hungária Kft. és a Schneider Electric együttműködése az elmúlt néhány évben. A Schneider Electric koncepciója, hogy nem csak szállítja a hálózatfelügyeleti rendszereket, de támogatja is ügyfeleit azok működtetésében.

Evés közben jön meg az étvágy – tartja a mondás, ami tökéletesen illik arra a folyamatra, melynek során a CLAAS Hungária Kft. néhány év alatt a Schneider Electric megoldásait alkalmazva új alapokra helyezte a törökszentmiklósi gyára technológiai energiafogyasztásának felügyeletét. A társaság már korábban is rendelkezett az energiafogyasztást monitorozó rendszerrel, azonban 2018-ben elérkezettnek látták az időt, hogy egy modernebb, az igényeiket még jobban kiszolgáló és az energiafelhasználásukról teljeskörű képet nyújtó rendszert alakítsanak ki.

„Az elmúlt 10-15 évben folyamatosan és nagyon gyorsan fejlődött a Claas Hungária Kft., szinte minden évben volt átalakítás vagy bővítés, hogy alkalmazkodni tudjunk a vevői igényekhez. Ahhoz azonban, hogy pontosan lássuk, mennyire tudjuk még bővíteni a törökszentmiklósi telephelyünket, tudnunk kellett, hogy az általunk használt transzformátorok mennyire vannak kiterhelve. Emellett voltak hálózati problémáink is és tisztán akartuk látni, hogy külső tényezőre vezethetők vissza a gondok, vagy belül van baj. Amikor elkezdtük a projektet, több megoldásszállítóval is egyeztettünk és a Schneider Electric csapata már az első prezentáción nagyon meggyőző volt. Tetszett maga a szoftver, amit bemutattak – egy valós méréseken alapuló, online demofelületet is meg tudtak mutatni -, illetve a szakértelem, amivel mindez párosult. Pozitív élmény volt számunkra az is, hogy nem az volt a hozzáállásuk, hogy mindent dobjunk ki és teljesen nulláról kezdjünk építkezni, hanem elmondták, hogy mit lehet használni a meglévő eszközeink közül, ami értelemszerűen költségmegtakarítást jelentett számunkra” – számolt be az együttműködés kezdeteiről Bartus Roland, a CLAAS Hungária létesítménygazdálkodási villamosmérnöke.

A mezőgazdasági gépgyártással foglalkozó vállalkozás törökszentmiklósi üzemében a Schneider Electric EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME) szoftverét, illetve a rendszert adatokkal ellátó fogyasztásmérőket telepítettek. A projekt első fázisában az energiafelhasználás monitorozása volt a feladat, később azonban az alkalmazás egyre több funkcióját kezdték használni a cégnél, így most már a teljes villamos hálózatuk állapotáról pontos képet tudnak alkotni. Ez lehetővé tette többek között a Claas számára azt, hogy a villamos mérések segítségével egy, a gyártást évek óta hátráltató probléma okát megtalálják és kezeljék. A következő fontos lépéseket pedig a nem villamos mérések – mint a szennyvíz, víz, sűrített levegő, gáz és hőmérséklet – megkezdése jelentette.

A jelenlegi piaci helyzetben, amikor a gáz ára rendkívüli mértékben megdrágult, igencsak kifizetődő, ha egy vállalkozás szabályozni tudja fűtési célú gázfelhasználását. Ehhez a megfelelő mérőeszközök mellett a Claas, a Schneider Electric és a rendszerintegrátori feladatokat ellátó GÉPautomatika Kft. szakembereinek közös gondolkodására is szükség volt és sikerült kidolgozni egy olyan megoldást, amely lehetővé teszi időalapú programozását, de akár azt is, hogy a valós hőmérsékletnek megfelelően reagáljon a rendszer, a fűtéssel kapcsolatos információkat pedig a PME tárolja.

„Volt olyan probléma, hogy a csarnokokon belül érezhető hőmérséklet-különbségek alakultak ki a régi fűtésvezérlő rendszerrel, ilyenkor természetesen feljebb kellett venni a fűtést. Viszont mivel az új fűtésvezérlőkkel számos hőmérőt telepítettünk, kiderült, sok esetben az ipari kapuk nem működtek megfelelően és ennek a problémának a kezelésével jelentős energiát és pénzt takaríthattunk meg. A Schneider Electric-kel való együttműködés nagyon komoly előnyöket hozott, az energiafelhasználásunk esetében például 10 százalék körüli megtakarítást értünk el. Ráadásul míg előzetesen kétéves megtérüléssel számoltunk egy-egy fejlesztés során, a valóságban egy év, vagy még rövidebb idő alatt visszahozták a befektetett összeget a rendszerek, a fűtésvezérlő például egy fűtési szezon alatt. Azt is fontos megemlíteni, hogy mivel pontos képünk van a villamos hálózatunk állapotáról, így az üzem bővítésének tervezése is felgyorsul, hiszen ha felmerül az igény, hogy növeljük egy csarnok méretét, akkor a korábbihoz képest töredék idő alatt ki tudjuk számolni, hogy honnan tudjuk biztosítani ehhez a szükséges energiakapacitást. Mi azt az elvet követtük, hogy az egyes fejlesztések által visszahozott pénzből bővítettük folyamatosan a rendszert és a kezdeti, 9 műszerre épülő megoldás után ma már ott tartunk, hogy az üzemünkben az ezres nagyságrendet közelíti a kihelyezett műszerek és a mérési pontok száma” – tette hozzá Bartus Roland.

Bár magát az energiamonitoring rendszer át lehet adni, a projektet igazából nem lehet lezárni, hiszen folyamatosan támogatni kell a felhasználót abban, hogy kihasználja a megoldásban rejlő lehetőségeket – mutatott rá Sztupák Dávid, a Schneider Electric alkalmazástámogató mérnöke. „Minél több eszközt integrálunk a rendszerbe, annál több mérési pont lesz, a CLAAS-nál most már olyan mennyiségű információ termelődik, amit jelentős időráfordítás és szakmai képzettség nélkül nem tudnának feldolgozni. Számos támogatói szolgáltatásunk közül, amelyből többet a CLAAS számára is biztosítunk, külön kiemelem Digital Service szolgáltatásunkat, melynek keretében havi szinten rövid, magyar nyelvű értékelést adunk ügyfeleinknek arról, hogy adott berendezéssel milyen esetleges gondok adódhatnak és mit érdemes tenni azok megelőzésére, így biztosítva a gyors döntéshozatalhoz szükséges értékes információt. A Schneider Electric koncepciója az, hogy „trusted advisor”-ként ne csak szállítsa a hálózatfelügyeleti rendszereket, de az üzemeltetésben is segítsen” – fűzte hozzá Sztupák Dávid.