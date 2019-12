A mobiltartályok pozíciójának és töltöttségi szintjének meghatározása a Dolgok Internete segítségével

Címkék: Internet of Things mérés méréstechnika Pepperl+Fuchs szenzor szenzortechnika

A Wilsen.sonic.level érzékelőrendszer lehetővé teszi a konténerek, tartályok és silók töltöttségi szintjének távoli ellenőrzését és kezelését.

A Pepperl+Fuchs új IoT-szenzora beépített ultrahangos mérőrendszert tartalmaz a töltöttségi szintek meghatározásához. Az érzékelő az adatokat rendszeres időközönként rögzíti és az aktuális földrajzi pozícióval együtt feltölti azokat az internetre. Az autonóm vezeték nélküli érzékelő akkumulátorral működik, ezért mobiltartályokban is használható.

WILSEN.sonic.level IoT-érzékelő

A Pepperl+Fuchs új Wilsen.sonic.level érzékelő-koncepciója számos különféle vezeték nélküli hálózatban használható. Létezik például egy termékverzió GSM(2G) interfésszel a lakossági mobilhálózatokhoz. A termék egy másik verzióját LoRaWAN interfésszel látták el a magánkézben lévő alacsony fogyasztású vezeték nélküli hálózatok használatához. Ezeket a rádió interfészeket az érzékelők adatainak az internetre történő továbbítására használják. A választott vezeték nélküli szabványtól függően a helypozíció is elérhető az interneten a beérkező szenzoradatokhoz. A LoRaWAN eszközök például bármely LoRa hálózatüzemeltető hálózatára és alkalmazásszerverére elküldhetik a telemetriai adataikat A nyilvános GSM mobil vezeték nélküli szabvány használatakor a Wilsen.service köztes szoftver biztonságos távoli helyként szolgál az érzékelőről származó adatok fogadásához és továbbításához. A Wilsen.service rendszerkoncepciója nemcsak az érzékelő adatainak dekódolását és célzott továbbítását kezeli, hanem biztonságos és kényelmes eszközkezelést is kínál. Ez különösen akkor előnyös, ha nagyszámú IoT-érzékelő működik a későbbi gyakorlati műveletekben és a vezeték nélküli hálózatba történő bejelentkezésnek és a megfelelő felhasználók hozzárendelésének a lehető legautomatizáltabban kell történnie. A Wilsen eszközkezelés ezenkívül lehetővé teszi az IoT-érzékelők automatizált alkalmazási paraméterezését és a szoftverfrissítések strukturált bevezetését annak érdekében, hogy a terepen még a nagyszámú IoT-érzékelő is naprakészen működhessen. A WILSEN koncepció moduláris IoT-rendszert biztosít, amelyhez külön alkatrészek, például érzékelő modulok, hálózati csomópontok, köztes szoftverek és adatfeldolgozó rendszerek is hozzáadhatók.

