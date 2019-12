A megmunkálási stratégiák meghatározása

A termelékenység szempontjából fontos tényezők sokszor a vezérlésben is beállíthatók

Ha körbetekintünk a gépiparban – azon belül is a fémmegmunkáló gépek piacán –, számtalan gépgyártót találhatunk, akik egyfelől újdonságokkal, másfelől a régi jól bevált technológiák bemutatásával próbálják magukhoz csábítani az alkatrészgyártó cégeket. Világszerte több ezer márkájú CNC-megmunkálóközpont létezik, azonban csak pár nagy név van, amit mindenki ismer.

A szerszámgépek gyártásával 1973 óta foglalkozó észak-amerikai Milltronics 2015 óta tagja a HURCO-csoportnak. A Milltronics első mérnökei a 70-es években az informatikai technológia fejlődését kihasználva vezérléseket fejlesztettek és építettek a gépekhez. A 80-as években elkezdtek „gépet építeni a vezérléshez”, és ezen a vonalon haladva jutottak el a mai fejlesztésekig. A vezérlés – vagy HMI (Human Machine Interface) – a legfontosabb kapocs, ahol az ember találkozik a géppel. Ezért a Milltronics nagyon nagy hangsúlyt fektet rá, hogy ez a találkozás és a mindennapos együttműködés a lehető legkellemesebb legyen. A kezdetektől fogva elsődleges fejlesztési szempont volt az ergonómia, az átlátható menürendszer, valamint a funkciók logikus működése.

A későbbiekben a megmunkálási stratégiák is nagyobb szerepet kaptak. A produktivitás növelése pl. marás esetén többféle módon érhető el: nagyobb előtolással, nagyobb fogásvétellel, valamint jobban optimalizált megmunkálási stratégiával. Az első két paramétert, illetve ezeknek a maximális értékét inkább a megmunkáló szerszám tulajdonságai határozzák meg. Ezeknek az optimalizálásával a forgácsolószerszám-gyártók foglalkoznak nagyobb mértékben. Viszont a megmunkálási stratégiákat sok esetben a vezérlésen is meghatározhatjuk, ezért termelékenység szempontjából nagyon fontos, hogy ezek mennyire hatékonyak.

CHIP BOSS

A Milltronics 9000 CNC-vezérlésbe közvetlenül vihetünk fel rajzokat, valamint 3D modelleket is. A saját fejlesztésű CHIP BOSS (Forgács Főnök) megmunkálási stratégia elemzi a 3D modellt, és a lehető legnagyobb szerszámélhasználat mellett végzi el a megmunkálási pálya generálását. Ez jobb szerszámélettartamot, rövidebb ciklusidőt és nagyobb pontosságot eredményez. A ciklusidők a hagyományos stratégiákhoz képest 30-50%-kal rövidebbek lesznek, és emellett a szerszám élettartama is 3-5-szörösére nő. Magasabb előtolás használható, kevesebb gyorsító és lassító ciklussal, ez csökkenti a megmunkálás idejét, valamint így a vezetőszánok és a golyósorsók is kevésbé kopnak. A RestRoughing pedig a különböző átmérőjű szerszámlista alapján kalkulálja a megmunkálandó területeket úgy, hogy a kisebb méretű szerszámok a lehető legkevesebb felesleges mozgást végezzék. Egyes esetekben ezeknek a stratégiáknak a felhasználásával a ciklusidő akár 70%-kal is csökkenhet.

A Milltronics gépet használók nagy része a vezérlés miatt választja a gépet – egy olyan vezérlés miatt, ami Magyarországon talán nem annyira elterjedt, viszont kezelhetőségben, ergonómiában és teljesítményben mindenképpen felveszi a versenyt a legismertebb gyártókkal is.

