A megfelelő szögelfordulás-mérő az adott alkalmazáshoz

Miért van olyan sok különböző szögelfordulás-mérő a piacon? Miért használnak ezekben különböző szkennelési és mérési eljárásokat? És végezetül: melyik megoldást válassza a tervező? A HEIDENHAIN négy különböző szögelfordulás-mérőt tartalmazó bemutatóegysége egyértelmű választ ad ezekre a kérdésekre.

A bemutatóegység felépítése rendkívül egyszerű. Négy különböző szögelfordulás-mérőt szereltek fel az ETEL cég TMB + nyomatékmotorjára:

Az abszolút HEIDENHAIN RCN 8311, mint a nagy pontosságú szerszámgépek körasztalaihoz és forgócsúcsaihoz használt zárt szögelfordulás-mérők tipikus képviselője. Az abszolút HEIDENHAIN ECA 4410, mint az acél osztásdobos moduláris szögelfordulás-mérők jellegzetes képviselője, optikai letapogatással a nagy pontosságú szerszámgépek nagyon nagy tengelyátmérőjű körasztalaihoz és forgócsúcsaihoz. Abszolút HEIDENHAIN ECM 2410 mágneses letapogatással, mint a moduláris szögelfordulás-mérők különösen szennyeződésmentes változata. Az AMO cég abszolút WMxA 1010 szögelfordulás-mérője induktív letapogatással, mint a mérőszalagos műszerek tipikus képviselője olyan alkalmazásokhoz, amelyek különösen kompakt, szennyeződésekkel szemben ellenálló és rugalmas szerelési megoldásokat igényelnek.

Forgácsolás a bemutatóegységen az egyes szögelfordulás-mérők pozíciójával

A bemutatóegység HEIDENHAIN TNC 640 vezérlése már a pozicionálási folyamatok szimulálására is felhasználható az egyes szögelfordulás-mérőkkel. Elemzi a jel minőségének a dinamikára gyakorolt ​​hatását és a mérési elv befolyását a pontosságra. A bemutatóegység ezenkívül a folyamat megbízhatóságának növelését is demonstrálja azáltal, hogy intelligens módon hasznosítja az adatokat a motor-szögelfordulás mérő-érzékelő doboz teljes rendszeréből.

A motor hőmérsékletének alakulása: a bal oldali hőtérkép alacsonyabb motorhőmérsékletet mutat az optikai szögelfordulás-mérővel végzett pozíciószabályozás során. A jobb oldalon összehasonlításképpen a nem optikai szögelfordulás-mérővel kapott magasabb hőmérsékleteket látjuk.

A felületi tulajdonságok szempontjából meghatározó a jelminőség

A direkt hajtások esetén a mérőeszköz jelminősége közvetlenül meghatározza az áramzajt és ezáltal az elérhető dinamikát, valamint a hajtás esetleges teljesítményvesztését. Az áramzaj az interpolációs hibák reakciójaként befolyásolja a tengely elérhető dinamikáját. Az interpolációs hibák a pozícióérték gyors változásai, amelyek hibákat okoznak a sebességszámításban. A sebességszámítás ezen hibái viszont magasabb áramzajhoz vezetnek. A meghajtó instabilitásának elkerülése érdekében a növekvő áramzajra a vezérlő hurokerősítőjének csökkentésével kell reagálni – ami szintén a dinamikát korlátozza.

A bemutatóegységben található különféle szögelfordulás-mérők áramzajának összehasonlítása

De a motor hőmérsékletének alakulása az áramzajjal is összefüggésben áll. Az alacsony áramzaj alacsonyabb energiaveszteséget és így alacsonyabb motorhőmérsékletet eredményez, míg a magas áramzaj növeli a hajtás teljesítményveszteségét, és ezáltal magasabb hőmérsékletet fejleszt.

A különböző mérőeszközök áramzajának összehasonlítása egyértelműen kimutatja az eltérő viselkedést. Az optikai mérőeszközök alacsony és egyenletes áramzajt okoznak, a mágneses és induktív eszközök viszont az alkalmazott aluláteresztő szűrők ellenére erősebb és sokkal heterogénebb áramzajhoz vezetnek. Ennek megfelelően az optikai mérőeszköz az első választás, ha a cél a motor teljesítménypotenciáljának optimális kihasználása és a lehető legjobb felületi minőség elérése.

Kétirányú pozicionálási pontosság és a kétirányú pozicionálási pontosság átlagos eltérése: az optikai letapogatású RCN és ECA szögelfordulás-mérőknél a tényleges helyzet és a kívánt pozíció lényegesen kisebb eltéréseket mutat, mint a mágneses (ECM) és az induktív (WMxA) szögelfordulás-mérők esetében

A tényleges és a kívánt pozíció

Az ISO 230-2 szerinti pozíciómeghatározási pontosság statikus mérésével kideríthető, hogy a körasztal tényleges helyzete megfelel-e a kívánt helyzetnek. Erre a célra 12 mérést végeznek 30°-os lépésekben a körasztal öt forgatásával az óramutató járásával megegyező, illetve öt forgatással az azzal ellentétes irányba.

Egy mérőeszköz értékeléséhez különösen fontosak az A (a kétirányú pozicionálási pontosság), illetve az M paraméterek (a kétirányú pozicionálási pontosság átlagos eltérése) ismerete. Ezután az A paraméter megfeleltethető egy szögelfordulás-mérő rendszerpontosságával, az M paraméter pedig az osztási pontossággal – figyelembe véve az alkalmazásból eredő eltéréseket.

A dinamikus pozíciópontosság figyelembevétele az elérhető pályapontosság paramétereként egyértelmű eltérést mutat az induktív szögelfordulás-mérő esetében

Annak érdekében, hogy az eljárás adott, maximális sebességénél az elérhető pályapontosságról is képet kapjunk, a HEIDENHAIN a dinamikus helymeghatározási pontossággal bővítette ki az ISO 230-2 kritériumait (D kódszámmal jelölve). Az ISO 230-2 alapján a méréseket ismét a körasztal öt, az óramutató járásával megegyező irányú, valamint öt azzal ellentétes forgatásával végezzük el. A méréseket azonban folyamatosan végezzük 5 kHz mintavételi frekvencia és 20 min–1 sebesség mellett.

A dinamikus pozicionálási pontosság ezen mérése egyértelműen megmutatja, hogy a WMxA induktív szögelfordulás-mérő különösen nagy eltéréseket mutat az elérhető pályapontosságban. Ez az induktív letapogatás eredménye, ami sebességfüggő pontosságot eredményez. Az RCN és az ECA optikai eszközök esetében ezzel szemben alig van eltérés a tényleges és a kívánt pozíció között, még mozgás közben sem. Az ECM mágneses szögelfordulás-mérő extrém eltérések nélkül a középmezőnyben helyezkedik el.

A nagy eltérések oka az induktív letapogatási folyamat, amelynek pontossága sebességfüggő. Szélsőséges ugrásokat mutat az óramutató járásával megegyező, illetve azzal ellentétes irányú mérések között

Intelligens motorvédelem a biztonságos megmunkálási folyamatok érdekében

A bemutatóegységben használt ETEL motorhoz hasonló nyomatékmotorok különösen nagy teljesítményt adnak le egy nagyon kompakt beépítési helyen. Ez bizonyos megmunkálási helyzetekben együtt jár a túlmelegedés magas kockázatával, ha az egyes tekercsek hőmérséklete a tekercsekben lévő aszimmetrikus árameloszlás miatt hirtelen megemelkedik. A hőfejlődést kimutató szenzorinformációk alkalmazásspecifikus digitalizálása és az információ vezérlőhöz történő továbbítása intelligens motorvédelmet és nagy fokú megbízhatóságot ad. Ami a legfontosabb: az információk optimalizált értékelhetősége növeli a megmunkálási folyamatok biztonságát és hatékonyságát.

A HEIDENHAIN EIB 5200 érzékelődoboza figyeli a motor mindhárom tekercselését, és lehetővé teszi a hőmérsékleti adatok közvetlen felhasználását. Erre a célra az érzékelődobozt a motor közvetlen közelében helyezik el, és a szögelfordulás-mérő, valamint a vezérlő között hurkolják. Amennyiben – mint az alkalmazott ETEL nyomatékmotor esetében – a termikus motormodell ismert és tárolt, az érzékelődoboz nagyon gyorsan érzékeli a hirtelen hőmérséklet-emelkedést, megakadályozza a motor tekercsének károsodását, és átfogó motorvédelmet nyújt a túlmelegedés ellen.

A HEIDENHAIN EIB 5200 érzékelődoboza intelligens motorvédelmet nyújt a megmunkálási folyamat során. A motorrendszerből származó további információk közvetlenül és kevesebb vezetékezéssel használhatók fel

A mérőeszköz helyes megválasztása és a megmunkálási folyamatból származó adatok intelligens felhasználása ezért döntő jelentőségű a gyártási folyamatok biztonsága, stabilitása és pontossága szempontjából. A különféle típusú mérőeszközök sajátos tulajdonságainak ismerete segít a tervezőnek és a fejlesztőnek az alkalmazásnak megfelelő szögelfordulás-mérő eszköz kiválasztásában. Végül is a kiválasztás nem csak a dinamikáról és a pontosságról szól. A tervezőknek és a fejlesztőknek a szerkezeti feltételekre is tekintettel kell lenniük, például a tengely átmérőjére vagy a beépítési pozícióra, valamint természetesen a gazdasági hatékonyságra is.

