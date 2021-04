A leendő KUKA operációs rendszer elhozza a robotika új korszakát

Olyan egyszerűen használható, mint egy okostelefon

Úton a mindenki számára elérhető, intuitív, gyors és hatékony automatizálás felé! Az idén online formában megrendezett Hannover Messe kiállításon a KUKA bemutatta a jövő operációs rendszerét, az iiQKA.OS-t.

Az új operációs rendszer egy teljes ökoszisztéma alapjait képezi, így hozzáférést biztosít rendszerkomponensek, programok, alkalmazások és szolgáltatások széles választékához, melyek telepítése, működtetése és használata a rendszer fejlesztése érdekében rendkívül egyszerű.

Az iiQKA operációs rendszer az automatizálás világába újonnan belépők számára, speciális képzések nélkül is lehetővé teszi a robotok és rendszerek alkalmazását amellett, hogy szakértők számára jelentősen javítja és egyszerűsíti a folyamatokat.

Mindenki számára könnyen elérhető, robotalapú automatizálás

A mostani korszak egyik megatrendjének mondható az automatizálás – éppen ezért a KUKA célja, hogy a robotalapú automatizálást mindenki számára elérhetővé tegye. Ez a cég „2030-as jövőképében” is jelentős helyet foglal el. Az iiQKA ökoszisztéma az automatizálásban fontos szerepet tölt be: ez a modern és moduláris architektúrán alapuló rendszer rendkívül felhasználóbarát, és emellett intuitív módon támogatja a felhasználót.

Szoftver, szolgáltatás és könnyen használható KUKA robot egy csomagban

A szoftver minden eddiginél fontosabb a teljes robotrendszer felhasználóbarát jellege szempontjából. Ehhez olyan operációs rendszerre van szükség, amely intuitívan használható, és hozzáférést kínál a rendszerkomponensekhez, programokhoz, alkalmazásokhoz, szolgáltatásokhoz és kiegészítőkhöz, illeszkedve az iiQKA ökoszisztéma koncepciójába. A kollaboratív LBR iisy robot az első, ami kizárólag az iiQKA ökoszisztéma által támogatott új operációs rendszerrel működik – kombinálva a KR C5 micro vezérlővel és az új smartPAD pro kezelő eszközzel.

A KUKA célja nem csak az, hogy a robot-alapú automatizálást elérhetővé tegye az új felhasználóknak, hanem emellett jövőbe mutató megoldásaival szeretné a meglévő ügyfélkört is tovább támogatni. Az elkövetkező években az a cél, hogy minden KUKA terméket integráljunk az új iiQKA.OS rendszerbe és a körülötte lévő ökoszisztémába – ez egy hosszú távú fejlesztési projekt, amelyben már megtettük az első lépéseket.

Partnerek és fejlesztők hálózata

A kiválasztott partnerektől kezdve az iiQKA ökoszisztéma a hardvereket és szoftvereket biztosító partnerek és fejlesztők nyílt hálózatává válik – például megfogók vagy egyéb szerszámok, kamerarendszerek, biztonsági szenzortechnika vagy alkalmazás-specifikus programok területén tevékenykedő partnerekig. Ezt reprezentálják a KUKA iiQKA ökoszisztémához elsőként csatlakozó partnerei: a SCHUNK, a SICK és a Roboception. Ebben fontos szerepet játszanak a nyitott és szabványosított interfészek, lehetővé téve a partnerek és a fejlesztők számára, hogy ilyen hardver- és szoftverbővítményeket egyszerű módon biztosítsanak kiaknázva az ökoszisztéma erejét. A végfelhasználók és integrátorok oly módon profitálnak ebből, hogy gyorsan és egyszerűen megtalálják az adott alkalmazáshoz szükséges KUKA termékek és az ökoszisztéma kiegészítőinek megfelelő kombinációját. Így az elkövetkező években a KUKA olyan funkciókat és szolgáltatásokat kínál majd, amelyek rugalmasabbá és erőteljesebbé teszik a portfólióját, és ezáltal képesek lesznek olyan gyorsan alkalmazkodni, ahogy azt a változó piaci igények megkövetelik.

Intelligens megoldások a felhasználóbarát felület elérése érdekében

A Linux kernelre épített új operációs rendszer teljes architektúráját a gyors fejlesztés és a maximális felhasználóbarátság jellemzi: az iiQKA.OS gyorsan nyújt frissítéseket és fejlesztéseket, így az idő múlásával egyre több funkció is integrálható. Az új operációs rendszer a meglévő KUKA robotnyelvet (KRL) is támogatja. Ez lehetővé teszi a KUKA.SystemSoftware terén jártas már meglévő ügyfelek számára, hogy a következő években zökkenőmentesen áttérjenek az iiQKA.OS rendszerre, és továbbra is használhassák a bevált munkafolyamatokat és a kódokat.

