A finoman állítható szerszámok szakértői

A teljesen automatikus reamCheck univerzális szerszámbeállító, -mérő és -tesztelő eszközként is használható

A moduláris Venturion 600 széria számos lehetséges felhasználási területe tovább bővült a finom fúrószerszámok és dörzsárak beállítására és mérésére szolgáló új reamCheck berendezéssel – ami egyben újabb remek példája a Zoller moduláris megközelítésének. A reamCheck segítségével a finoman állítható szerszámok teljesen automatikusan, gyorsan, kiváló visszaismétlési pontossággal és kezelőtől függetlenül állíthatók be és mérhetők. Az integrált kontrollmérés biztosítja a felhasználónak a szükséges folyamatbiztonságot.

A finom fúrószerszámokat mikronos pontossággal kell beállítani és mérni. Ezt figyelembe véve fejlesztette ki a Zoller a reamCheck gépet. A követelményektől és a mérési feladatoktól függően a felhasználónak lehetősége van arra, hogy a szerszámokat a leereszthető szegnyereg segítségével a csúcsok között rögzítse. A hosszú, vékony szerszámok így a pontosan meghatározott szorítóerővel foghatók be.

„A Zoller szoftvernek és a pilot 4.0 képfeldolgozónak köszönhetően ezeknek a szerszámoknak a beállítása magától értetődő és nagyon egyszerű” – hangsúlyozta Ing. Wolfgang Huemer, a Zoller Austria ügyvezető igazgatója. A gépkezelő ezáltal nagyon rövid idő alatt mikronos pontossággal állíthat be finom fúrószerszámokat. Az ezt követő automatikus mérési folyamat igazolja és dokumentálja az elvégzett beállításokat. A statisztikákból az is kiolvasható, hogy milyen gyakran és melyik felhasználó munkatárs végzett el méréseket a készüléken.

Körfutás és síkfutás: mérőprogram a körfutás és síkfutás meghatározásához mérőtapintó segítségével

Gyors, pontos és biztonságos

A pilot 4.0 szoftverrel és képfeldolgozó rendszerrel érintés nélkül, vagy opcionálisan az elektronikus mérőtapintóval végezhető el a folyamat. A szerszámok mindkét esetben gyorsan, pontosan és biztonságosan állíthatók be és mérhetők meg. Attól függően, hogy a szerszámok hengeresek vagy kúposak, homlokélekkel vagy szelepülék vágóélekkel rendelkeznek, a reamCheck mindig a megfelelő mérési megoldást kínálja. „A reamCheck tökéletes technológiát kínál arra, hogy beállítsuk és mérjük például a szelepülék megmunkálásához szükséges dörzsárakat – tette hozzá Huemer. – Az intuitív módon használható szoftver a mechanika, az elektronika, a hardver és a szoftver tökéletes együttműködésének köszönhetően rendkívül precíz és mikron pontosságú. A különböző mérési tartományokkal elérhető reamCheck három tengelyen teljesen automatikus – beleértve az autofókuszt is –, így univerzális szerszámbeállító, -mérő és -tesztelő eszközként is használható.”

A moduláris Venturion 600 sorozaton alapuló új reamCheck: a reamCheckkel a finom fúrószerszámok és dörzsárak teljesen automatikusan, mikronos pontossággal mérhetők

Mérőprogramok széles választéka

A mérőszoftver és a pilot 4.0 képfeldolgozó révén mérési programok széles köre választható a reamCheck gépen. A felhasználó a mérendő dörzsártól és a kívánt mérési eljárástól függetlenül választhatja ki a megfelelő mérési programot. Ezenkívül a mono, illetve a duo elektronikus mérőtapintó is rendelkezésre áll. Az elektronikus mono tapintó a képfeldolgozás kiegészítéseként szolgál, például dörzsárak beállításához a túlnyúlás elve alapján, míg a duo elektronikus mérőtapintót a dörzsárak átmérőjének és elvékonyításának egyidejű beállítására és mérésére alkalmazzák a túlnyúlás elveit használva. Dupla tapintó segítségével egyidejűleg két mérési pontra állhatunk a szerszám vágóélén, így a vágási pont is, és az elvékonyítás is beállítható (CNC-vezérelt ütemezett mérés). A dörzsárak és a síkmarófejek egy „analóg” mérőóra segítségével mikron pontossággal állíthatók be a pilot szoftverben (a szerszámvágóélek ütemezett beállítása).

pilot 4.0: integrált felhasználói felület a teljes Zoller termékvilágban, vezérlő szoftverként a beállító-, bemérő- és ellenőrző készülékekhez, valamint automatizálási és szerszámmenedzsment megoldásokhoz

Felhasználóbarát felhasználói felület

A pilot 4.0 nemcsak a beállítás, a mérés és a tesztelés során meggyőző. A Zoller minden termékében ugyanaz a programfelület fut; a beállító-, mérő- és tesztelőeszközök vezérlő szoftvereként, a Zoller TMS szerszámmenedzsment megoldásokon, valamint a roboset és robobox automatizálási rendszereken.

A felhasználóbarát menüszerkezet az összes kedvencet az első sorba helyezi, így a gépkezelő egyetlen kattintással aktiválhatja a legfontosabb funkciókat. Szintén egy kattintással gyorsan és közvetlenül aktiválhatók a szabadon megtervezett gombok, a kisalkalmazások és a legfontosabb funkciók. A kisalkalmazások helyzetét, méretét és megjelenését a gépkezelő saját maga határozhatja meg. „A pilot 4.0-val a felhasználó egy olyan rugalmas rendszer előnyeire tesz szert, amely egyénileg illeszthető a folyamatokhoz” – foglalta össze Wolfgang Huemer.

