A De Dietrich Process Systems új funkcióval bővíti a Multiprobe mintavételi rendszert

Címkék: gyógyszergyártás gyógyszeripar mérés méréstechnika vegyipar

A De Dietrich Process Systems az ügyfelek igényeihez testreszabott Multiprobe mintavételi rendszere a biztonságáról és a sokoldalúságáról ismert a gyógyszeriparban, illetve és a finomvegyszerek piacán.

A Multiprobe már évek óta elérhető a De Dietrich Process Systems kínálatában, mint a minták teljesen biztonságos módon történő kinyerésének egyszerű megoldása. Ez a mintavételi módszer számos előnnyel rendelkezik. Nemcsak reprezentatív mintákat lehet közvetlenül a reakció középpontjából kapni a folyamat megzavarása nélkül (valamint hőmérséklet- és pH-mérések elvégzésére is képes), de a keverés hatásfokának javításához egy terelőlemezt is tartalmaz. Mindezek a funkciók akkor is végrehajthatók, amikor a reaktor nyomás vagy vákuum alatt működik. A nyílásokat sem kell megnyitni hozzá, ezáltal biztosítva a kezelő biztonságát.

A kapott minta tökéletesen reprezentatív a termékre nézve, mivel a reakció középpontjából származik. A mintalombikba történő áthelyezés során semmilyen fizikai vagy kémiai változás nem történhet. Az a képesség, hogy valóban reprezentatív mintát kapjunk a reaktor nyomásmentesítése, vagy az inert atmoszféra elvesztése nélkül, ideális választássá teszi a Multiprobe rendszert a vegy- és gyógyszeripari folyamatokhoz, ahol a mintavétel során jellemzően problémát jelent a szennyeződés kockázata.

Egy új adagolófunkció

A De Dietrich Process Systems az ügyfelek igényeinek megfelelően új funkciót vezetett be: egy reagens vagy katalizátor injektálását közvetlenül a reakcióközegbe.

Ez a funkció, amelyet az egyes vásárlók egyedi elvárásai alapján terveztek meg és szabtak testre, lehetővé teszi egy meghatározott mennyiségű folyadékok akár kis mennyiségben (néhány tíz gramm) és rövid időn belül (néhány másodperc alatt) történő biztonságos injektálását a kémiai reakció kellős közepébe. A rendszert arra tervezték, hogy biztosítsa a teljes meghatározott mennyiség eljutását a reakcióközegbe.

Annak igazolására, hogy a funkció a várakozásoknak megfelelően működik, a De Dietrich Process Systems megvalósíthatósági teszteket is végezhet saját tesztközpontjában, kivéve azon eseteket, ahol egyes mérgező vagy veszélyes termékekről van szó.

Kompakt kialakításának köszönhetően a Multiprobe mind kicsi, mind pedig nagy reakcióegységekbe történő telepítésre alkalmas, és kis alapterületen is könnyen elfér. Mindezen funkciók elvégzéséhez a rendszer csak egy reaktorfúvókát használ, így a további folyamatokhoz több fúvóka áll rendelkezésre. Ez egy exkluzív tisztítófunkciót is tartalmaz, ami a mintavétel teljes környékét leöblíti a megfelelő oldószerrel.

www.dedietrich.com/en