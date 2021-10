Teljes körű megoldások a szerszámgépipar kihívásaira

Az SMC képes egyetlen beszállítóként a szerszámgépipar területén felmerülő valamennyi feladatra megoldást biztosítani

Címkék: folyamatirányítás folyamatvezérlés pneumatika SMC szerszámgép szerszámgépipar szűrés vákuum

A szerszámgépipar a hardvertechnológia és a szoftveralkalmazások fejlődésével együtt fejlődött. Ennek eredményeképpen a gépek gyorsabbá, intelligensebbé és ezáltal sokoldalúbbá váltak.

Az SMC-nél úgy fejlesztettük megoldásainkat, hogy azok képesek legyenek megfelelni a kihívásoknak, és ezáltal szállítsuk azt az előnyt, amelyre partnereink gépeinek szüksége van. Olyan megoldásokat, amelyek nagy pontosságot biztosítanak; amelyek hosszú üzemidőt bírnak ki; vagy olyan alacsony energiafogyasztású elemeket, amelyek hozzájárulnak a magasabb fokú energiahatékonysághoz. A sűrített levegő, hűtőközegek vagy más folyadékok megfelelő szűrését és felügyeletét biztosító termékektől kezdve a rendkívül megbízható hőmérséklet-szabályozó hűtőkig.

A sűrített levegő minősége alapvetően befolyásolja a termelés minőségét és teljesítményét. Megfelelő minőségű levegő használatával nemcsak a termelésének az eredményét javítja, hanem a gyártásban található pneumatikus elemek élettartamát is, ezáltal csökkentve a költségeit. A precíz előkészítés az ipari automatizálás pneumatikus rendszereiben kiemelkedő fontosságú, amihez elengedhetetlen a megfelelő levegő-előkészítő egység alkalmazása. A levegő-előkészítő egységek elemeinek közös célja az adott alkalmazás igényeinek megfelelően a sűrített levegő minőségének/paramétereinek beállítása. Az SMC az alapításától fogva foglalkozik szűréstechnikával, folyamatosan biztosítani tudjuk az aktuális előírásoknak megfelelő vagy azokon túlmutató levegőminőséget.

A megfelelő minőség eléréséhez tudnunk kell mérni a gépeink paramétereit, legyen szó nyomás, áramlás vagy akár pozíció méréséről. A precizitás alapja, hogy kellő pontossággal tudjuk követni a számunkra fontos értékeket. Ezeknek az adatoknak a mérése lehet olyan pontokon, ami könnyen hozzáférhető, viszont egy olyan berendezésben, ahol teljesen elzárva történik a megmunkálás, távolról kell figyelemmel kísérni a történéseket. Az SMC kínálatában megtalálható minden olyan kijelzővel ellátott és kijelző nélküli adatgyűjtő távoli egység, amivel ezeket a kihívásokat le lehet küzdeni. A szenzorjainkat úgy terveztük, hogy megfeleljenek az egyéni igényeknek. Konfiguráláskor kiválaszthatjuk azt a mérési tartományt, ahol a szenzort használni szeretnénk, a kimenet lehet NPN/PNP, feszültség, áram vagy akár IO-Link is.

A pozíció mérése szintén fontos feladat, így arra is kérdés a megfelelő megoldás megtalálása. Az SMC kínálatában erre rendelkezésre áll több lehetőség is. A D-MP sorozat közvetlenül a munkahenger jeladó hornyába szerelve meg tudja mondani, hogy az milyen pozícióban van, akár 0,1 mm pontossággal. Ha ennél pontosabban kell mérni a pozícióhelyzetet, az sem jelent problémát, ugyanis a CEP1 sorozatú mérőhengereink akár 0,01 mm pontossággal is működnek. Ezeken túl a LAT3 sorozatú kártyamotorunk 6 N-os erő kifejtésére képes 5 µm-es ismétlési pontosság mellett.

A munkadarabokat mozgatni is kell, amit különböző módszerekkel lehet megvalósítani. Ezek közül az egyik a vákuumos megfogás. Az SMC vákuumejektorai nem csak előállítják a szükséges vákuumteljesítményt, mindezt energiahatékonyan teszik. Erre nagyon jó példa a ZL6-os ejektorunk, ami az energiahatékony opcióval akár 90%-os levegőmegtakarítást érhet el 600 l/perc elszívás mellett. A megfogott munkadarab szállításáról is gondoskodnunk kell, amire alkalmazhatók pneumatikus és elektromos hajtásaink is. De mi van akkor, ha a vákuumos megfogás nem lehetséges, mert például a munkadarabon furatok vannak? Amennyiben mágnesezhető anyagról van szó az MHM sorozatú mágneses megfogó akár 1 000 N tartóerő kifejtésére is képes.

A fémmegmunkálás egyik velejárója a forgácsképződés, amit valamilyen módon el kell távolítani a munkadarabról és a gépről egyaránt. Ez hagyományos módon lefúvópisztollyal történik. Ezen egységek felszerelhetők különböző fúvókákkal, amivel az alkalmazásunkhoz igazíthatjuk a pisztolyunkat. Az SMC kínálatában megtalálható a hagyományos kialakítású darabok mellett a Nagyenergiájú változat is, ami kialakításának köszönhetően 3× nagyobb csúcsnyomáson 87%-kal kevesebb levegő használata mellett képes lefújni megegyező mennyiségű forgácsot.

A megmunkálás során szükség lehet különböző hűtések kialakítására is. Az emulziós oldatokat nem minden anyag viseli el, így azt a megfelelő helyre sem képes minden eszköz eljuttatni. Az SMC ZH-X338 kompatibilis ezzel a közeggel, és akár 880 liter folyadékot fel tud szívni percenként. A lézerrel végzett megmunkálás során szintén szükség van a megfelelő hűtés kialakítására. Kínálatunkban egyaránt megtalálhatók az energiatakarékos Thermo-Chiller hűtőberendezések és a rendkívül pontos, rezgésmentes hőmérséklet-szabályozásra fejlesztett, Peltier-elemekkel ellátott Thermo-Con temperálóberendezések. Standardként levegő- és vízhűtés áll rendelkezésre a hulladék hő elvitelére.

Végső soron azon dolgozunk, hogy lefedjük az összes különböző esetet és kihívást, amellyel ez az iparág nap mint nap szembesül. Ami még ennél is fontosabb, hogy az ügyfeleink részére a világ 83 országában 500 SMC-irodából álló globális hálózatunk áll rendelkezésére, mert az SMC-nél arra törekszünk, hogy közel legyünk partnereinkhez, a lehető legjobb támogatást adva.

Az SMC a korábbiakban bemutatott eszközök felhasználásával képes egyetlen beszállítóként a szerszámgépipar területén felmerülő valamennyi feladatra megoldást biztosítani, legyen az forgácsolás, termékátrakás, lézervágás stb. Kérdésekkel, tanácsokért, közös megoldásokért keresse bátran kollégáinkat.

