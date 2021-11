SOLIDWORKS 2022 – Dolgozzon okosabban, gyorsabban és közösen kollégáival

A tervezéshez, dokumentáláshoz, adatkezeléshez és validáláshoz naponta használt

Címkék: 3DEXPERIENCE cad CAD/CAM/PLM EuroSolid SolidWorks SOLIDWORKS 2022 tervezői szoftver

A munkafolyamatok magasabb szintre emelését célzó új fejlesztésekkel és hatékony együttműködéssel növelje versenyelőnyét!

Fedezze fel a SOLIDWORKS 2022 újdonságait, valamint az online tervezés és a felhő alapú együttműködés legújabb technológiáját!

A Dassault Systèmes idén ősszel bemutatta a SOLIDWORKS 2022-es verzióját, a 3D tervezési alkalmazásokból álló megoldását. Az EuroSolid Zrt. szakértő mérnök csapatával október elején tartotta meg a szoftver új kiadásának hazai bemutatóját. Idén személyesen és online is lehetőségük nyílt az érdeklődőknek megismerni a program új funkcióit és képességeit. A Sugár mozi nagytermében közel 100 fő első kézből kapott betekintést az egyedülálló fejlesztésekbe és új technológiai megoldásokba.

Mi van a fejlesztések hátterében?

A SOLIDWORKS 2022 teljesítmény fejlesztéseket és kibővített funkciókat kínál, amelyek javítják a tervezés, a dokumentáció, az adatkezelés és az ellenőrzés munkafolyamatait. Továbbá a felhasználók kibővíthetik a szoftver képességeit, ha csatlakoznak a 3DEXPERIENCE Works portfóliójához, így további mérnöki kihívásokat tudnak kezelni, a tervezéstől a gyártásig, miközben elérhetnek felhő alapú számításokat és az együttműködést segítő eszközöket.

Vessünk egy rövid pillantást a SOLIDWORKS 2022 fejlesztéseire! A több száz újdonság legnagyobb része ismét a mérnökök igényein alapul, ezek közül most csak párat emelnénk ki.

Összeszerelési teljesítmény és munkafolyamat gyorsítása

A kibővített munkafolyamatok és a jobb teljesítmény révén gyorsabban dolgozhat nagy összeállításokkal. Időt takaríthat meg az összeállítások megnyitásakor, bezárásakor és mentésekor. Gyorsabban nyithat meg alösszeállításokat, ha Óriás terv áttekintő módban tölti be azokat egy olyan összeállításból, amely már nyitva van ebben a módban.

A részletező mód kiterjesztett használata

Időt takaríthat meg a SOLIDWORKS rajz megnyitása és részletezése során. Hozzáférhet minden rajz részletezési módjához -akár közvetlenül az Óriás terv áttekintő módból is-, függetlenül attól, hogy melyik SOLIDWORKS verzióban vagy részletező módban mentette el azokat.

Hatékonyabb geometriai méretezés és tűrések

Könnyebben dolgozhat, amikor tűrésezi terveit: közvetlenül a felhasználói felület grafikus területén celláról cellára történő felépítéssel készítheti el intuitívan az alak- és helyzettűréseket az ISO 1101:2017 és a kapcsolódó ISO 2692, ISO 5458, ISO 5459 és ISO 8015 szabványok szerint.

Hibrid modellezés

A hibrid modellezéssel is időt takaríthat meg, amikor hálógeometriával dolgozik. Immár konvertálás nélkül hozhat létre egy hibrid szilárd vagy felület testet, amely magában foglalja a háló BREP és a klasszikus BREP geometriát. Kombinálhatja a háló adatok előnyeit a szilárdtest modellezésben elérhető pontossággal és paraméterekkel.

Alkatrészmodellezési fejlesztések

Gyorsabban hozhat létre alkatrészgeometriát és könnyebben hozhat létre külső menetes rögzítőelemeket a menetes csap varázsló segítségével. Most már létrehozhat oldalferdeséget az osztóvonalak mindkét oldalán egyszerre. A geometria tükrözése két sík körül egyszerre, kétszeri tükrözés parancs helyett. Könnyebben hozhat létre menetjeleket a továbbfejlesztett felhasználói felülettel és a valósághűbb megjelenéssel.

Szerkezeti rendszer és hegesztési fejlesztések

A szerkezeti rendszer fejlesztésével gyorsabban és egyszerűbben készíthet hegesztési összeállítások. Könnyebben hozzáadhat zárófedeleket a szerkezeti rendszer profiljaihoz. Több másodlagos elemet hozhat létre az új pontok közti elem parancs használatával. Időt takaríthat meg azáltal, hogy meghatározza az újra felhasználható kapcsolóelemeket, és beilleszti azokat a szerkezeti rendszerbe.

Továbbfejlesztett együttműködés és adatmegosztás

Versenyelőnyét növelheti a 3DEXPERIENCE Works portfólió erejével és rugalmasságával. Felgyorsíthatja az innovációt és a döntéshozatalt a SOLIDWORKS 3D CAD és a felhőalapú 3DEXPERIENCE platform összekapcsolásával, ahol könnyedén kezelheti és megoszthatja adatait, valamint együttműködhet másokkal. A 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS használatával elérheti kedvenc 3DEXPERIENCE parancsait közvetlenül a SOLIDWORKS-ből, beleértve a Fájlmenüt és a Parancskezelőt.

Okosabb és gyorsabb együttműködés

A 2022-es SOLIDWORKS új funkciói közül sokat azért fejlesztettek ki, hogy a felhasználók okosabban dolgozhassanak és a rendszer az ismétlődő, rutinszerű és időigényes feladatokat automatikusan kezelje. Ugyanakkor a SOLIDWORKS egy sor speciális új fejlesztést tartalmaz, amelyek minden eddiginél egyszerűbbé teszik a kifinomult tervek létrehozását, például: konfigurációs táblák, alkatrészmodellezési fejlesztések, valamint a hibrid modellezés egyedülálló lehetőségei.

Az SOLIDWORKS 2022 felhasználók igényei által vezérelt fejlesztéseket kínál a munkafolyamatok felgyorsítására, a használható adatokhoz való hozzáférésre és a zökkenőmentes együttműködés megkönnyítésére. Ezek a fejlesztések egy optimalizált tervezési környezetet eredményeznek, amely lehetővé teszi, hogy a tervezésre összpontosítson és olyan komplex terveket készítsen, amelyek javítják a terméke minőségét, miközben felgyorsítják a termékfejlesztési folyamatot.

Az elmúlt 18 hónap során sok SOLIDWORKS-ügyfél csatlakozott a felhőalapú 3DEXPERIENCE® platformhoz, hogy könnyen hozzáférhessen a fejlett tervezési, adatkezelési és gyártási eszközökhöz, amelyek lehetővé teszik új stratégiák és munkafolyamatok megvalósítását.

Egyre többen dolgoznak távolról, ami jellemzően egyre rugalmasabb környezetet igényel. A 3DEXPERIENCE Works portfólió a SOLIDWORKS és a Dassault Systèmes eszközeinek csomagja, amely a teljes szervezet működését és adatkezelését egyetlen biztonságos környezetben egyesíti: a felhőben.

A 3DEXPERIENCE Works hatékonyságnövelést tesz lehetővé a termékfejlesztés több szakaszában: koncepció, tervezés, szimuláció és gyártás. Mindenki együtt dolgozik-beleértve a menedzsmentet is-azonos, valós idejű adatokból.

Ez azt jelenti, hogy gyors tervezési és mérnöki iterációk valósulhatnak meg, kevesebb fizikai prototípus készítéssel, ami a termékfejlesztés és gyártás véglegesítéséhez szükséges. Ez azt is jelenti, hogy az ügyfelek gyorsabban megkapják, amit akarnak, ami magasabb ügyfélelégedettséget és alacsonyabb rezsiköltségeket eredményez. Ennek eredményeként a termékfejlesztő csapatai szabadon fektethetnek be abba, ami a legfontosabb a szervezet számára: gyorsabb innovatív termékek felépítése, amelyek felülmúlják a piaci versenytársakét.

Videós összefoglalónkból tudjon meg többet a termelékenység javítását célzó fejlesztésekről és új munkafolyamatokról!

Próbálja ki a kibővített megoldásokat, és rövidítse le saját tervezésű termékei piacra kerülési idejét!

Ha kíváncsi a SOLIDWORKS 2022 újdonságaira, nézze meg bemutatónkat online!