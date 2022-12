Solid Edge CAM PRO – visszatekintés az elmúlt egy évre

Címkék: cad CAD/CAM/PLM Enterprise Communications Magyarország Enterprise Group plm Siemens NX Siemens PLM Solid Edge tervezői szoftver

A Siemens Digital Industries Software terméke a Solid Edge CAM Pro mint új termék már több mint egy éve lépett a piacra – tekintsünk vissza mi is történt ez idő alatt.

Solid Edge CAM PRO vagy siemens NX ?

A megjelenéskor sokaknak kérdés volt, hogy mi ez az “új” szoftver, kinek és mire lesz jó. Anélkül, hogy nagyobb történelmi mélységekig merészkedénk (és ezzel untatva a kedves olvasót), nézzük meg, hogy honnan is indult a termék.

Mint teljesen integrált CAD/CAM rendszer, az NX már korábban is létezett – ez adja az alapot. Az NX eszközeit használja a Solid Edge CAM Pro is. A Solid Edge felhasználók részéről felmerült az igény, hogy egy, a Siemens általt integrált CAM rendszert tudjanak használni. Ez a kezdtekben a CAM Express volt, amiből lett a Solid Edge CAM Pro. A CAM Express, mint terméknév nem égett be a köztudatba, logikusnak tűnt hát, hogy nagyobb funkconalitással, a Solid Edge nevet felhasználva kerüljön forgalmazásra a Solid Edge CAM Pro – ezel tudatosítva, hogy a Solid Edge-hez integrált rendszerről van szó. Mivel a fejlesztő cég – a Siemens – közös, ezért a kinézet is, a szoftver eszközei is 95%-ban közösek az NX-el. Az eltérés a funkciók mennyiségében és a megvásárolható licenc csomagok tulajdonságaiban van, ezzel elősegítve egy barátságos árazást.

4 tengelyes élletörés

Milyen volt forgalmazói, ügyféltámogatási oldalról a 2022-es év?

Nagy lendülettel álltunk neki az idei évnek, sok ötletünk, tervünk és célunk volt, amik nagyobb része meg is valósult, kisebb része pedig azóta is folyamatban van. A z év elején havi rendszerességű webinárokat tartottunk, blogcikkeket jelentettünk meg, és a nagyobb szakmai újságokok oldalain is próbáltuk eme nagyszerű termékre felhívni a figyelmet. Nagyon örültünk a Siemens által is megtámogatott őszi LTO kampányak, ami némi árelőnyt jelentett a vásárlóknak vagy bérlőknek – nekünk egy kicsit több kihívást hozott a felfokozzott érdeklődésnek köszönhetően.

Jelentős volt a célgépgyártók, bér CNC megmunkálást kínáló cégek érdeklődése. Persze ez annak is ksözönhető, hogy a Solid Edge szoftverkövetéssel rendelkező ügyfelek jelentős árkedvezménnyel juthatnak hozzá a CAM Pro-hoz. Sokszor elhangzott a kérdés, hogy lehet-e bővíteni a szoftvert, erre mindig egy magabitos mosollyal tudunk válaszolni: a szoftver moduláris rendszerű, 2,5 és 3 tengelyes,vagy akár a 3+2 és 5 tengelyes marási megoldások mellett, az esztergálás, a maró-eszterga, a huzalszikra forgácsoló és a speciális additív megoldásokon túl, még a gépen történő mérés csomagokat lehet vásárolni vagy bérelni.

5 tengelyes adaptív nagyolás

Mi történt Solid Edge CAM PRO fronton a 2022-es évben?

Az elmúlt egy évben egy fő verzió frissítést is kaptunk. A havi rendszerességű frissítéseken túl, nem csak hibajavítások, hanem (rész)funkció kiegészítések, új eszközök jelentek meg. A teljesség igénye nélkül:

Kaptunk új élletörési/sorjázási műveltet,és annak kiegészítését.

Az idei évtől használhatunk tárcsamarót az új alámetszés marás hoz.

hoz. Frissítették a Flow Mill típusú marási műveleteket, itt 50% gyorsulást és szebb pályákat lehet elérni.

típusú marási műveleteket, itt és szebb pályákat lehet elérni. A területmarásokban kiszámított pályapontok eloszlását lehet finomítani.

Támogatottá vált az U-tengelyes esztergálás .

. Egy kicsivel korábban a hármszög típusú ISO menetlapkák kerültek implementálásra.

Megújult a menetesztergálás művelet is.

A Sandvik Coromant-al együttműködésben megvalósult a Prime Turning művelet:

Év végi prémium:

Teljesen új lett a Huzalszikraforgácsolás modul!

Az új, továbbfejlesztett WEDM modulról pár kulcsszó elöljáróban:

Teljes technológiai adatbázis a legtöbb CNC géphez

Alakelem felismerés

No-Core stratégia

4 tengelyes műveletek

befűzés, ráállás, levágás, és egyéb nevezetes pontok kezelése

Erről az új megoldásról egy külön blogcikkben és egy webinárban is tervezünk szót ejteni a jövőben.

Jövőkép

Az előbbiekből már kiderült, de talán érdemes leírni: A Solid Edge CAM Pro egy folyamatosan fejlődő, kedvező árú, moduláris CAM rendszer. Az Enterprise Group PLM csapatával közösen bevezetve, és az oktatásokon megszerzett tudást hasznosítva, jelentősen növelheti forgácsoló cégének vagy részlegének versenyképességét. Mindezt oly módon, hogy a jövőben megjelenő kihívásoknak is meg tudjanak majd felelni !

Süller Jácint – PLM csoport, ügyféltámogató mérnök