SOLID EDGE 2023 – több, mint közös dizájn

Címkék: cad CAD/CAM/PLM Enterprise Communications Magyarország Enterprise Group Siemens PLM Solid Edge tervezői szoftver

A Siemens DIS október 12-én online közvetítésen keresztül jelentette be a Solid Edge 2023-as portfólióját. Dan Staples és Jeff Walker – akik a kezdetek óta a Solid Edge-nél töltenek be vezető szerepet – által bemutatott újdonságok átfogó képet adnak a szoftvercsalád új lehetőségeiről, funkcionalitásáról. A portfólió folyamatosan fejlődik, igazodik a nemzetközi trendhez, de ugyanakkor a saját útját is járja az ügyfelek érdekében.

SOLID EDGE 2023 – új megjelenés és funkcionalitás A Solid Edge 2023 felhasználói felülete teljesen megújul, ami nem csak új kinézetet, hanem friss funkcionalitást is magában hordoz. A Siemensnél végleg szakítottak a Vízszintes parancsfüggő szalagsorral, aminek a helyét a Horizontális parancstár veszi át. Ez több lehetőséget biztosít a fejlesztőknek, igazodik más szoftverek gondolkozásmódjához és jobban segíti a felhasználókat az opciók használatában. Az Objektumérzékeny helyi menük hatékonyabb és gyorsabb szoftverhasználatot biztosítanak.

Az ügyfelek fantáziáját is megragadta a Siemens szoftverek felhasználói felületének harmonizációja:

„Már csak az új menü elrendezés, ami miatt nagyon várjuk a hivatalos verziót. Eszméletlenül megtetszett mind a hármunknak a cégnél.” Barkóczi Zoltán – Best Machinery Kft.

Az új verzió egyetlen parancsban, a Kihúzásban egyesíti az anyag hozzáadásával, valamint eltávolításával kapcsolatos lépéseket. Bevezeti továbbá a létrehozott vázlatok általi automatikus régióképzést, ami felgyorsítja a vázlatkészítési folyamatot és a modellezést egyaránt. A Solid Edge Szinkrontechnológiája a modelltörténet alapú alkatrész-módosításhoz három új parancsra terjed ki: a Mozgatásra, az Elforgatásra és az Ofszet létrehozására. Ez a megoldás egy átmenetet képez azon ügyfelek számára, akik idegenkedtek a Szinkrontechnológia használatától korábban.

Emellett a Solid Edge 2023 egy új, több mint 1000 anyagstílust (Siemens Visual Materials) tartalmazó könyvtárat vezet be, amely szerelés környezetben az alkatrészekre alkalmazható valósághűbb megjelenítést biztosít. A felhasználók igényeit figyelembe véve számos parancs kapott új opciókat, így a furatokhoz mostantól közvetlenül hozzárendelhető tűrés, illesztés. A szerelési alakelemek is olyan új, valamint továbbfejlesztett parancsokkal támogatják a felhasználókat, mint az Átvezetett kivonás, Egyesítés vagy a Reteszhorony parancs. Az új Vizuális robbantás funkció lehetővé teszi a tervezők számára, hogy egy csúszkával felrobbantsák a szereléseiket és ezáltal könnyebben vizsgálhassák meg a modelleket.

A Solid Edge 2023 szorosabban integrálódik a Siemens más termékeivel. A szerelések kinematikai vizsgálatának paraméterei, kapcsolatai átvihetők a Solid Edge-ből az NX Mechanical Concept Designer-be vagy a Process Simulate-be. A Siemens továbbfejlesztette a CAD Directet is, amely biztosítja a felhasználók számára, hogy más CAD formátumokat, köztük a Solidworks, JT, STEP és Parasolid fájltípusokat közvetlenül a Solid Edge összeállításokba illesszenek be és asszociatívan kezeljék azokat.

SOLID EDGE 2023 – optimalizáció és szimuláció

A Solid Edge 2023-ban a Topológiai optimalizáció futtatásakor a felhasználók egy adott felület maximálisan megengedett elmozdulását is meghatározhatják. Ez segít garantálni, hogy a modell megfelelő merevséggel rendelkezik egy adott irányban, így a funkcionalitását is jobban elláthatja. Ugyanakkor egy új síkszimmetria-kényszer is elérhető az optimalizáción belül, amely alkalmazásával a szimmetrikus alkatrészek hatékonyabban kezelhetőek.

A Solid Edge új kiadása azt is lehetővé teszi, hogy a topológiailag optimalizált modelleket végeselemes analízissel lehessen validálni. Ezt a felhasználói igényt a Simcenter Nastran megoldó és egy speciális hálózó algoritmus biztosítja az új verzióban. A hálózásnál tartva, a Solid Edge 2023 támogatja a hálók duplikálását és a hálók minőségének ellenőrzését is.

SOLID EDGE 2023 CAM PRO – új funkciók, képességek

A Solid Edge 2023 CAM Pro bevezet néhány új megmunkálási típust, többek között az adaptív (High Dynamic Cutting) folyamatos 5 tengelyes nagyolást. Az új CAM Pro verzió támogatja a 4 tengelyes gépeken a forgó nagyolást, valamint egy vadonatúj huzalos szikraforgácsolási (WEDM) lehetőséget is biztosít. További újdonságok várhatóak majd a decemberben megjelenő verzióban is.

A Siemens továbbfejlesztette a Post Hub portálnak nevezett szolgáltatását is, amely mostantól számos „Intelligens megmunkálási csomagot” (SMKS) tartalmaz, amelyek alkalmasak a 3, 4 és 5 tengelyes G-kód vezérelt szimulációk futtatására.

SOLID EDGE 2023 – dokumentációkhoz kapcsolódó frissítések

Az új Solid Edge számos fejlesztést tartalmaz a tervek dokumentálására, mind a modellalapú termékinformáció (MBD) és a műhelyrajzi fejlesztések, mind a Technical Publications eszközök révén. Az MBD esetében a Solid Edge 2023 képes automatikusan létrehozni és rendszerezni a termék gyártási információit (PMI), a felhasználók pedig egyéni nézeteket menthetnek ezekből. Egy későbbi frissítés után már az automatikusan méretezésellenőrző is elérhetővé válik, amellyel a méretháló lesz vizsgálható. Az ügyfelek jegyzeteket és szövegdobozos megjegyzéseket is hozzáadhatnak az interaktív nézetekhez, amellyel csökkenthető a 2d-s műhelyrajzkészítés szerepe.

A Solid Edge 2023 egy új kiegészítő modult is bevezet a 3D-s tervek és a gyártás utáni ellenőrzés összekapcsolásához. A Solid Edge Inspector a minőségellenőrzéshez használható adatokat generál a 3D-s modellekből vagy 2d-s rajzokból támogatva a gyártás, ellenőrzési folyamatot. Az SE Inspector eszköz képes automatikusan azonosítani és címkézni a fontos információkat, méreteket, tűréseket. Ezzel akár 80 százalékkal kevesebb idő alatt megtörténhet a dokumentáció előkészítése, mint a kézi bevitel esetén.

A kézikönyvekhez hasonló, de több információt tartalmazó interaktív műszaki kiadványok készítésére szolgáló Solid Edge 3D Publishing új felhasználói felülettel és új funkciókkal rendelkezik. Az oldalnézet lap, az új animációs típusok és az egyéni átmenetek létrehozásának lehetősége, mind-mind a teljesebb körű dokumentációkészítést támogatja.

SOLID EDGE 2023 – szoftverhasználat, mint szolgáltatás

Az XaaS – Xcelerator-as-a-Service rövidítése – egy lépéssel közelebb hozza az asztali Solid Edge-et a Siemens felhőközpontú Xcelerator portfóliójához.

A Solid Edge XaaS alapú licencelési lehetősége a tervezőrendszer jól ismert és bizonyított funkcióin felül felhőalapú adatkezelést, együttműködési funkciókat, projektmenedzsment eszközöket, mobileszközös hozzáférést és még sok mást is tartalmaz. Az XaaS új generációs felhőalapú technológiákat tartalmaz, ahol az ügyfelek biztonságos környezetben dolgozhatnak együtt kollégáikkal, partnereikkel földrajzi megkötöttségek nélkül.

A Solid Edge egy újfajta elérést is biztosít, amelyet a Siemens használatalapú licencelésnek nevez. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a Solid Edge eszközöket, modulokat pillanatnyi szükséglet alapján vegyenek igénybe. A használathoz szükséges tokenek 25 vagy 50 darabos csomagokban, éves előfizetés keretében kaphatók. Ez hozzáférést biztosít a Solid Edge termékek széles választékához anélkül, hogy minden egyes terméket külön-külön meg kellene vásárolni. Azt használhatja a tervező, amit akar, és akkor, amikor akarja a rendelkezésre álló tokenek mértékéig.

Jelenleg nyolc kompatibilis termék áll rendelkezésre: Solid Edge Generative Design Pro, Pontfelhő megjelenítés, Solid Edge Kábelkorbács tervezés, Solid Edge PCB együttműködés, Solid Edge Advanced PMI, Solid Edge Simulation Advanced, Solid Edge Simulation Standard és Solid Edge XpresRoute. Ez a lista idővel további termékekkel fog bővülni figyelembe véve a felhasználói igényeket, szokásokat.

Ez az új licencelési modell csupán lehetőség, és nem kötelező érvényű! A Solid Edge portfólió elemei továbbra is elérhetőek örökös licenc vásárlásán keresztül is. A Siemens DIS hasonlóan gondolkodik a felhő alapú technológiákhoz való hozzáférésről is, a lehetőség adott a használatra, de nem kötelező érvényű ez sem.

SOLID EDGE 2023 – bevezetés. konzultációk

Az Enterprise Group – PLM üzletága megalakulás óta minden évben biztosít lehetőséget az új verzió funkcionalitásának megismerésére, elsajátítására. A nemzetközi bejelentést követően idehaza megtartásra kerültek a Solid Edge 2023 – Több, mint közös dizájn webinárok, ahol a nagy számú online érdeklődő további részleteket ismerhetett meg az új verzióval kapcsolatban.

Az új szoftver hatékony bevezetésének a legjobb módja a Solid Edge 2023 Újdonságok Konzultációk egyikén való részvétel. A képzések 2022. november közepétől érhetőek el, amelyekre már lehet jelentkezni.

Szűcs Imre

Ügyféltámogatási vezető, szakterületei a gépészeti tervezőrendszerek (kiemelten a Solid Edge) és a hozzájuk kapcsolódó alkalmazások szakmai támogatása. Egyetemi tanulmányai alatt találkozott a 2D-s számítógépes rajzolással, majd később egy nehezen használható CAD szoftverrel, amitől szabadulni akart minden áron. Az élet úgy hozta, hogy az egyetemen találkozott egy lánnyal (későbbi felesége), aki Solid Edge-t tanult így általa ismerkedett meg a programmal. Tanulmányai után pénznyerő automatákat terveztett 2007-ig, majd ekkor váltott, és Solid Edge terméktámogató mérnökként folytatta pályafutását. A 2012-es változások hatására ügyféltámogató mérnök pozícióba lépett be az Enterprise Group – PLM üzletágába, ahol a szoftverek mellett az ügyfelekre is jobban fókuszál. A Solid Edge ügyféltámogatási csapatát 2015-től vezeti, kollégáival az a céljuk, hogy minél több elégedett ügyfelet tudhassanak a soraikban. Feladatköre a kollégái szakmai koordinálása, az értékesítési folyamat segítése, bemutatók tartása, új technológiák felkutatása és implementálása, valamint szakmai együttműködés a fejlesztőkkel. Hisz a folyamatos tanulás fontosságában, a privát szakmai blogján (solidedgest.wordpress.com) a következő gondolat szerepel Henry Fordtól:

“Akárki, aki abbahagyja a tanulást, öreg, legyen bár 20 vagy 80 éves. Akárki, aki folyamatosan tanul, fiatal marad. Az élet legnagyobb dolga az, hogy az eszedet fiatalon tartsd.” Az ügyfeleitől ő is sokat tanul, minden nap egy új lehetőség a tudás megszerzésére és továbbadására. Az elmúlt évtizedben számtalan barátot köszönhet a Solid Edge-nek Szegedtől Győrig vagy az Egyesült Államoktól Indián át Új-Zélandig.