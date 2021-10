Solid Edge 2022 – Csili-vili parancsok helyett valós produktivitás

Címkék: cad CAD/CAM/PLM Enterprise Group Solid Edge tervezői szoftver

Négy évvel ezelőtt új időszámítás kezdődött a Solid Edge háza táján, miután a Siemens 2017-ben elkezdte portfólióvá alakítani a CAD szoftver köré tartozó megoldásokat. Ennek megfelelően minden évben megjelenő új verzió már nemcsak a mechanikai tervezésben hoz új lehetőségeket, hanem a portfólió is folyamatosan bővül a felhasználói igényeknek megfelelően.

Idén október 6-a nemcsak az aradi vértanúkra való megemlékezés dátuma volt, hanem a Solid Edge 2022-es verziójának hivatalos bejelentése is ekkorra esett. Korábban a Siemens DIS mindig nyáron jelentette meg az új Solid Edge verziót, idén ez őszre tevődött, ami jótékony hatással volt a funkcionalitás gazdagságára. Lehetne számokkal dobálózni, hogy több száz oldalas dokumentum kíséri útjára az új verziót vagy leírhatnánk, hogy 500+ fejlesztés került bele ebbe a verzióba, de nem ez a lényeg. Az a nagyon fontos üzenet, hogy a fejlesztők folyamatosan figyelik az ügyfelek igényeit és ezek mentén alkotják meg az újabb verziókat. A teljes portfólióra kiterjedő újdonságok nagyobb hatékonyságot, komplexebb automatizmust és kiterjesztett lehetőségeket biztosítanak. Egyvalamire nem terjed ki változás, az pedig a licencelés, továbbra is elérhető az öröklicenc vásárlás, valamint a licencbérlés.

Solid Edge 2022 Portfólió

Solid Edge 2022 – Mechanikai tervezés

Ez az a terület, amelyet talán leginkább várnak a felhasználók minden évben. Fejlesztések sokaságát kellene felsorolni itt, de a karakterkorlátozások miatt a teljesség igénye nélkül tudunk csak néhányat megemlíteni. A felhasználói felület ettől a verziótól kezdve még jobban kéz alá dolgozik a helyzetérzékeny menükön keresztül. A Siemens DIS által fejlesztett Parasolid geometriai magon alapuló Konvergens modellezésnek köszönhetően a hálómodellekkel és a B-rep geometriákkal való közös munka hátarai messzire tolódtak. A CAD Direct modellbeolvasási lehetőségen keresztül közvetlenül szerelésbe hívhatóak be más szoftverek fájljai, így nincs fordítási folyamat. Új parancsokat kapott a subD modellezés, míg az egyenlettel vezérelt görbék létrehozásának a lehetősége kiválthatja táblázatkezelő szoftver használatát. A Generatív tervezés új, Siemens-es megoldót kapott ezért a generált állományokkal is nagyobb szabadsága lesz az ügyfeleknek.

Solid Edge 2022 – Generatív tervezés Siemens megoldóval

Idén is a szerelés környezetben található a legtöbb fejlesztés legyen szó a tartószerkezet tervezőben megjelenő merevítő lemez parancsról vagy levág/meghosszabbít új funkcióról. A Solid Edge 2022-es verziójától kezdve pontfelhő is importálható egy szerelésbe, így még inkább a valós környezet alapján jöhetnek létre a tervek. A Betekintő módon keresztül hatalmas szerelések is pillanatok alatt megnyithatóak a további felhasználás céljából. Műhelyrajz nélkül nincs gyártás, így ezen a területen sem maradhattak el a fejlesztések. Mindenféleképpen meg kell említeni, hogy a többszálas számítási metódusnak köszönhetően gyorsabban generálhatóak a rajznézetek, valamint beépített vízjel informálhatja a rajz felhasználóját. A fent említett néhány fejlesztés csak ízelítő a Solid Edge 2022 új képességeiből.

Solid Edge 2022 – Pontfelhő használata

Solid Edge 2022 – Mechanikai tervezés+

Ez az a terület, ahol iparágspecifikus megoldások találhatóak meg. A Solid Edge fejlesztői ebben a verzióban nagy hangsúlyt fektettek a különböző iparágakra jellemző egyedi megoldások 3D-s leképezésére. Mi sem bizonyítja jobban a Modular Plant Design esetében, hogy a csőelemek elhelyezésére újabb automatikus metódus érhetők el, ezzel egyszerűsítve és gyorsítva a csőhálózatok létrehozását.

A Solid Edge-be ágyazott „brand new” Design Configurator szabályalapú automatizálást teszi lehetővé, a termékek gyors létrehozását a tervezési paraméterek és szabályok alapján. Ennek megfelelően idő takarítható meg, és biztosítható a tudás intelligens, modellekben történő rögzítése és újra felhasználása.

Solid Edge 2022 – Design Configurator

Solid Edge 2022 – Simulation

Szinte minden ügyfélnél megjelenik a végeselemes analízis használatának igénye. Az új hálózó algoritmus képes a generatív tervezésből létrejövő hálómodellek véges elemekkel való felbontására is, de az új hidrosztatikus nyomás terhelés is hozzájárul az összetettebb feladatok megoldásához. Tartószerkezetek 1D-s elemekkel való vizsgálata esetén lehetőség nyílik az elemek egymáshoz való manuális rögzítésére. A FLOEFD for Solid Edge legutolsó verziója nagy lépés a koncepcionális modellek CFD vizsgálatának területén. Ezenkívül a Solid Edge 2022-vel érkezik a Simcenter Flomaster for Solid Edge szoftver, amely megkönnyíti a csőrendszerekben lévő közegek áramlástani- és hőtani vizsgálatát. A rendszerszintű modellek a 3D tervből nyerhetőek ki, amelyek a Siemens szerint akár 90 százalékkal is csökkenthetik az előkészítésre fordított időt.

Solid Edge 2022 – Tartó analízis

Solid Edge 2022 – Megmunkálás

A Solid Edge 2022 CAM Pro 2,5 tengelyes marás mostantól elérhető a Solid Edge Foundation, Classic és Premium csomagokban azon ügyfelek számára, akik aktív szoftverkövetési szerződéssel rendelkeznek. A megoldás különlegessége, hogy a párhozamosan futtatható CAM Pro teljes asszociativitást biztosít a modellekkel és automatizált szerszámpálya készítése mellett szimuláción keresztül ellenőrizhető az elkészült megmunkálás. Már ez a csomag is lehetővé teszi, hogy szerelések is felhasználhatóak legyenek a megmunkálás tervezéshez és biztosítja azt, hogy más szoftverekből érkező modellekre is egyszerűen készíthető szerszámpálya.

Solid Edge 2022 CAM Pro – 2,5 tengelyes megmunkálás

Solid Edge 2022 – Adatkezelés

A Dinamukis vizualizáció használatával a tervadatok - a Solid Edge felületén keresztül - grafikusan osztályozhatóak, amelyek segítségével jobban figyelemmel lehet követni a tervezési fázisokat, állapotokat.

A Solid Edge 2022-ben ingyenesen elérhető beépített adatkezelés új lehetőségeket kínál a Windows Intéző jobb egérgombos menüjéből. Ettől a verziótól kezdve becsomagolható egy összeállítás és annak minden alkatrésze, műhelyrajza az alkalmazáson kívülről bármely olyan gépen, amelyre a Solid Edge telepítve van.

A Teamcenter integráció sem maradt érintetlenül, a 3DFind.it-ről letöltött modellek duplikációját megakadályozó fejlesztés mellett, lehetőség van pillanatok alatt különböző variánsokat létrehozni adatbázis alapon. A modern és intuitív felhasználói felülettel rendelkező Active Workspace a nagyobb teljesítmény érdekében támogatja a chromium alapú böngészőket, így telepítés nélkül is könnyű a Teamcenterhez kapcsolódni.

Solid Edge 2022 – Dinamikus vizualizáció

Solid Edge 2022 – Felhő alapú szolgáltatás

A Siemens Xcelerator termékportfóliója tartalmazza a 3D tervezést, szimulációt, vizualizációt, gyártás- és tervezési menedzsmentet. A Solid Edge 2022-höz SaaS-ként (szoftver, mint szolgáltatás) kapcsolható Xcelerator-on keresztül érhető el a Siemens következő generációs, felhő alapú együttműködési megoldása, az Xcelerator Share.

Solid Edge 2022 – Újdonságok konzultációk

A fentebb említett fejlesztések mellett természetesen az elektromos tervezés és a műszaki dokumentáció készítés is megannyi hasznos funkcióval lett gazdagabb. Az újdonságok leggyorsabban vezetett konzultációkon keresztül sajátíthatóak el, amelyre az Enterprise Group – PLM üzletága kiemelt figyelmet fordít. Ennek keretében novembertől elérhetőek a konzultációk, amelyekre itt lehet jelentkezni: