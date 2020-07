Onshape – professzionális CAD és PLM a felhőben

Az S&T a választás szabadságát kínálja ügyfelei számára vezető online és klasszikus CAD rendszereivel

Címkék: cad CAD/CAM/PLM felhő felhőalapú szolgáltatás felhőplatform plm PTC S&T Consulting Hungary Kft. tervezői szoftver

Az Onshape alapjaiban változtatja meg a termékfejlesztés világát a teljes mértékben felhő alapú integrált CAD és PLM technológiával. A szoftver nemzetközi szinten rendkívül sikeres és most megérkezett Magyarországra is: az S&T Consulting Hungary 2020. júliustól az Onshape-pel bővítette termék portfólióját. Az S&T az ügyfelei számára egyszerre biztosítja a vezető desktop CAD rendszert a Creo-t és az első számú online CAD szoftvert az Onshape-et.

Robbanásszerű felhő technológia fejlődés a COVID alatt

A járvány következtében kialakult korlátozások során szempillantás alatt állt át az oktatás felhő alapokra, a cégek egy-két hét alatt kialakították a távmunka környezeteket. A Microsoft Teams, a Zoom a gazdasági szereplők mindennapi eszközeivé váltak. Kiderült, hogy a jelen körülmények között a felhő technológia tartja életben a gazdaságot. A felhő technológiával ugyanis úgy oldható meg a szociális elkülönülés, hogy közben a produktivitás nem, vagy csak minimálisan sérül.

Az Onshape iránt is ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés világszerte.

Az Onshape hardver független, asztali gépekről, vagy mobil eszközökről is elérhető

Onshape előzmények

A XX. század végén Jon Hirschtick a csapatával együtt megalkotta az első, kimondottan Windows-ra fejlesztett CAD szoftvert, a Solidworks-öt, aminek 2011-ig a vezetője volt. A szoftver komoly sikereket ért el, azonban már akkor látszott számos olyan kihívás, műszaki korlátozás, amikre csak a felhő alapú technológia nyújtja a megfelelő válaszokat. Jon úgy döntött, hogy kilép a Solidworks-ből és 2012-ben elkezdte a piac első felhő alapú CAD szoftverének, az Onshape-nek a fejlesztését, ami felkeltette a PTC érdeklődését is. A PTC végül 2019 októberében felvásárolta az Onshape-et, Jon a PTC SaaS üzletágának az elnöke lett, és ezzel elkezdődött a szoftver növekedésének új, még intenzívebb szakasza.

Az Onshape szerepe a PTC stratégiájában

A PTC az Onshape felvásárlásával egy komplett felhő platform - az Atlas - tulajdonosa is lett, ami a PTC jövőbeli összes online megoldásának az alapja lesz. A PTC 2018 végén teljes egészében áttért a bérleti konstrukcióra. A következő logikus lépés a felhő technológiák súlyának a növelése, ennek az átalakulásnak lesz egyik kulcs eleme az Onshape és az Atlas. A PTC természetesen továbbra is intenzíven fejleszti klasszikus termékeit (Creo, Windchill, Mathcad) és a már eleve felhőre felkészített megoldásait, mint pl. a Vuforia AR és a Thingworx IoT. Nem minden cégnek van szüksége felhő technológiára, vagy éppen még nem érett rá, ezért a PTC mindkét vásárlói igény számára nyújt professzionális megoldásokat, és az ügyfelekre bízza az áttérés ütemezését.

Termék konfigurációk készítése egyszerűen

Mi az Onshape?

Az Onshape a piac első felhő alapú, teljes egészében Software As A Service (SaaS) CAD rendszere, mely egyesíti a robusztus CAD megoldásokat az erőteljes adatkezelési, együttműködési eszközökkel és a valós idejű elemzéssel. Az Onshape megismerését ingyenes teszt verzió és egy kiterjedt díjmentes elearning eszköz segíti, rengeteg öntanító videóval.

Távmunka bárhonnan, bármikor. Teljes hardver függetlenség.

Az Onshape-pel nem probléma a távmunka. A szoftver és az adatbázis a világ bármelyik pontjáról, így a „home office”-ból is elérhető – a megfelelő jogosultságok esetén. Semmit sem kell módosítani a licenceken. A szoftver folyamatosan, a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Bent maradt a munkaállomás a cégnél? Nem gond. Bármilyen Windows vagy MAC számítógépről, Apple vagy Android tabletről illetve mobil telefonról elérhető, csak egy böngésző kell hozzá.

IT költségek csökkentése, az IT csapat tehermentesítése

Ha egy cég a szoftver mellett dönt, pillanatokon belül egy komplett, kényelmes rendszeren belül találja magát. Nincs szükség letöltésre, installálásra, licenc kulcsokra vagy szervizcsomagokra. Nem szükséges új, nagy teljesítményű munkaállomásokat vásárolni, mivel a régi gépek kiválóan alkalmasak lesznek a kapcsolathoz. Feleslegessé válik új szerverek és adatbáziskezelő szoftverek beszerzése is a PLM funkciókhoz, mert mindezeket biztosítja a platform. Az IT csapat mentesül a CAD és PDM karbantartása alól.

Az integrált PDM és együttműködési funkciók soha nem látott szintre emelik a csoportmunkát

Kompatibilitás a világgal – kommunikációs költségek csökkentése

A hagyományos CAD rendszerek felhasználói gyakran találkoznak azzal a problémával, hogy a partnerek különböző szoftver verziókkal dolgoznak. Ez megnehezíti a cégen belüli munkaszervezést és a kommunikációt a külvilággal. Az Onshape esetén a világon minden felhasználó a mindenkori legújabb verzióval dolgozik. A szoftver három hetente automatikusan frissül a háttérben, minden alkalommal gyorsan átlátható mennyiségű új funkcióval gyarapodik, így nem kell foglalkozni az évenkénti verziócserékkel, és a verzióváltásokhoz kötődő frissítő oktatásokkal.

Innovatív, új szemléletű CAD – gyors betanulás

A rendszer fejlett parametrikus test- és felületmodellezést, lemeztervezést és asszociatív rajzkészítést nyújt. A szoftver fejlesztésénél kiemelt cél volt, hogy akár az alkalmi felhasználók is produktívak legyenek vele. Az egyszerű felhasználói felület, az olyan intuitív munkamódszerek, mint például a multi-part modellezés, vagy környezethez igazított tervezés átláthatóvá teszik az összeállítások megalkotását. Olyan különlegességekkel is kedveskednek a tervezőknek, mint az egy kényszeres beszerelés, ami egyben kinematikailag is definálja a kapcsolatot az alkatrészek között. A beépített kötőelem könyvtár, a hatékony termék variáció kezelés, a korlátlan undo mind, mind hozzájárulnak a felhasználói elégedettséghez. A tervezők bármelyik régebbi verzióhoz visszatérhetnek. A munkaközi változatok vizuálisan és építőelem szinten is összehasonlíthatók egymással. Az Onshape az összes jelentős CAD rendszer fájljait fogadja, azok direkt eszközökkel szerkeszthetők.

Az automatikus analitika segítségével kézben tarthatók a projektek

A valós idejű együttműködés soha nem látott szintje

A produktivitás leginkább kiaknázatlan forrása a csoportmunkában rejlik. Az Onshape átalakítja mindazt, amit eddig erről a területről gondoltunk. Több tervező módosíthatja valós időben ugyanazt a modellt, akár a világ különböző pontjairól. A változások mindenhol azonnal láthatók. Használhatjuk a követő üzemmódot is, amikor egy tervező munkáját többen figyelhetik a saját munkahelyükről. A tervek bármikor szétágaztathatók, és külön ágon folytatható az alternatívák tervezése. Ezek aztán később igény szerint intelligensen összeolvaszthatók. A közösségi médiában megszokotthoz hasonló belső értesítési rendszerrel a kollégák, partnerek könnyen bevonhatók a munkába.

Fejlett, integrált PDM/PLM, feladatkezelés, folyamatok

Az Onshape nagyszerűségét az adja, hogy a régebben körülményesen kezelt funkciókat a lehető legegyszerűbben használhatóvá alakították át. Az adatkezelés területe kiváló példa erre.

A modelleket megosztjuk, nem másoljuk, nincs kikölcsönzés, nincs várakozás. A rendszer automatikusan verziózza a terveket. Az integrált BOM menedzsmenttel különböző darabjegyzék nézetek kezelhetők. A tervezői feladatok egyszerűen kioszthatók, azok státusza valós időben nyomon követhető egy könnyen áttekinthető feladat panelen. Terv gyártásba adási, jóváhagyási, változási és egyéb folyamatok kezelhetők a szoftverrel. Csomagtól függően standard „dobozos” ipari folyamtokkal, vagy egyedi testreszabott folyamatokkal dolgozhatunk.

Biztonság, a szellemi tulajdon védelme

A szerepkör alapú hozzáféréssel biztosítható, hogy mindenki csak a számára releváns információt érhesse el, a kétfaktoros autentikáció tovább növeli a biztonságot. Teljes mértékben korlátozható mindenféle export. Bármelyik alkalmazott, partner, beszállító, vagy vásárló bármikor azonnal kizárható az adatok eléréséből. Így a szellemi tulajdon maximális védelmet élvez, megakadályozhatók az adatszivárgások. A rendszer működése közben minden adat titkosítottan közlekedik. Az arhiválást automatikusan megoldja a rendszer. Biztosan nem vesznek el értékes adatok.

Analitika és riportálás – teljes vezetői kontroll

Az összes felhasználói aktivitás, a tervezési idő automatikusan rögzítésre kerül és auditálható. Valós időben monitorozható a projektek alakulása, ezáltal egyszerűvé válik az utókalkuláció, illetve a vezetők időben beavatkozhatnak, ha szükséges. Az adatokat könnyen áttekinthető diagramokon és szűrhető listákon prezentálja a rendszer.

Publikus forráskód a testreszabáshoz, integráció

Az Onshape megnyitja forráskódot a felhasználók számára. A FeatureScript szolgáltatás segítségével bárki létrehozhat saját funkciókat, modulokat ugyanazokkal a függvényekkel, amikkel maga a szoftver is íródott. Rengeteg szabadon igénybevehető alkalmazás érhető el díjmentesen: pl. szerszám-, vázszerkezet, vagy bútortervező modul. A rendszert egy App Store egészíti ki, ahol több tucat, az Onshape-hez kiegészítő funkciókat nyújtó olyan integrált alkalmazás található, mint pl. a Simsolid hálónélküli szimuláció, az Esprit haladó CAM rendszer, vagy ERP integrációs megoldások.

További információ, díjmentes bemutató és teszt verzió igénylése:

S&T Consulting Hungary Kft.

ipar40@snt.hu

www.snt.hu/onshape