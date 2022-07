Vízügyekben is nyerő a Schneider Electric

A Schneider Electric, az energiagazdálkodás és az automatizálás digitális átalakításának vezető vállalata nyerte el az "Év víztechnológiai vállalata" díjat a Global Water Awards 2022-en. A díjjal a Schneider Electric víz-, szennyvíz- és sótalanítási ágazatban, a fenntarthatóság és a digitális átalakulás terén betöltött vezető szerepét, valamint az ügyfelek rugalmas, hatékony és fenntartható működését támogató technológiáit ismerték el.

Az "Év víztechnológiai vállalata" kategóriában azt a vállalatot ismerik el, amely a legjelentősebb mértékben járult hozzá a legújabb vízügyi és digitális technológiák alkalmazásához. A Schneider Electric ebben a kategóriában az EcoStruxure™ Automation Expert V21.2-vel végzett áttörő munkájáért kapta az elismerést, amely a víz- és szennyvízkezelő létesítmények teljes automatizálási életciklusát kezeli. Ez a megoldás a világ első szoftverközpontú ipari automatizálási rendszere, amely a víz- és szennyvízkezelők fenntarthatósági törekvései terén is változást hoz.

Az elismerés emellett a társaság több egyéb, ezen a területen elért eredményének is szólt. A Suez közműszolgáltatóval közösen például innovatív digitális megoldásokat fejlesztenek és forgalmaznak a teljes vízciklusra, melyhez külön szoftvert is kínálnak intelligens vízügyi portfóliójuk részeként. Emellett egy olyan rendszert is bevezetett a vállalat, amely összekapcsolja az informatikát (IT) és az operatív technológiát (OT) a víziközmű szolgáltatók vállalati szintű üzleti optimalizálása érdekében.

A Schneider Electric folytatta továbbá a vízügyi ágazat automatizálását is, ennek részeként kiválasztotta a Royal HaskoningDHV céget globálisan preferált beszállítójának a Nereda® szennyvíztisztító megoldásához. Ebben a megoldásban a Schneider Electric kombinálja az EcoStruxure Automation Expert képességeit a Nereda technológiával, hogy kifejlessze a Nereda folyamatirányítási megoldásának következő generációját. Ez a vezérlőrendszer javítja az üzemi folyamatok hatékonyságát, és lehetővé teszi a szennyvízkezeléssel foglalkozó ügyfelek számára a teljes életciklus-menedzsmentet, az IT/OT szolgáltatások zökkenőmentes integrációját és az automatizálási rendszerek jobb diagnosztikáját.