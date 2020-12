UV-C fénnyel a fenntartható fertőtlenítésért

A világjárvány felhívta a figyelmet a megfelelő fertőtlenítés jelentőségére, méghozzá nemcsak az egészségügyi szektorban, hanem más helyeken is, ahol nagy tömegek gyűlhetnek össze. Számos alternatíva érhető el a piacon, azonban ha egy hatékony, ám mindeközben környezetbarát megoldást keresünk, akkor érdemes közelebbről is megismernünk az UV-C fénnyel történő automatikus fertőtlenítést.

A fertőzések visszaszorítása már a Covid-19 előtt is komoly gondot jelentett a kórházak számára világszerte, a koronavírus-járvány kitörése után pedig a fertőzések elleni küzdelem minden eddiginél fontosabbá vált. Megoldások pedig léteznek, amelyeket a vírusok deaktiválására és terjedésük megakadályozására használnak. Ilyen például a vegyszerekkel való kézi fertőtlenítés, az ózonnal való légfertőtlenítés, vagy az UV-C fénnyel történő fertőtlenítés.

Hagyományos módszerektől a 21. századi fertőtlenítésig

Ha a fertőtlenítés hatékonyságából és a környezetre mért hatásából indulunk ki, láthatjuk, hogy a kézi fertőtlenítés csak a felületek fertőtlenítését teszi lehetővé, hatékonysága az emberi munkától és a fertőtlenítőszertől (típus, mennyiség) függ, másrészt pedig környezetszennyező megoldás, mivel vegyszereket alkalmaz, és a vegyi anyagok csomagolása szennyezheti mind a vizet, mind a talajt miután hulladékká válik. Az ózonnal való fertőtlenítés hatékony módszernek tekinthető a vírusok ellen, azonban csak a levegő fertőtlenítésére alkalmas, és nagy hátránya, hogy a kibocsátással károsítja a Föld ózonrétegét.

Ezekkel szemben az UV-C fény használata lehetővé teszi a felületek és a levegő egyidejű fertőtlenítését. Továbbá, ez a technológia egy környezetbarát vegyszermentes megoldás, amely teljesen természetes, nem igényli a vegyi anyagok tárolását és szállítását, illetve nem szennyezi a levegőt és nincs káros hatása az ózonrétegre sem.

A robotikai megoldás

Mindezek tudatában a Blue Ocean Robotics és dán kórházak egy csoportja 2014-ben leányvállalatként létrehozta az UVD Robots-ot, hogy egy fenntarthatóbb megoldást kínáljon a kórházban elkapott fertőzések problémájára, mivel csak Dániában annyira komoly a helyzet, hogy évente 50 ezer beteg kap el kórházi fertőzést. Az UVD Robots az UV-C fénnyel való fertőtlenítő technológiát alkalmazza. A robot a mély mikrobiológiai tudás, az autonóm robottechnológia és az ultraviola fény kombinációjával hozza létre a világ legjobb UV-C-alapú fertőtlenítő megoldását, amely 10-15 perc alatt bizonyítottan elpusztítja a kórteremben lévő patogéneket. Ezekkel a robotokkal más megoldásokhoz képest jelentősen kevesebb fizikai munkára van szükség egy szoba előkészítéséhez, valamint a robot működtetéséhez és a vele való fertőtlenítéshez. A legmodernebb mobil robot- és érzékelő-technológiák egy UV fedélzeti modullal való összekapcsolása lehetővé teszi az UVD Robots számára, hogy megsemmisítse a vírusokat és a baktériumokat.

A robot használatával a baktériumok általános előfordulása (felszíni sűrűsége) jelentősen csökkenthető. A mobil robotok továbbá széles spektrumú biocid robotok is, azaz a vírusok és baktériumok mellett olyan patogéneket is deaktiválnak, mint például a gombák vagy a spórák. A megoldás használatának pozitív hatásait az intézmények vezetőségei is érzékelik, hiszen az kevesebb többletköltséggel jár, és remek befektetésnek bizonyul a páciensek biztonsága szempontjából. Az UV-C fénnyel a robot megakadályozza és korlátozza a fertőző mikroorganizmusok terjedését a környezetben, és ezzel biztonságos, megbízható és felhasználóbarát működést nyújt a takarító személyzet számára, valamint neki köszönhetően csökken a kivett betegszabadságok száma is. A fenntartható megoldás számos díjat nyert, mint a rangos IERA Award 2019 díj, az euTech Transfer Award, vagy az RBR50 Innovation Award. Legutóbb pedig, az SDG Tech díjátadón Dánia legfenntarthatóbb megoldásának választották az egészségügyi szektoron belül. Az UV-C fény alapú UVD robotokat a COVID-19 elleni küzdelem során is használják, mivel képességeiknek köszönhetően a vírusok és baktériumok 99,99%-t képesek deaktiválni.

A technológiát az egészségügy számára (műtők, intenzív osztályok, sürgősségi részleg, betegszobák) fejlesztették ki, ugyanakkor alkalmas gyógyszergyárak, élelmiszer-feldolgozó vállalatok, irodák, szállodák, óceánjárók, és közterületek, mint például bevásárlóközpontok, vagy repülőterek fertőtlenítésére is, ahol kórokozók fordulhatnak elő.

Mobil robotok a Covid-19 elleni küzdelemben Magyarországon

Magyarországi intézmények is elkezdtek robotikai automatizációt integrálni mindennapi folyamataikba. A Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikája és a Teleki Hold Otthon is UVD robotokat alkalmaz nyár eleje óta, amióta a COVID-19 miatt nagyobb az igény a fertőtlenítésre, valamint az Europa Design irodaépülete is a robotok használata mellett döntött.

Az UV-C fényt alkalmazó fertőtlenítő megoldást nyújtó UVD robotok az Ozone TV Egyenlítő c. műsorában is bemutatkoztak egyik Magyarországi forgalmazójuk, az Európai Tudásközpont révén. A felvétel az alábbi linken tekinthető meg:

https://ozonetv.hu/teljes-adasok/2020/11/26/erintesmentes-fertotlenites/619