Tiszta levegő mindenekelőtt – 4. rész

Levegőtisztítás olajköd-leválasztóval fémmegmunkálás közben

Címkék: fémmegmunkálás kenőanyag levegőtisztaság olaj Reven rolatast szűrés

A fémmegmunkálás során a hűtő- és kenőanyagok párolgása és égése következtében olajköd, gőzök és füstök szabadulnak fel. Ezt az emissziót olajköd-leválasztókkal kell csökkenteni, és a levegőszennyezést a megengedett határokon belül kell tartani. Ellenkező esetben az ablakok és a falak olajosak lesznek, a mennyezet besárgul, és a munkahelyi környezet az alkalmazottak egészségét veszélyezteti. A finom részecskék leválasztását a nanométeres tartományban kell kezelni.

A gőzök a REVEN Pipe segítségével kondenzálhatók!

A minimálkenés esetén a „Venturi-leválasztási elvű” REVEN Pipe-széria is bevált, amely esetében egy állítható Venturi fúvóka szív be további helyiséglevegőt (másodlagos levegőt) a leválasztókamrába. Ennek következtében a magas bemeneti levegőhőmérséklet lecsökken, így részben az abban található aeroszolok is lecsapódnak. Ezáltal a legfinomabb részecskék korai leválasztása is garantált: a 0,8 µm átmérőjű részecskék például 99%-os vagy még nagyobb arányban válnak ki.

Gőzfázisú REVEN Pipe-szériás kondenzátor a schaffhauseni IWC-nél

Az állítható beszívónyílásnak köszönhetően a kiegészítő beszívott levegő mennyisége és a beszívott levegő hőmérséklete is változtatható. A lecsapódott aeroszolok egy része azonnal kiürül; nem is folyik be a leválasztókamrába. A Reven szerint ezzel akár 2 000 üzemórára is meghosszabbítható a leválasztóelemek élettartama. Az elv általában észszerű megoldást jelent, ha nagyon magas az elszívott levegő hőmérséklete.

Energiatakarékos fordulatszám-szabályozás olajköd-leválasztókhoz

Az olajköd-leválasztók gyakran teljes kapacitással működnek, függetlenül az aktuális igényektől. Ezért szükségtelenül magas az energia-, illetve a hűtő- és kenőanyag-fogyasztás. Az X-CYCLONE olajköd-leválasztó alapfelszereltségének tekinthető XSC rendszerrel azonban más a helyzet. A rendszer igény szerint – a szerszámgép tevékenységétől függően – állítja be a szívóerőt. A megmunkálás intenzitását ugyanis szenzorok figyelik. A vezérlő ezután egy mikroszámítógép és algoritmusok segítségével, modern frekvenciaváltókkal folyamatosan, valós időben állítja be a szívóteljesítményt.

Digitális teljesítményszabályozó

Az olajköd-leválasztó kommunikál a géppel, így jelentősen csökkenti annak energiafogyasztását. A fent említett Venturi kondenzációs rendszer szintén növeli a leválasztás hatékonyságát. A rugalmas vezérlés meghosszabbítja a szűrő élettartamát, és ezáltal a szűrőtisztítási időközöket is. A LED-lámpák automatikusan mutatják az üzemállapotot, és a következő karbantartás esedékességét is kijelzik. Végül, de nem utolsósorban: a digitális interfész az olajköd-leválasztó folyamatvezérléshez történő csatlakoztatását is lehetővé teszi, ami egy újabb lépés az Ipar 4.0 felé.

Vége

www.reven.de

www.rolatast.hu