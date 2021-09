Robotokkal növelhető a fenntarthatóság

A fenntarthatóság már rég nem csak egy divatos hívószó, hanem mindennapjaink létfontosságú elemévé vált, amire az ipar minden szereplőjének tekintettel kell lennie, beleérte a gyártóvállalatokat is. Szerencsére a robotika terén elért fejlesztések magasabb szintű fenntarthatósághoz, valamit csökkenő gazdasági lábnyomhoz is vezethetnek. És ne felejtsük el azt sem, hogy a fenntarthatóság nemsokára alapvető vásárlói elvárás lesz, amely alapján eldől, melyik terméket választják a fogyasztók. A környezetvédelmi okok mellett a fenntarthatóságot ezért üzleti szempontból is megéri komolyan venni.

Milyen hatással vannak a robotok a fenntarthatóságra?

A robotika minden napra tartogat valami újat. A robotok olyan gyorsan képesek új készségeket elsajátítani, hogy jó esély van arra, hogy mialatt Ön elolvassa ezt a cikket, egy robot már megtanult elvégezni egy újabb komplikált feladatot. A mesterséges intelligencia, a csúcstechnológiás érzékelők és képfelismerő rendszerek lehetővé teszik számukra, hogy szinte minden kihívást legyőzzenek, a fenntarthatóság kérdése pedig az egyik legnagyobb kihívás, amivel napjaink során szembe kell néznünk. A csökkentett szén-dioxid lábnyom minden olyan gyártóvállalat számára elengedhetetlen, amelyik a jövőt is szem előtt tartva végzi tevékenységét. A modern robotok energiahatékonyak, ami azt jelenti, hogy közvetlenül csökkentik a gyártás során fellépő energiafogyasztást. Mivel nagyobb pontosságot nyújtanak, a hibás termékeknek és a minőségen aluli árunak betudható hulladék is minimalizálható. A robotok egyúttal rendkívül hasznosnak bizonyulnak a megújuló energiával kapcsolatos felszerelések, például napelemek, vagy az emissziómentes járművek által alkalmazott hidrogén üzemanyagcellák költséghatékony gyártása során, illetve aktív szerepet játszanak a szél- és vízenergiához alkalmas berendezések gyártási szakaszaiban is.

Robotokkal egy zöldebb jövő felé

Az együttműködő robotok (kobotok) tökéletes választásnak bizonyulnak például hulladékkezelő feladatok elvégzésére, mivel rájuk lehet bízni az unalmas, piszkos és veszélyes munkákat is, melyek az emberi munkaerő számára nem lenne biztonságos. Ezek a robotok egész nap képesek dolgozni, nincs szükségük pihenőre, nem betegednek le, megállás nélkül végezhetik a munkájukat. Azonban ahhoz, hogy ezek a robotikai megoldások versenyképesek tudjanak lenni az ökológiai lábnyom tekintetében is, és ezáltal biztosítani tudják jövőbeli életképességüket, alacsony energiafogyasztás mellett kell működniük. Ennek megteremtésére már számos opció létezik. Ezek egyike a robotok által kínált energiatakarékos vagy készenléti üzemmódok lehetősége, amely hasznos megoldást jelent, mivel számos együttműködő alkalmazás esetében nem kell az egész nap során fenntartani ugyanazt az aktivitási szintet. Emellett az okos energiafigyelő alkalmazások is fontos innovációt jelentenek. A robotikai rendszerek IoT érzékelői valós idejű adatokkal látják el a gyárakat az energiafogyasztás vonatkozásában, ami mind az energiahatékonyság, mind a termelékenység maximalizálását lehetővé teszi. És persze ne feledkezzünk meg az újszerű mechanikai folyamatokról sem, mivel annak köszönhetően, hogy megváltozik a robotok mozgásának módja, többféleképpen tudnak a munkadarabokhoz nyúlni, a gyártók kevesebb energia befektetésével tudják elérni a kívánt termelékenységet. Az e területen végbemenő innováció minden bizonnyal egy teljesen új, a hagyományos mechanikai folyamatoktól nagyban eltérő utat fog nyitni.

Minden egy helyen elérhető az együttműködő robotikai alkalmazásokhoz

Annak ellenére, hogy a rivaldafény többnyire a robotokra kerül, az End-of-Arm-Tooling rendkívül fontos szerepet játszik az ilyen típusú feladatokra adott megoldások létrehozásában. Az általuk nyújtott kézügyesség és rugalmasság nélkül a robotkarok nem lennének képesek elvégezni azokat a munkákat, amelyek az iparág által manapság megkövetelt pontos és érzékeny érintést igénylik. A robotikai kiegészítők gyártásának terén piacvezető dán OnRobot számos grippert és egyéb feldolgozó eszközt kínál, melyek ideális megoldásnak bizonyulnak a fent említett feladatokra. A hulladékszortírozás például az egyik legegyszerűbb munka, amit egy robot egy elektromos gripper, például az OnRobot 2FG7 segítségével el tud végezni. A munkadarabok méretétől és alakjától függetlenül, akár 7 kg súlyú tárgyak mozgatására is lehetőség nyílik. A robotok így könnyedén ki tudják válogatni a műanyagpalackokat vagy a papírt egy hulladékkal teleömlesztett rekeszből. Ezt a folyamatot az OnRobot Eyes, rugalmas 2.5D-s képfelismerő rendszerrel még tovább lehet fejleszteni. Az OnRobot eszközeinek és kiegészítőnek nagy része elektromos, így nem igényelnek külső levegőellátást. Ez azt jelenti, hogy jelentős mennyiségű energia takarítható meg munkájuk alatt, aminek nagy része más esetben kárba menne, például pneumatikus gripperek használata mellett.

Az együttműködő robotokban rejlő teljes potenciált még könnyebben ki lehet aknázni erő/nyomatékérzékelők, például az OnRobot HEX szenzor segítségével. Ezek az eszközök az erő és nyomaték precíz meghatározását teszik lehetővé, így a működtető a lehető legpontosabban szabályozhatja a robot mozdulatait, és még a legbonyolultabb folyamatokat is automatizálhatja. „A robotikai ipar forradalmasítja a fenntarthatóságot. Amellett, hogy nagyobb következességet és jobb minőséget nyújtunk a gyártóknak a repetitív feladataik elvégzése során, az OnRobot az energiahatékonyság növelésében, valamint a gyárterületen keletkező hulladék csökkentésében is az élen jár. Az a tény, hogy egyre több és több vállalat fordul az automatizáláshoz, egyértelműen arra enged következtetni, hogy az OnRobot a jelenre és a jövőre tekintve is fontos szerepet játszik a fenntartható jövő felé való haladásunk során” – mondja Vikram Kumar, az OnRobot EMEA régiójának general managere.

