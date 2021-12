Próbáld ki és vedd bérbe!

A MEWA megosztás alapú törlőkendő-szolgáltatása a fenntarthatóságot is szolgálja

Címkék: felület felülettisztítás MEWA tisztítás tisztítástechnológia tisztítóeszköz törlőkendő

A fenntarthatósági gondolat az egyik legfontosabb olyan eszmerendszer, amely meghatározza a felelős vállalatok működését és ma egyre inkább a fogyasztói gondolkodást is. A német MEWA cég teljes körű szolgáltatás keretében kínált törlőkendőrendszere teljes mértékben eleget tesz ezeknek a céloknak: a törlőkendőket többször fel lehet használni, azokat „megosztás” alapon, ökológiailag is kedvező rendszerben használják a vállalat ügyfelei. A szolgáltatást – elkötelezettség nélkül – ki is lehet próbálni.

A felelős vállalati magatartás és a fenntarthatóság hagyományosan központi szerepet játszik a MEWA működésében. A többször felhasználható ipari törlőkendőkre épülő szolgáltatás és az erőforrásokat kímélő folyamatok a cég megalapításától kezdve jelen vannak a vállalat működésében és tökéletesen megfelelnek ennek a filozófiának. Az ügyfelek ki is próbálhatják a törlőkendő-szolgáltatást: két hónapig – a MEWA szakembereinek tanácsadásával együtt – alaposan kitesztelhetik a teljes folyamatot.

(Forrás: MEWA)

A törlőkendők öko-mérlege több okból is pozitív. A textíliából készült, többször felhasználható tisztítókendők hatékonysága 35 százalékkal kedvezőbb, mint az eldobható anyagoké. A többféle vastagságú szálakból szőtt kendőtípusok közül a felhasználók igényeik szerint választhatják ki a legmegfelelőbbet a különböző érdességű és szennyezettségű felületek tisztításához. És persze különösen kényelmes az ügyfeleknek, hogy a MEWA közvetlenül az üzembe szállítja a friss, illetve összegyűjti és elviszi az elhasznált, piszkos törlőkendőket.

(Forrás: MEWA)

A két hónapig tartó tesztidőszakban a MEWA tanácsadója ellátogat a törlőkendőket használó üzembe, ahol a felhasználókkal közösen meg tudják beszélni a gyakorlati kérdéseket, és kicserélik tapasztalataikat. Ha a szolgáltatás mégsem illeszkedik az üzemi folyamatokhoz, a cég egyszerűen visszaléphet a szerződéstől. Ha viszont elégedettek, a szerződést meg lehet hosszabbítani.

Húsz országban immár több mint 2,7 millió ember használja a legkülönbözőbb ágazatokban a MEWA ipari törlőkendőit, amelyek azt a kényelmet nyújtják, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésükre áll egy tiszta, a célnak legjobban megfelelő, sokoldalúan használható törlőkendő. Ezeket a tisztítás végeztével nem kell eldobni, többször bevethetők. Az ügyfélnek nem kell a beszerzésükkel, az anyagnak megfelelő mosásukkal, szárításukkal, cseréjükkel, raktározásukkal törődnie.

(Forrás: MEWA)

A MEWA törlőkendői a vállalat saját szövőüzemében készülnek Németországban. Egy-egy kendő – mosás után – ötvenszer használható újra. A cég mosó- és szárítóberendezéseit, valamint szennyvízkezelési eljárásait a környezetvédelem jegyében, innovatív módszerekkel fejlesztették ki. Ezek lényege: a folyamatok során a lehető legkevesebb vizet, mosószert és energiát használnak el, és lehetőleg a helyi beszállítókra támaszkodnak.

Ha egy üzem úgy dönt, hogy szerződést köt a MEWA-val, három évre előre kalkulálhatja a törlőkendőkre fordított költségeit, és biztos lehet abban, hogy hozzájárult a környezetvédelem ügyéhez.

www.mewa.hu