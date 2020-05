Munkában is biztonságban

Online tudásplatformjával segít a Tork az egészségügyi dolgozóknak

Címkék: egészség egészségipar egészségügy egészségvédelem higiénia Tork

A kézhigiénia világnapjának alkalmából a higiénia termékek gyártására szakosodott Tork - az Essity globális márkája - online platformot indít a vírushelyzetben is helytálló egészségügyi dolgozók munkáját támogatandó “Munkában is biztonságban” elnevezéssel. A vállalat ezen eszközcsomaggal is szeretné kifejezni háláját és elismerését, amiért a szakemberek töretlenül küzdenek hosszú hetek óta. A letölthető eszközcsomag kutatási anyagokat, egy VR applikációt (Tork VR Clean Hands) és szakmai tanácsokat, útmutatókat tartalmaz a hatékonyabb kézhigiénia, felületi higiénia terén és segítséget nyújt többek között a professzionális fertőtlenítőadagolók hatékony elhelyezéséhez és használatához.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020-at a nővérek és a szülésznők évévé nyilvánította. Ebben az évben a modern ápolás egyik alapítója, Florence Nightingale születésének 200. évfordulóját is ünnepeljük, aki a hadikórházakban bevezette a rendszeres kézmosást a fertőzések visszaszorítására.

Ez az intézkedés, a kézhigiénia, azóta is kulcsfontosságú eleme maradt a vírusok elleni védekezésnek. A helyes kézhigiénés technikák alkalmazása fontos alapköve a vírusok eltávolításának, így az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak, hogy megelőzzük a fertőzések terjedését, még több ember megbetegedését.

„A Munkában is biztonságban: COVID- 19 Egészségügyi eszközcsomag”-ot azzal a céllal hozta létra az Essity, hogy támogassa a koronavírus elleni küzdelemben a frontvonalon dolgozókat, így például az egészségügyi szakembereket, takarító személyzetet és más az egészségügyben dolgozó szolgáltatókat. Az oldalon olyan megbízható eljárásokat és módszereket gyűjtöttek össze, amelyek hozzájárulnak az általános higiénia szintjének fokozásához.

Az online eszközkészlet és a vírussal kapcsolatos további információk mindenki számára ingyenesen elérhetőek a Tork információs weboldalán.

„A WHO szerint a megfelelő kézhigiénia kulcsfontosságú az egészségügyi szakemberek számára a betegségek és fertőzések terjedésének megakadályozásában, azaz a megfelelő kézhigiénia valóban hatékony eszköz. A „Munkában is biztonságban” egészségügyi eszközcsomagot annak érdekében fejlesztettük ki, hogy elismerésünket fejezzük ki és támogassuk az egészségügyben dolgozó szakembereket ebben a kihívásokkal teli időszakban” – mondta el Nagy Géza, az Essity Hungary Professional Hygiene divízió kereskedelmi igazgatója.

Gyakorlatorientált VR- applikáció tanít a helyes kézhigiéniára

Az online csomagban megfelelő kézmosási és kézfertőtlenítési eljárásokat, valamint letölthető információs anyagokat, például plakátokat találhatnak az érdeklődők. Az egészségügyi szakemberek körében végzett átfogó nemzetközi tanulmány szerint ugyanis az egészségügyi dolgozók egyik leggyakoribb panasza a kézhigiénés képzéssel kapcsolatban az, hogy az túl elméleti (21%). Éppen ezért a gyakorlati tudásra fókuszálva fejlesztette ki a vállalat a Tork VR Clean Hands mobilalkalmazást, amely munkahelyi szituációkat imitálva segíti a megfelelő kézhigiénia elsajátítását. Az ingyenes alkalmazás használatával kapcsolatos tudnivalók a cég weboldalán is megtalálhatóak.

„A frontvonalban dolgozók - ápolók, orvosok, takarítók és más egészségügyi szolgálatok munkatársai - hihetetlen munkát végeznek. Professzionális higiéniai termékek és szolgáltatások szállítóiként örömmel támogatjuk munkájukat ezzel az új online tudásbázissal. Tudjuk, mindez csupán egy a munkát támogató lehetőségek közül, de reméljük, hozzájárulhatunk ahhoz, hogy hatékonyabban védhessék meg magukat és pácienseiket ebben a nehéz időszakban az egészségügyben dolgozók” – tette hozzá Nagy Géza.

A Munkában is biztonságban: Covid 19 Egészségügyi eszközcsomagot angol nyelven a https://www.tork.co.uk/torkcampaigns/corona-virus tudják letölteni, a magyar változat a https://www.tork.hu/munkabanisbiztonsagban oldalon érhető el. Kövessék a Tork vírussal kapcsolatos anyagait a https://www.tork.hu/virus weboldalon.

A hivatkozott kutatásról

Az online felmérést a United Minds készítette a Tork nevében és a CINT panelszolgáltatóval együttműködésben. A felmérés öt országra terjedt ki: Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Svédország, Németország és Lengyelország. Összesen 1017 egészségügyi szakember válaszolt a felmérésre. A felmérés 2018. november 23-tól december 7-ig tartott. A tanulmányról bővebben itt olvashat.