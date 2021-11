Milyen megtakarításra számíthat az a cég, amelyik zöldtermelésre vált?

Címkék: atlas copco energiafelhasználás energiafogyasztás energiagazdálkodás energiahatékonyság energiamegtakarítás energiaracionalizálás sűrített levegő

Bolygónk és környezetünk védelme hétköznapjaink központi témájává vált az elmúlt években. A világ számos országában, így hazánkban is egyre több nagy- és kisvállalat igyekszik csökkenteni a karbonlábnyomát. A zöldtechnológiára való áttérést maga az állam is támogatja különböző adókedvezményekkel; idén, 2021-től bevezetésre kerül az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer, amely folytán további állami kedvezményekre lehetnek jogosultak azok, akiknek a „zölddé válás” valóban fontos szempont a cég hatékony termelésével kapcsolatban.

Ám a megtakarítási lehetőségek listája itt még korántsem ér véget, különösen, ha sűrített levegőről van szó. Itt ugyanis a felhasznált energiamennyiség csökkentésével hihetetlen összegeket lehet megspórolni. Éppen ezért érdemes minél előbb befektetni egy környezetbarát kompresszorba, még akkor is, ha a magas vételár elsőre elrettentőnek tűnik.

A zöldtechnológiás berendezések ára azonban hamarabb megtérül, mint ahogy azt gondolnánk, mivel egy kompresszor teljes élettartam-költségének túlnyomó részét annak energiaköltségei adják, így könnyen belátható, hogy ezek a „zöld” rendszerek – mivel jelentősen kevesebb energiát használnak fel – sokkal költséghatékonyabbak, mint korszerűtlen társaik. Az Atlas Copco VSD+ termékei akár 50%-kal is csökkenthetik az energiafogyasztást, a fix fordulatszámú kompresszorokhoz képest, ezzel a teljesítménnyel pedig vállalatunk az egyik legenergiahatékonyabb árucsaládot kínáló cég a piacon.

Természetesen az, hogy mennyit is takaríthatunk meg a sűrített levegős rendszerünkben, ha úgy döntünk, hogy a Föld jólétét is szem előtt tartjuk, az sok egyéb más tényezőtől is függ. A hatékonyság növelése és a költségek csökkentése érdekében érdemes megvizsgálni a fent említettek mellett az alábbi pontokat is:

Hangoljuk össze a sűrítettlevegő-hálózat gépeit;

Figyeljünk arra, hogy az üzemi levegőnyomás optimálisan legyen beállítva;

Járjunk utána, hogy mi lehet egy esetleges nyomásesés oka;

Iktassunk be egy központi vezérlőt;

Alkalmazzunk egy energia-visszanyerő rendszert;

Vagy kérjünk tanácsot az Atlas Copco egyik szakértőjétől.

Kezdetnek azonban, ha szeretnénk, akár saját magunk is kiszámolhatjuk a lehetséges megtakarítás mértékét az Atlas Copco oldalán található online kalkulátor segítségével. Erről és a további megtakarításokról az alábbi cikkben olvashat bővebben:

www.atlascopco.com/hu-hu/compressors/greenproduction/savings