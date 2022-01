Környezetbarát energiával a Seco kilenc évvel a tervezettnél előbb elérte a kibocsátási célértéket

A környezetbarát villamos energiáról és a megújuló energiáról szóló tanúsítványok összevonása az Egyesült Államokban és Indiában lehetővé tette a Seco részére, hogy a tervezettnél kilenc teljes évvel korábban elérje a 2030-ra kitűzött kibocsátási célokat, ami a vállalat számára költségmegtakarítási előnyökkel is járt.

A Seco azon törekvése, hogy üzleti tevékenységének minden területét fenntarthatóbbá tegye, a vállalat energiaigényeinek átfogó felülvizsgálatához vezetett, így amikor elérkezett az idő a pennsylvaniai Reynoldsville-ben található telephely beszállítóival kötött szerződések meghosszabbítására, a környezetkímélő energia került a figyelem középpontjába. Tanulmányok kimutatták, hogy a reynoldsville-i üzem a Seco világméretű villamosenergia-szükségletének mintegy 10%-áért, valamint a villamos energiából származó, éghajlatra gyakorolt hatás 19%-áért felelős, így az ott végrehajtott változtatások óriási hatást gyakorolnának a vállalat globális lábnyomára. „Megújulóenergia-tanúsítványokat (REC) vásároltunk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy ellensúlyozzuk a CO 2 -lábnyomunkat” – nyilatkozta Eric Sirianni, a Seco reynoldsville-i általános beszerzési igazgatója.

„Számunkra ez a folyamat 2019-ben kezdődött. Korábban csak azzal foglalkoztunk, hogy a villamos energiát a lehető legolcsóbban szerezzük be, hiszen amikor felkapcsoljuk a villanykapcsolót, az áram bekapcsol, mindegy, hogy kitől vesszük az áramot. Nem nagyon volt követendő mintánk, csupán arra kértek bennünket, hogy a következő alkalommal, amikor a villamos energiát beszerezzük, vizsgáljuk meg a környezetkímélő energia lehetőségeit. A környezetbarát energia ugyan drágább, de rendelkeztünk CO 2 -célkitűzéssel, és innentől kezdve az egész folyamat csak úgy felpörgött. Képesek voltunk 100%-ban környezetbarát kibocsátási egységekkel fedezni a villamosenergia-szükségletünket, és még így is csökkenteni az árat – ezt látva az emberek felfigyeltek ránk” – tette hozzá Sirianni.

Megújuló energiaforrások

A megújulóenergia-tanúsítványok lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy megújuló forrásokból származó energiába fektessenek be, akkor is, ha ezek az energiaforrások máshol helyezkednek el. A következő lépésben a Seco telephelyein világszerte olyan megoldásokat vizsgálnak meg, mint a napelemmel és a geotermikus hőtermeléssel történő helyszíni áramfejlesztés. „Mindenki elkötelezett amellett, hogy ezen kibocsátási célértékekért és a környezetkímélő energia használatának előmozdításáért dolgozzon. A megújulóenergia-tanúsítványokon kívül napelemeket is telepítettünk a fénycsővilágításaink és egyéb eszközeink működtetéséhez, ami a termelésünk körülbelül 4%-át teszi ki” – mondta Nagesh Shekhadar közvetett beszerzésekért felelős főigazgató az indiai Púne városában.

A Seco India által felhasznált energia nagy része a széntüzelésű energiát használó helyi állami áramszolgáltatótól származik. Miután nem álltak rendelkezésre környezetbarátabb lehetőségek, megújulóenergia-tanúsítványok vásárlásával ellensúlyozták a széntüzelésből származó CO 2 -kibocsátást. „Jelenleg hasznosítunk némi napenergiát, továbbá vizsgáljuk a szélenergiában rejlő lehetőségeket is, hogy egyre több tiszta energiát tudjunk előállítani. Hibrid megoldásokon kell munkálkodnunk. Amint a környezetkímélő energia kínálata megnő, az ára is csökkenni fog” – mondta Atul Mohkhedkar, a Seco India gyártási főigazgatója.

Új lehetőségek

Jóllehet a kibocsátási célértékek évekkel a tervezett időpont előtt teljesültek, a Seco villamosenergia-beszerzői nem fognak a babérjaikon ülni, továbbra is folytatják a tisztább villamos energia új lehetőségeinek felkutatását. „Minden telephelyünk képes megmondani, hogy milyen bontásban történik a havi energiafelhasználásuk, ez pedig a helyszíntől függően változik” – magyarázta Eric Sirianni. „Egy vállalat szempontjából ez a helyes cselekedet. Az első reakció mindig az, hogy »miért költenénk erre a pénzt?« Nem könnyű átformálni ezt a fajta gondolkodásmódot, de ha egyszer megbarátkoztak vele, ki mondana nemet a környezetvédelemre?”

A munkavállalók részéről is adódik egy további előny, hiszen ők örömmel dolgoznak egy olyan vállalatnál, amely komolyan veszi a klímaválságot. „Ez egy nagyon erőteljes, nagyon különleges pozitívum – a családjaink, az ügyfeleink, a barátaink és a szomszédaink is mind szeretik, ha egy ilyen vállalatnál dolgozunk" – hangsúlyozta Nagesh Shekhadar.

