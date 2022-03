Így lehet az ipari törlőkendőket biztonságosan kezelni

Biztonsági konténerek tároláshoz és szállításhoz

Az ipari törlőkendőket a legkülönbözőbb iparágakban alkalmazzák annak érdekében, hogy az üzemek, a gépek és berendezések tiszták maradjanak. Használat közben a kendők szilárd és folyékony szubsztanciákkal és veszélyes anyagokkal is kapcsolatba kerülhetnek. A többször felhasználható törlőkendők begyűjtésére, tárolására és szállítására szigorú biztonsági előírások vonatkoznak. Az olajjal, zsírokkal vagy oldószerekkel átitatott textilek ugyanis kedvezőtlen esetben maguktól is felmelegedhetnek, ami öngyulladáshoz vezethet.

Ezért a MEWA megosztáson alapuló ipari törlőkendő-szolgáltatásának alapvető elemét képezik a minősített biztonsági tárolóedények. A MEWA SaCon® biztonsági konténerek segítségével könnyen megoldható a szennyezett törlőkendők biztonságos tárolása. A SaCon-ok a berlini székhelyű Német Szövetségi Anyagvizsgáló és -kutató Intézet tanúsítványa szerint eleget tesznek a veszélyes anyagok közúti szállítását szabályozó nemzetközi jogszabályoknak és az ezeknek való megfelelést a TÜV minőségbiztosítási intézet ellenőrzi.

Az ellenőrzés keretében többek között olyan teszteket végeznek el, amelyek során az edényeknek például törés nélkül ki kell bírniuk a nagy magasságból történő zuhanást is. Ellen kell állniuk annak a nyomásnak, amelyet a három méter magasan egymásra rakott konténerek súlya okoz a legalsó edényre, illetve ellenőrzik azt is, hogy a konténerek fala mindenütt megfelelően vastag-e. A vállalat maga is folyamatosan kontrollálja, hogy a SaCon-ok megfelelnek-e az előírásoknak és ezt a folyamatot külső szakértő szervezetek ellenőrzik.

A MEWA SaCon® biztonsági edényeket egymásra lehet helyezni, és raklapon szállíthatók. Mozgatásukat az edények aljára szerelt kerekek és a felül elhelyezkedő fogantyúk segítik. (Forrás: MEWA)

Biztonságos, hosszú élettartamú és újra hasznosítható

A MEWA SaCon® biztonsági konténereket egymásra lehet helyezni és raklapon szállíthatók. Mozgatásukat az edények aljára szerelt kerekek és a felül elhelyezkedő fogantyúk segítik. A konténerekhez külön rendelhető a SaCon-fix®” rendszer, amelynek segítségével az edény tetejét egy pedálra lépve egyszerűen lehet nyitni. A rendszer CE megfelelőségi tanúsítvánnyal és GS védjeggyel egyaránt rendelkezik. A konténert automatikus rendszer csukja le, amely a tűzveszély elhárítása érdekében légmentesen zár.

„A SaCon-ok nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készülnek, mert ez a műanyag kiemelkedően biztonságosnak és ellenállónak számít” – emeli ki Michael Ballermann, a MEWA műszaki szolgálatának vezetője. „Ezen kívül konténereink könnyebbek és ezáltal ergonómiailag is jobbak, mint a fémből készült tárolóedények.”

A standard verzió mellett létezik egy antisztatikus kivitel is. Az MEWA SaCon® Ex-elstat-ot robbanásveszélyes helyiségekben, elsősorban az 55°C alatti lobbanásponttal rendelkező oldószereket használó üzemekben használják a szennyezett textíliák tárolására. A konténereket a MEWA csoport egyik leányvállalata, az RS Kunststoff gyártja, és az ADR jogszabályokban rögzített maximális élettartam lejártát követően megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező vállalatoknál újrahasznosítják.

