Az újrahasznosítás kulcsfontosságú

A Seco Tools egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy jelentős mértékben hozzájáruljon a körforgásos gazdasághoz, amely a gazdasági tevékenység és a véges erőforrások felhasználásának szétválasztását, valamint a hulladék gazdasági tevékenységünkből történő eltávolítási módjainak kifejlesztését helyezi előtérbe.

Bár ez semmiképpen sem az egyetlen szempont, az újrahasznosítás létfontosságú szerepet játszik a körforgásos gazdaság előmozdításában azáltal, hogy arra kér bennünket, vizsgáljuk meg, hogyan használjuk fel a Föld szűkös és véges erőforrásait, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb értéket és felhasználást nyerjük ki belőlük.



Az újrahasznosítás kulcsfontosságú szerepet fog játszani a Seco Tools ambiciózus céljának elérésében, amely arra irányul, hogy 2030-ra 90%-os körkörösséget érjünk el, és a folyamatok és üzleti modellek széles körű módosításaival élen járjunk az iparágban. „Ez egy valódi kihívást jelentő cél, de rendkívül fontosnak tartjuk vállalatunk és üzletvitelünk számára” – nyilatkozta Ted Forslund, a Seco Tools fenntarthatósági és audit koordinátora. „A Seco Tools szempontjából az a jó, hogy már nagyon jó újrahasznosítási folyamatokkal rendelkezünk, ezért most az a feladatunk, hogy jó partneri együttműködést alakítsunk ki ügyfeleinkkel, hogy ők is megértsék, milyen értéket képvisel a szerszámok visszavásárlása. Ezáltal egy zárt kör alakítható ki, amelyben semmit sem pazarolunk el.”



Nemzetközi szinten a felhasznált erőforrások mindössze 8,6%-át hasznosítják újra, ami azt jelenti, hogy a felhasznált erőforrások több mint 90%-át egyszer használják fel, majd eldobják. A Seco Tools üzleti tevékenységének jellege miatt a vállalat kiváló helyzetben van ahhoz, hogy megváltoztassa ezt a mintát azáltal, hogy visszavásárolja a termelékeny élettartamuk végére ért eszközöket, és újrahasznosítás vagy más célokra való felhasználás révén új szerszámokat készít belőlük. „Ha fellendítjük a régi termékek visszavásárlására irányuló kereskedelmet, és megértethetjük ügyfeleinkkel ennek előnyeit, csökkenthetjük az éghajlatra gyakorolt káros hatásokat, mivel nem kell új anyagokat és fémeket használnunk. Ez sok szempontból mindenki számára előnyös helyzet” – magyarázza Ted Forslund.



Egyre nagyobb az emberekben a környezettudatosság, és a beszállítók és az ügyfelek szívesen látnak olyan kezdeményezéseket, amelyek erre összpontosítanak. „Ezt eddig nagyon pozitívan fogadták az ügyfeleink. Tudják, hogy az újrahasznosított anyagok felhasználásával előállított eszközök ugyanolyan magas színvonalúak, vagyis nincs minőségcsökkenés. Most már kialakult egy piac is a hasznos élettartamuk végére ért eszközök visszavásárlására, és ez számukra is előnyös. Az a lényeg, hogy mindezt pozitív módon építsük be az üzleti kapcsolatainkba” – teszi hozzá Ted Forslund.



A körforgásos gazdaságban az újrahasznosítás nagyon fontos, ugyanakkor ez az utolsó dolog, amit meg kell tennünk a csökkentés, a javítás és az újrafelhasználás után. „Ez egy fontos elem, de a körforgásos gazdaságnak vannak más szempontjai is, és mindet meg kell vizsgálnunk. Az egyik ilyen a termékeink életciklusa: hogyan tervezhetjük meg őket úgy, hogy egy kicsit tovább tartsanak, és újrahasznosíthatók legyenek, amikor elérik hasznos élettartamuk végét? Hogyan állíthatjuk elő őket megújuló energia és fenntartható ellátási láncok felhasználásával? A körforgásos gazdaság lényege a már létrehozott érték megőrzése” – mondja Ted Forslund.



Az újrahasznosítás segít a hulladék minimalizálásában, de messze nem ez az egyetlen módja ennek. Az értékes erőforrások „elszivárgásának” megállítása szempontjából számos egyéb területet is vizsgálhatunk – az ellátásilánc-logisztikát, a szortírozást, a raktározást, a kockázatkezelést, az energiatermelést, sőt még a molekuláris biológiát és a polimer kémiát is. A költséghatékony és jobb minőségű gyűjtési és kezelési rendszerek, valamint az életciklus végi termékek hatékony szegmentálása lehetővé fogja tenni a Seco Tools számára, hogy támogassa a körforgásos tervezés gazdaságtudományát.



A környezettel és az éghajlatváltozással kapcsolatos problémák kezelésének egyik fő problémája a feladat puszta nagyságrendje volt, de Ted Forslund úgy véli, hogy a Seco Tools célja a 90%-os körkörösség elérésére 2030-ra teljesíthető. „Elengedhetetlen, hogy beszállítóinkkal és ügyfeleinkkel együttműködésben dolgozzunk a globális kihívás megoldásán. Ha így teszünk, több értéket teremthetünk kevesebb hulladékkal, biztonságos működési területen belül bolygónk számára – ami megint csak mindenki számára előnyös helyzetet teremt” – foglalja össze a koordinátor.



