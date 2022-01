A zöldtechnológia 8 előnye és egy forradalmian új kompresszor

A klímaváltozás elleni harcban az ipari szektort gyakran a probléma részének tekintik – és nem ok nélkül. A körülbelül 250 évvel ezelőtt kezdődött ipari forradalom eredményeként nagymértékben megnőtt az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A fosszilis üzemanyagok elégetése és az erdőirtás következményeként egyharmadával megemelkedett a légköri CO 2 -koncentráció, ami egy hosszú ideje jelen lévő, kulcsfontosságú tényező a klímaváltozás szempontjából. A vállalatok nemcsak az energiafogyasztás csökkentésével járulhatnak hozzá a környezetvédelemhez, de szponzorálhatnak egyéb zöldkezdeményezéseket, például faültetési programokat is. Ez nem csupán az ökológiai lábnyom csökkenését jelenti, de a helyi közösségeket is támogatja.

Ha érdekli, hogy a fent említetteken kívül még miből és hogyan profitálhat egy vállalat a zöldtechnológiára való áttérésből, olvassa el az alábbi linken az Atlas Copco cikkét, melybe összeválogattunk a legfontosabbak közül néhányat:

Mégis, a leginkább kézzelfogható eredményt a zöldtechnológia kapcsán az alacsonyabb energiaköltségek képviselik. Ezen a téren az Atlas Copco mindig élen járt az innovációban.

Az Atlas Copco kompresszorai és kapcsolódó berendezései már 25 éve segítik a gyártó vállalatokat az energiatakarékosságban. A GA VSDS az Atlas Copco változó fordulatszámú kompresszorainak (VSD) a harmadik generációja. A VSD kompresszorok jelentősen csökkentik az energiafogyasztást azáltal, hogy motorjuk fordulatszámát a sűrített levegő iránti igény ingadozásaihoz igazítják. Amikor az Atlas Copco bevezette a technológiát, az első generációs VSD kompresszorok akár 35%-os energiamegtakarítást értek el a fix fordulatszámú kompresszorokhoz képest. Ez a szám 50%-ra emelkedett a VSD+ bevezetésével. Most a GA VSDS 60%-os energiamegtakarítást kínál.

A forradalmian új kompresszorról itt olvashat többet: