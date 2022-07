A Siemens termosztátja szén-dioxid szenzorral őrzi a levegő minőségét

Címkék: CO2 levegőtisztaság siemens szén-dioxid szenzor szenzortechnika

Beépített szén-dioxid érzékelővel és vezérlő funkciókkal érkezik a Siemens RDG200 termosztát sorozatának új modellje.

Az új modell folyamatosan figyeli a beltéri levegő minőségét, és szükség esetén változtat a beállításokon, hogy az épületben tartózkodók számára mindenkor egészséges és produktív beltéri légkört biztosítson, a hatékony működés fenntartása mellett. Ha az emelkedő CO 2 -koncentráció következtében a levegő minőségromlását észleli, a termosztát automatikusan magasabb fokozatra állítja a szellőztető rendszert, hogy megfelelő mennyiségű friss levegőt juttasson a helyiségbe.

A kompakt felépítésű, nagy kijelzővel és több beépített érzékelővel rendelkező all-in-one termosztátok könnyen telepíthetők és a nyílt KNX kommunikációs szabványt támogató képességeiknek köszönhetően natívan integrálhatók a Siemens Synco és Desigo rendszereivel, vagy harmadik féltől származó rendszerekkel.

Új funkcióival az RDG200 termosztát nem csupán akkor biztosítja a megfelelő szellőzést, amikor a helyiségekben sokan tartózkodnak. Alacsony CO 2 -koncentráció esetén például csökkenti a szellőző fokozatát, ezzel is elősegítve az energiatakarékos épületüzemeltetést. A termosztáton előretelepített alkalmazások széles választéka számos további lehetőséget kínál a fenntartható helyiségautomatizálás megvalósítására.

A rossz szellőzés okolható a betegszabadságok több mint 50 százalékáért, de a beltéri levegő gyenge minősége egyébként is észrevehetően csökkenti az irodai munkavégzés hatékonyságát, állapította meg tanulmányaiban az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége. Legutóbb pedig a világjárvány is felhívta a figyelmet a beltéri levegő minőségének fontosságára, nemcsak az irodákban, hanem az olyan épületekben is, mint az iskolák és az egyetemek.

Kiterjedt portfóliójában a Siemens az alapvető szobai klímaszabályozásra szolgáló, egyszerű mechanikus és digitális modellektől kezdve az épületfelügyeleti rendszerekbe integrálható, fejlett kommunikációs képességekkel rendelkező modellekig a termosztátok széles választékát kínálja a költséghatékony és fenntartható helyiségautomatizáláshoz.

