A Seco segít az ügyfeleknek szénlábnyomuk csökkentésében

A Seco az éghajlatra gyakorolt hatásának mérséklésére irányuló törekvése részeként jól bevált módszerekkel rendelkezik saját termékeinek életciklus-elemzésére és a gyártási folyamatok feltérképezésére. Következő lépésként felajánlja segítségét az ügyfelek szénlábnyomának csökkentéséhez is.

A fenntarthatóság a Seco egyik stratégiai jelentőségű területe, és a vállalat nagyra törő célokkal és részletesen kidolgozott tervekkel rendelkezik arra vonatkozóan, hogyan tudja elősegíteni az ENSZ globális céljaival összhangban az éghajlat kedvező alakulását. A vállalat bevált számítási módszereket alkalmaz a saját gyártási tevékenységeiből eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátás bejelentésére. Következő lépésként a Seco olyan rendszereket fejleszt ki, amelyek lehetővé teszik ügyfelei számára a Seco termékek optimális használatát, ezáltal mérsékelve az éghajlatra gyakorolt hatásokat. „Amikor a vállalatok az éghajlatra gyakorolt hatásokat elemzik, ezt általában saját gyártási tevékenységük és termékeik hagyományos életciklus-elemzésének alapján teszik. Szerszámaink éghajlatra gyakorolt hatásának 70%-a azonban a felhasználói fázisban jön létre. Jelentős előnyök érhetők el azáltal, hogy segítünk ügyfeleinknek optimalizálni szerszámaink használatát” – ismertette Ted Forslund, a Seco Globális fenntarthatósági koordinátora.

Gyártási műveletek CO2-kibocsátás-csökkentésének lehetőségét bemutató sávdiagram. A modell tartalmazza a gép, a szerszámok, a hűtőfolyadék és az áramfogyasztás szénlábnyomát.

A Seco és K+F részlege jelenleg olyan adatmodelleket fejleszt, amelyek segítségével kiszámítható az ügyfeleknek a felhasználói szakaszban létrejövő szénlábnyoma. A modell figyelembe veszi az adott szerszám teljes életciklusát, beleértve az energiafogyasztást és a hűtőfolyadék használatát is az ügyfelek gyártási folyamatai során. Ez pedig segít az ügyfeleknek a folyamatok optimalizálásában és az éghajlatra gyakorolt hatások csökkentésében. „Helyes döntésekkel, megfelelő forgácsolási adatok használatával és az egyes alkatrészek gyártásakor a nem kellően körültekintően végzett optimalizálás elkerülésével az ügyfelek legalább 20%-kal csökkenthetik szénlábnyomukat. A cél, hogy a különböző paraméterek megváltoztatásával megtaláljuk az adott alkatrész gyártásának optimális módját” – mondta Sören Hägglund (PhD), a Seco K+F szakértője a forgácsolási adatok területén.

Ennek elősegítése érdekében a Seco K+F részlege kifejlesztett egy olyan szoftvert, amely különféle gyártási folyamatok szimulálására és különböző alternatívák – feldolgozás módszere, gép, stratégia és szerszám – kipróbálására használható egy termék gyártása során. „Segítségével megállapíthatjuk, hogy például egy adott gyártási folyamat során teljes mértékben kihasználjuk-e a gépet vagy a szerszámot. Ha azt látjuk, hogy nem használjuk ki egy gép vagy szerszám teljes potenciálját, érdemes lehet más lehetőségeket választani a szénlábnyom minimalizálása érdekében” – véli Daniel Johansson (PhD), a Seco vezető K+F szakembere.

Természetesen a legnagyobb előnyt az jelenti, hogy az ügyfelek azonnal látják, hogyan lehet csökkenteni a szénlábnyomukat. Daniel Johansson szerint ezt már eddig is sok ügyfél kérte. „Nagy az igény a fenntartható gyártás iránt, de lehetséges, hogy ez a megoldás még nem sokaknak jutott eszébe a gyártóiparban” – mondta. „A mi megoldásunk azért különleges, mert amellett, hogy rálátunk a saját termékeinkre, ügyfeleink folyamatait is figyelembe tudjuk venni, és lehetőséget tudunk kínálni nekik arra, hogy minimálisra csökkentsék a saját gyártási folyamataik szénlábnyomát. Az autóiparból kölcsönzött kifejezést használva azt mondhatjuk, hogy egy úgynevezett „Eco”-gombot kínálunk nekik.”

A fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések mellett ez a munka összhangban van a Seco azon célkitűzésével is, hogy a digitális megoldások élvonalában maradjon. „K+F részlegünknél kiemelt hangsúlyt fektetünk olyan technológiák kifejlesztésére, amelyek a jövőben, akár más digitális megoldások központi elemeiként is használhatók. Az általunk fejlesztett megoldás jelenleg nem áll a nagyközönség rendelkezésére, de hosszú távon elképzelhető, hogy külső használatra is kínálni fogunk felületet” – foglalta össze Sören Hägglund.

