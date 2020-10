A „People Counter” fejlesztői projekt is segíti a szociális távolságtartást

Az emberszámláló projekt érintésmentes érzékelőkkel segíti a személyzetet a területek megfigyelésében és az emberek biztonságos sűrűségének fenntartásában az üzletekben és más kereskedelmi területeken

Az RS Components (RS) egyesítette erőit a miniatűr PLC gyártóval, a BARTH® Elektronik GmbH-val, hogy kidolgozzon egy egyszerű alkotói projektet, amely elősegíti a szociális távolságtartást a COVID-19 terjedésének megakadályozása érdekében.

A „People Counter” elnevezésű projekt kevesebb, mint egy órán belül összeállítható, és rögzíti a helyiségbe belépő és onnan kilépő emberek számát, jelezve, hogy mikor biztonságos több ember belépése, miközben megtartja az ajánlott távolságot másoktól. Ez különösen hatékony kiskereskedelmi környezetben, ahol nehéz lehet a biztonságos távolságtartás ellenőrzése.

Két fotoelektromos közelségérzékelő vagy fotocellák érzékelik a mozgás irányát, míg a miniatűr PLC valós időben kiszámítja az üzletbe belépő és onnan kilépő emberek számát. Jelszóval védett CAN érintőképernyő a maximális létszámkorlát előre beállítására szolgál, és egyúttal egy „közlekedési lámpa” rendszerként is szolgál, zölden világítva, amikor szabad a belépés, és pirosra váltva, ha a belépés nem engedélyezett. Emellett hangjelzés is hallható. A miniatűr PLC feldolgozza az adatokat és vezérli a kijelzőt.

A projekt kialakítása nagyon egyszerű. Az összes szükséges alkatrészt megvásárolhatja az RS-től, és a teljes Anyagjegyzék, 3D-s adatok, szoftver és kézikönyvek letölthetők az RS DesignSpark mérnöki weboldaláról. Egy rövid videó nyújt útmutatást a rendszer felépítéséhez.

Daniel Barth, a BARTH Elektronik vezérigazgatója, a projekt kidolgozója így kommentálta: „Az ötlet abból a kihívásból eredt, amellyel sok vállalkozás szembesül, amikor korlátozza az üzletekben tartózkodók létszámát. Az észszerű maximális létszám fenntartása csökkentheti annak valószínűségét, hogy a vírus tovább terjed az emberi érintkezés révén. Fontos volt egy olyan pontos, érintkezés nélküli megoldást találni, amely megvédheti a közegészséget, elkerülve ugyanakkor a számok kézi ellenőrzésére szolgáló további személyzet felvételével járó költségeket."

Mike Bray, az RS innovációs alelnöke hozzátette: „Ez egy egyszerű projekt, amely hatalmas pozitív hatással lehet arra, ahogyan a kiskereskedők segítik az ügyfelek védelmét a COVID-19 vírussal szemben vásárlás közben. Arra ösztönöznénk a vírus elleni küzdelemben részt vevő döntéshozókat, hogy nézzék meg ezt a projektet, és fontolják meg, miként támogathatnák a területükön működő vállalkozásokat, illetve segíthetik a kiskereskedőket annak megvalósításában. A döntéshozók valóban változást hozhatnak.”

