A Mewa törlőkendői Európában készülnek

A társadalmi felelősségvállalás a Mewa egyik alapvető értéke

A világméretű koronavírus-járvány világossá tette, hogy a globális gazdaság logisztikai rendszerei törékenyek. Ennek következményeként sok vállalat átalakította beszerzési láncait és üzemei földrajzi elhelyezkedésének struktúráját.

A termelés azonban nemcsak azért került vissza Európába, mert így meg lehetett szüntetni a szűknek bizonyult kapacitásokat. Nagyon fontos volt az is, hogy az európai üzemekben a munkakörülmények szociális értelemben megfelelnek a 21. századi elvárásoknak, ami nem feltétlenül igaz a más földrészeken elhelyezkedő telephelyek esetében.

Másodpercenként 31 törlőkendő készül a Mewa saját németországi szövödéjében (Forrás: Mewa)

A világméretű koronavírus-járvány következtében szinte minden iparág kapacitáshiánnyal küzd a szállítás és a termelés területén. Azok a vállalatok képesek növekedésre, amelyek nem fektettek hangsúlyt termelésük áthelyezésére a Távol-Keletre. A német Mewa textilszolgáltató az általa használt törlőkendőket saját németországi szövödéjében állítja elő. A vállalat eleget tesz saját társadalmi felelősségvállalási normáinak is: egyszerűen ellenőrizheti a beszállítóinál alkalmazott munkakörülményeket és béreket.

A fonalak és minden más alapanyag is olyan üzemekből érkezik, amelyekben a munkakörülményeket és a szociális körülményeket folyamatosan ellenőrzik. (Forrás: Mewa)

A Mewa számára a felelősségvállalás kiemelt feladat. Nemcsak a környezet védelme szempontjából, hanem saját dolgozói és fogyasztói iránt is: vállalati gyakorlata jól nyomon követhető a társadalmi normák, a munkavédelem, az innovatív termékek és szolgáltatások terén egyaránt. A Mewa ügyfelei nagy hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás értékeire – amikor a Mewa szolgáltatásait veszik igénybe, biztosak lehetnek abban, hogy eleget tesznek saját vásárlóik elvárásainak.

Hermann Gebauernek, a Mewa alapítójának a 20. század elején forradalmi ötlete támadt: kínáljunk az üzemeknek és a kézműves cégeknek egységes törlőkendőket, amelyeket használat után begyűjtünk, kimosunk, majd tisztán ismét kiszállítunk. Az ötlet megvalósítására hozta létre a „Mechanische Weberei Altstadt” (magyarul: óvárosi gépi szövöde), rövidítve Mewa nevű vállalatot, amely korunkat több mint száz évvel megelőzve óvta a természeti erőforrásokat.

A Mewa törlőkendő-szolgáltatási rendszerének alkalmazásával a Mewa ügyfelei nemcsak a fenntarthatósági elveknek felelnek meg, hanem a társadalmi felelősségvállaláshoz is hozzájárulnak. (Forrás: Mewa)

A Mewa törlőkendő-szolgáltatásával ma piacvezető Európában. A legkülönbözőbb cégeknél naponta több mint 2,8 millió ember tisztít gépeket és berendezéseket a vállalat törlőkendőivel. 21 országban gyűjtik be és szállítják ki a Mewa törlőkendőit, amelyekből évente 105 millió darabot készítenek a Mewa németországi, Immenhausenben található szövödéjében.

A „Made in Germany” felirat ebben az esetben nemcsak a törlőkendők minőségének záloga, hanem azt a társadalmi felelősségvállalást is kifejezi, amely túlmutat a Mewa saját üzemein, és a beszállítóival történő együttműködésben is komoly szerepet játszik.

