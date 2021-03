A MEWA törlőkendői a legmodernebb ipari üzemek munkáját is segítik

Címkék: felület felülettisztítás MEWA SaCon tisztítástechnológia törlőkendő

Az „Ipar 4.0” fogalma 2021 áprilisában lesz tíz éves. Persze nem az iparban zajló változásokról beszélünk, hiszen azok jelenleg is zajlanak, hanem a szókapcsolatról, amelynek eredete a 2011. évi hannoveri vásárra vezethető vissza. Ott hangzott el először: a „dolgok internete” (angolul Internet of Things, IoT) a világ minden ipari üzemének tevékenységét át fogja alakítani, megindult a negyedik ipari forradalom. Hogyan viszonyul ehhez a MEWA ipari törlőkendőrendszere? Nos, ez a szolgáltatás az átalakulás alatt lévő üzemek számára is nagyon fontos, hiszen az intelligens rendszer lehetővé teszi, hogy a gépek és berendezések állandóan tiszták maradjanak. A MEWA-nál a termelési és szolgáltatási folyamatokat már az Ipar 4.0 jegyében alakították át. Az ipari törlőkendőrendszer magas minőségi színvonalú és rendkívül hatékony, egyszerre nyújt többletértéket kis-, közepes és nagyvállalatoknak.

A hi-tech elektronikai megoldások és a legmodernebb információs technológia nyomán termelőüzemeink egyre „okosabbak”. Számos gyárban az Ipar 4.0 ma már realitásnak számít. Az emberek kommunikálnak a gépekkel, a gépek kommunikálnak a termékekkel és egymással is. Ebbe a teljesítményfokozó folyamatba illeszkednek harmonikusan a MEWA ipari törlőkendői. A német cég szolgáltatási rendszere hozzájárul a precíziós munkához.

Minden modern üzemben fontos: szervezettség és biztonság. Ebben segít a MEWA SaCon® biztonsági tárolóedények használata (Fotó: MEWA)

Hogyan zajlik mindez? Egyszerűen. A MEWA megosztáson alapuló „textilsharing” szolgáltatást nyújt, amelynek során felhasználói nagy nedvszívóképességű és alaktartó törlőkendőket vesznek igénybe. Használják, de nem birtokolják a törlőkendőket: bérleti díjat fizetnek érte. A bérleti díjas konstrukcióban teljes körű szolgáltatást kapnak, amely pénzügyileg jól tervezhető.

A törlőkendőket a MEWA könnyen mozgatható és szállítható, hermetikusan zárt edényekben (SaCon®) szállítja közvetlenül az üzemekbe. A tárolókban biztonságosan el lehet helyezni a használt kendőket. Nagyobb üzemek esetén több ilyen edényt helyeznek ki közvetlenül a felhasználás helyére. A MEWA gépkocsivezetői előre rögzített időpontokban begyűjtik és elszállítják a használt kendőket a mosodába. Ezzel egyidejűleg pedig kivisznek egy adag frissen mosott, tiszta törlőkendőt, hogy a gépeket és a szerszámokat továbbra is kíméletesen lehessen tisztogatni.

Szennyeződések, kenőanyagok, festékek, zsírok: a MEWA törlőkendői bármelyiket véglegesen eltávolítják (Fotó: MEWA)

Mi a helyzet a kényes felületekkel? Ez sem okoz gondot: a MEWA különböző törlőkendőtípusokat fejlesztett ki minden iparág számára. A négy különböző modell a mindenhol alkalmazható, robusztus, alaktartó, a durva szennyeződéseket, olajokat, zsírokat, oldószereket felszívó törlőkendőtől a puha, gyakorlatilag szöszmentes, mikroszálas, kényes felületeken alkalmazható változatig terjed. A négyféle törlőkendő közös tulajdonsága az óriási nedvszívó képesség és a felhasználói kényelem. A MEWA törlőkendőivel jól halad a munka, akár 3.0-ás, akár 4.0-ás ipari üzemről van szó.

A MEWA törőkendői négyféle változatban érhetők el (Fotó: MEWA)

A törlőkendőknek kellemes a fogása, tisztítóhatásuk kiváló, gyorsan és alaposan lehet velük dolgozni. A textilkendők használata nyomán nem maradnak papírdarabkák a felületeken. A biztonsági szempontok is fontosak: a SaCon® biztonsági tárolókban az olajos vagy könnyen gyulladó anyagokkal szennyezett törlőkendők sem kaphatnak lángra. Az edényekben a begyűjtésig rendezetten lehet tárolni a többször felhasználható kendőket. A MEWA ipari törlőkendőrendszere könnyen integrálható minden üzem és műhely folyamataiba.

A 4.0-ás rendszerre átálló ipari üzemek korunk legfontosabb globális elvárásainak: a fenntarthatóság és az erőforrásokkal történő maximális takarékoskodás elvének is megfelelnek. Ebbe a szisztémába illeszkedik a MEWA teljes körű ipari törlőkendő-szolgáltatása.

www.mewa.hu