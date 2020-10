Jelentős növekedést ért el a komplex, egyedi célgépeket gyártó KKV a SOLIDWORKS tervezőszoftver bevezetésével

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő KLS-2000 Kft. a megalakulása óta rendkívül mozgalmas utat járt be és dunaharaszti telephelyükön ma már komplex, egyedi célgépeket terveznek és gyártanak. Kezdetben csak kivitelezési munkákat végeztek, de fokozatosan bővítették tevékenységi körüket és mostanra egy 35 fős, szakképzett alkalmazotti gárdát tudhatnak a magukénak, melyből heten gépész-, hatan pedig elektromos tervezők. Hogyan ment végbe a cég fejlődése és növekedésükhöz, valamint nyereséges működésükhöz miben járult hozzá a megfelelő szoftver kiválasztása?

KIHÍVÁS: A tervezési folyamatok házon belüli elvégzése és a munkafolyamatok felgyorsítása. MEGOLDÁS: A SOLIDWORKS CAD szoftverének használata, amely sokkal hatékonyabbá és kezelhetőbbé teszi a tervezés folyamatát. EREDMÉNYEK: Gyorsabbá és költséghatékonnyá vált a tervezési folyamat

Nagy összeállítások átláthatóbb kezelése

Könnyedén elvégezhető ütközésvizsgálatok még a tervezési szakaszban

Gyorsabb munkavégzés az iparág specifikus modulokkal

Jobb és hatékonyabb ügyfélkommunikáció a rendelet képek használatával

A cég 1995-ben alakult és villamos szerelő cégként indult majd a 2000-es évek közepétől gépész munkákat is vállaltak, a következő évtized elején pedig már saját gépész tervezővel dolgoztak. Jelenlegi fő profiljuk az egyedi problémákra kínált célgépek komplett tervezése és gyártása. Ezek között vannak félautomata és teljesen automata szerszámgépek, de egyszerű termelési eszközök is, amelyek a gépkezelők munkáját könnyítik és gyorsítják. Termékeiket javarészt az autóipar számára készítik, de elektronikai és élelmiszeripari megrendeléseik is szép számmal vannak. Elsősorban multinacionális cégeknek szállítanak be; megrendelőik között olyan vállalatok találhatók, mint a Continental Temic Hungary, Arconic, Alcoa, NCR Magyarország vagy a Tyco Electronics.

A KLS 2000 Kft. 2016-ban saját lemezmegmunkáló üzemet is létrehozott, azóta lemezes munkáit is házon belül tudja végezni. A korszerű üzemben számos különböző technológia alkalmazásra került, a lézervágástól az élhajlításig. Emellett pedig találhatók itt esztergák és megmunkálóközpontok is.

A jól választott szoftver

Szintén ekkor került bevezetésre az EuroSolid Zrt. segítségével a SOLIDWORKS tervezőszoftver is, amelyre rendkívül felhasználóbarát kezelőfelülete, intuitív, gyors kezelhetősége és temérdek hasznos modulja, illetve funkciója miatt esett a választás. A szoftver kiválasztásában az is fontos szerepet játszott, hogy a cégnél dolgozó mérnökök korábban (tanulmányaik során is) már találkoztak a szoftverrel és jó tapasztalataik voltak a használatával. A SOLIDWORKS alkalmazásával a cég egy újabb jelentős költségtől szabadult meg, hiszen többet nem volt szükség külsős cégek megbízására. Mindemellett jelentősen csökkent a tervezésre fordított idő és nőtt a folyamat hatékonysága.

Tekintve, hogy a KLS 2000 Kft. megrendelései között nem ritkák az akár 10.000 alkatrészből álló komplex összeállítások, a tervezőszoftver hatalmas segítséget jelent az átláthatóságban és kezelhetőségben. A fejlesztés óta az összeállításokról már nem is készítenek műhelyrajzokat – a szerelők egy számítógépen nézik a modelleket, és visszajeleznek a tervezőknek, ha valamit változtatni kell rajtuk. A berendezések mozgását a feladatuk elvégzése közben is ellenőrizni tudják, így még az ütközések is időben ellenőrizhetők, amik a nagy, sok mozgó alkatrésszel rendelkező egyedi gépek esetében kiemelten fontosak.

Több mint egy CAD szoftver

A lemezmegmunkáló kapacitás miatt a SOLIDWORKS lemezkészítő modulját is sokszor használják a KLS 2000 tervezői. Egy megrendelésük során például egy olyan összetett gépet terveztek és gyártottak le, amely két különböző alkatrész betöltését, majd ezek, egy 12 állomásos körasztalon történő összeszerelését, ellenőrzését és csomagolását végzi. A projekt a szoftver nélkül valószínűleg meg sem tudott volna valósulni – a tervezés még a lemeztervező modul segítségével is több hónapot igényelt. Az eredmény azonban magáért beszél: a gépet sikerült oszlopok nélkül kialakítani, így a körasztal 360°-ban hozzáférhető a gépkezelők számára.

A fentieken túl a SOLIDWORKS a 3D tervzsűrik és fotórenderek elkészítésében is fontos szerepet játszik a vállalatnál. Utóbbinak nagy előnye, hogy a megrendelő számára bemutatható modelleket tudnak prezentálni, emellett a cég portfóliójában, weblapján is egy sokkal átláthatóbban, szemléletesebben és nem utolsó sorban mutatósabban tudják bemutatni a gyártott berendezéseket.

A következő szintre lépés: a PDM bevezetése

A SOLIDWORKS használatának egyértelműen kimutatható eredménye a gyorsabb, hatékonyabb tervezés, a rövidebb határidők és a több megrendelés, amelyek következtében az elmúlt három évben a KLS 2000 Kft. árbevétele jelentősen emelkedett. Ennek a hatására a vezetőség további hatékonyságnövelő megoldásokban gondolkozott és végül arra jutott, hogy a SOLIDWORKS adatkezelési megoldását, a PDM szoftvert is alkalmazza a cégnél. A rendszer bevezetése során az EuroSolid mérnökcsapata teljeskörű támogatást és együttműködést biztosított a KLS-2000 csapata számára, hogy az új adatkezelési rendszer konfigurációja, telepítése és használata zökkenőmentes legyen. A program azóta is megfelelően fut, és eddigi pozitív tapasztalatoknak, valamint a jó partnerségnek köszönhetően, a KLS-2000 munkatársai természetesen továbbra is számítanak az EuroSolid segítségére és szakértelmére.

