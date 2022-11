’Zero Trust’ - A Dell Technologies bemutatta a többfelhős környezetek leghatékonyabb kiberbiztonsági modelljét

A Dell célja, hogy a többfelhős környezetekben az integráció megkönnyítésével leegyszerűsítse a ’Zero Trust’ stratégia, a végleges kiberbiztonsági modell bevezetését

A Dell Technologies új kiberbiztonsági szolgáltatásokat mutatott be, amelyekkel a vállalatok értékelhetik a ’Zero Trust’ stratégiájukat és a kiberbiztonsági ellenállóságuk állapotát, valamint védelmet kaphatnak a zsarolóvírusok támadásai ellen. A hibrid munka támogatásához is elérhetővé váltak új biztonsági megoldások. Továbbá a Dell Technologies és a Maryland Innovation Security Institute (MISI) 2023 tavaszán ’Zero Trust Center of Excellence’ központot nyit az Egyesült Államok kormányának első számú kiberbiztonsági innovációs létesítményében. Az ügyfelek munkafolyamatainak tesztelésére szolgáló központ az iparág első ’Zero Trust’ adatközpontja, amelyet a Védelmi Minisztérium jóváhagyott.

A ’Zero Trust’ egy olyan kiberbiztonsági modell, amely egy váltást jelent a cégek kiberbiztonsági megközelítésében. Ahelyett, hogy csak az edge-re összpontosító védelmi megoldásokat alkalmaznának, egy proaktív stratégiát követve kizárólag az ismert és jó szándékú tevékenységeket engedélyezik a rendszerükben és adatcsatornáikban. A ’Zero Trusttal’ a vállalatok egy modern, elosztott informatikai modellhez igazíthatják a kiberbiztonsági stratégiájukat az adatközpontban, a felhőben és az edge-en egyaránt. A Dell az architektúra kialakításának és integrációjának megkönnyítésével segíti az ügyfeleket a ’Zero Trust’ alkalmazásában.

„Egy többfelhős környezetben a cégek kiberbiztonsági stratégiájának nemcsak az infrastruktúrára, de az alkalmazásokra és az adatokra is ki kell terjednie. Hiszünk abban, hogy a Zero Trust stratégia a legjobb út előre. A bizonyítottan hatékony informatikai és biztonsági alapokkal, technológiaintegrációs tapasztalatainkkal és kiterjedt, globális partner-hálózatunkkal képesek vagyunk megkönnyíteni az ügyfelek kiberbiztonsági átalakulását” – mondta John Roese, a Dell Technologies globális technológiai igazgatója.

Kiberbiztonsági szolgáltatások a kockázatcsökkentéshez, a ’Zero Trusthoz’ igazodva

Annak érdekében, hogy a cégek könnyebben igazodhassanak a ’Zero Trust’ alapelveihez, és növelhessék a kibertámadásokkal szembeni ellenállóságukat, a Dell a Cybersecurity Advisory Services ütemtervet kínálja a meglévő kiberbiztonsági eszközökre épülő bevezetéséhez. Ezekkel a szolgáltatásokkal megtalálhatják és kezelhetik a biztonsági vakfoltokat, valamint meghatározhatják, mely fejlett technológiákat érdemes alkalmazniuk. Továbbá segítségükkel a cégek megtudhatják, hogyan végezzék a rendszer irányítását és a folyamatos felügyeletet úgy, hogy hosszú távon is ellenállók legyenek a kibertámadásokkal szemben. A Dell-lel való együttműködés során a szervezetek szert tehetnek az adataik és informatikai környezeteik biztonságának megőrzéséhez szükséges eszközökre és a gyakorlatban is felhasználható következtetésekre.

A támadási felületek minimalizálásában és a vállalatok hatékonyabb védelmében a Vulnerability Management szolgáltatás nyújt segítséget. Ennek keretében a Dell szakértői rendszeresen megvizsgálják az ügyfelek környezeteit biztonsági rések után kutatva, részletes képet adnak a kitettségi állapotról, és segít meghatározni a javítási műveletek fontossági sorrendjét.

Végpontbiztonsági ajánlatok a hibrid munka támogatására

Mivel az operációs rendszer felett és alatt is történnek betörések, a biztonságos eszközök jelentik a Zero Trust stratégia előkészítésének alapját az informatikai környezetekben, a Dell pedig folyamatosan bővíti a végpontbiztonsági portfólióját. Az új ajánlatok segítik az: ügyfeleket a fenyegetések megelőzésében, észlelésében és az azokra való reagálásban, bárhol is jelentkezzenek. Mindemellett nagyobb ellenőrzést tesznek lehetővé az informatikai környezet felett.

Hardvervédelem az iparág legbiztonságosabb üzleti számítógépeihez: [i] Az ellátási láncot érő támadások egyre terjednek. Ezek leküzdésére az ügyfelek mostantól kérhetik, hogy a kiszállítás előtt a Dell tiltsa le a számítógépek portjait. Így segít csökkenteni a BIOS-beállítások illetéktelen módosítását. A Dell emellett bővíti a csak egyszer zárható csomagolások elérhetőségét az ázsiai-csendes-óceáni és az EMEA régióban a szállítás közbeni fokozottabb fizikai védelem érdekében.

[i] Az ellátási láncot érő támadások egyre terjednek. Ezek leküzdésére az ügyfelek mostantól kérhetik, hogy a kiszállítás előtt a Dell tiltsa le a számítógépek portjait. Így segít csökkenteni a BIOS-beállítások illetéktelen módosítását. A Dell emellett bővíti a csak egyszer zárható csomagolások elérhetőségét az ázsiai-csendes-óceáni és az EMEA régióban a szállítás közbeni fokozottabb fizikai védelem érdekében. Firmware-védelem a folyamatosan terjedő fenyegetések észlelésére: A Microsoft Endpoint Managerbe (MEM) és a Splunk konzolokba integrált új telemetriával észlelhetővé válnak a BIOS-beállítások esetlegesen illetéktelen módosításai. A rendszergazdák mostantól fokozottan ellenőrizhetik, hogy a Dell üzleti számítógépek a megrendelésnek és a kialakításnak megfelelő állapotban érkeztek-e meg. Az ügyfeleknek emellett a Dell egyedi szolgáltatása révén lehetőségük van vezérelni és konfigurálni a Microsoft Intune-környezetben lévő Dell eszközöket, így az informatikai rendszer leegyszerűsítésével együtt a felhasználók hatékonyságáról is gondoskodhatnak.

A Microsoft Endpoint Managerbe (MEM) és a Splunk konzolokba integrált új telemetriával észlelhetővé válnak a BIOS-beállítások esetlegesen illetéktelen módosításai. A rendszergazdák mostantól fokozottan ellenőrizhetik, hogy a Dell üzleti számítógépek a megrendelésnek és a kialakításnak megfelelő állapotban érkeztek-e meg. Az ügyfeleknek emellett a Dell egyedi szolgáltatása révén lehetőségük van vezérelni és konfigurálni a Microsoft Intune-környezetben lévő Dell eszközöket, így az informatikai rendszer leegyszerűsítésével együtt a felhasználók hatékonyságáról is gondoskodhatnak. Fejlett szoftvervédelem: A Dell új funkciókat vezet be, amelyekkel gyorsan észlelhetők a végpontokat érő támadások. Az új adatvesztés-megelőzési megoldás segít az ügyfeleknek megvédeni az érzékeny adatokat a külső USB-tárolóeszközökre történő jogosulatlan másolásokkal szemben.

Továbbfejlesztett kibervédelem és helyreállítási lehetőségek az objektumtárolókhoz

Az objektumtárolók adatmennyiségének növekedése miatt kiemelten fontos, hogy a cégek a legújabb kibervédelmi megoldásokat alkalmazzák az adatok izolálása, a fenyegetések intelligens észlelése és a gyors adat-helyreállítás érdekében.

A Dell tovább bővíti a kibervédelmi funkcióinak körét, hogy a cégek biztonságba helyezhessék az objektumadataikat egy elkülönített adattrezorban, amely az S3 protokollal érhető el. Ha egy kibertámadás károsítja az elsődleges, vagy akár a másodlagos adatmásolatot, a kritikus fontosságú alkalmazások és a biztonsági másolatokat tároló szerverek továbbra is elérhetik az elkülönített másolatot, miközben a jogi megfelelőség is biztosított. A mesterséges intelligencián alapuló fenyegetésészleléssel és az adatok megváltoztathatatlanságával kiegészített új megoldás segítségével a cégek gyorsan helyreállíthatják az adatokat zsarolóvírus- és egyéb rosszindulatú támadások után.

Kiválósági központ a ’Zero Trust’ bevezetésének felgyorsításáért

A Dell a MISI-vel és a CyberPointtal közösen ’Zero Trust Center of Excellence’ központot fog üzemeltetni a marylandi Columbiában található DreamPortban, hogy biztonságos helyet nyújthasson a vállalatoknak a ’Zero Trust’ használatának ellenőrzéséhez. A központban a cégek a Védelmi Minisztérium ’Zero Trust’ referenciaarchitektúráján alapulva tesztelhetik a konfigurációikat, mielőtt bevezetnék őket a saját környezeteikben. Ez lehetőséget kínál a ’Zero Trust’ architektúra gyorsabb bevezetésére, és megkönnyíti az ügyfelek számára az integrációt és az összehangolást.