Világpremier: a Fujitsu kvantumtechnológiája a hamburgi kikötőben

A hamburgi kikötői hatóság és a Fujitsu a világon elsőként mutatják be a gyakorlatban, hogyan csökkentik a kvantumtechnológia által inspirált algoritmusok a forgalmi dugókat – optimalizálva ezzel az ellátási lánc működését és visszaszorítva az üvegházhatású gázok kibocsátását

Az ellátási lánc zavarai fennakadásokat, áruhiányt és inflációs feszültséget okoznak a világon mindenütt. A hamburgi kikötői hatóság (Hamburg Port Authority, HPA) fontos lépést tett a probléma megoldása felé azzal, hogy sikeresen szemléltette a fenntarthatóbb áruszállítás gyakorlati megvalósítását. A megoldás a Fujitsu kvantumtechnológia által inspirált megoldásával gyorsítja a logisztikai folyamatokat, csökkentve ezzel a kikötőben a forgalmi dugókat és a CO2-kibocsátást.

A Fujitsuval együttműködve a HPA bebizonyította, hogy van lehetőség a kikötő környékére jellemző forgalmi dugók enyhítésére. A Fujitsu kvantumtechnológia által inspirált Digital Annealer megoldását és szolgáltatásait valós forgalmi adatokra alkalmazva a HPA lehetőséget teremtett a forgalom teljes kikötői területre kiterjedő optimalizálására – a meglévő forgalomirányítási infrastruktúra felhasználásával.

A jelzőlámpás kereszteződések helyi felügyelete helyett a kvantumtechnológia által inspirált megoldás a teljes hálózatot optimalizálja. Ez jelentősen csökkenti a hajók, teherautók és személygépjárművek állásidejét és gyorsítja az ellátási lánc interakcióit – ebből eredően pedig az üvegházhatású gázok kibocsátását is mérsékli.

A HPA a következő területeken észlelt jelentős javulást a Fujitsu Digital Annealer használatával:

15%-os csökkenés a tehereautók és a személykocsik utazási idejében az ellátási láncon belül

Gyorsabb ingázás a munkavállalók számára

A teherautók és a személykocsik CO 2 -kibocsátásának csökkenése

-kibocsátásának csökkenése A konténerhajók ki- és berakodási idejének rövidülése és ezen keresztül az áruk hatékonyabb áramlása

Nagyobb kapacitás a tehergépjárművek kezelésére a HPA szűkös alapterületén

Kevesebb forgalmi dugó a kikötő környékén

A HPA a világon elsőként dolgozott ki új, holisztikus módszert a jelzőlámpákkal vezérelt teljes út-, útkereszteződés- és hídinfrastruktúra optimalizálására. Mindez egy olyan, földrajzilag behatárolt, szűk területen történt, ahol a szállítások csúszása jelentős költséggel jár, és speciális hajózási tényezők érvényesülnek (pl. árapály).

Hermann D. Grünfeld, a HPA forgalomirányítási vezetője elmondta: „Tekintve, hogy évről-évre folyamatosan nő a szállítási igény, a logisztikai infrastruktúrák tulajdonosainak és üzemeltetőinek – köztük a HPA-nak is – megoldást kell találniuk a véges fizikai alapterület kihívására. Általános probléma ez napjainkban az ellátási láncok területén, ami a következő években csak súlyosbodni fog. Ugyanakkor a klímavészhelyzet kezelésére tett globális erőfeszítések részeként szénlábnyomunk csökkentésére is keressük a lehetőségeket. Az optimalizálás logikus lépés a két kihívás együttes kezelésére. A Fujitsu kvantumtechnológia által inspirált optimalizációs szolgáltatásaival nagyobb kapacitást nyújthatunk partnereinknek az ellátási láncban, és CO 2 -kibocsátásukat is mérsékelhetjük.”

A HPA forgalomoptimalizálása a Fujitsu Digital Annealer számításai szerint történik. A forgalomtervezési kutatásokat végző Grazi Műszaki Egyetem átfogó támogatást nyújtott a folyamat minden érintettje számára.

„Az üzleti életet és a társadalmat szolgáló fenntartható megoldások megkeresése és biztosítása a Fujitsu küldetésének központi eleme. A HPA-val együttműködve bemutattuk, hogy a kvantumalgoritmusok szélesebb körben is alkalmazhatók a logisztikai szektorban. A HPA-val elért üzleti és környezeti előnyök bizonyítják, hogy a Fujitsu kvantumtechnológia által inspirált szolgáltatásai már ma is eredményt hoznak – évekkel, sőt akár egy egész évtizeddel a kvantumszámítógépek kereskedelmi forgalomba hozatala előtt. Ezek a fejlesztések már jelenleg is elérhetők a közlekedési szektorban – és nem csupán a hajózási logisztika területén” – mutatott rá Dr. Réger József, a Fujitsu kelet-közép-európai technológiai vezérigazgató-helyettese.