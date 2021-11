Új Raspberry Pi Audio e-könyvet adott ki az element14

Új lehetőségek a Raspberry Pi számára a HD hangfejlesztésben

Címkék: Farnell hangosítás hangtechnika hangvezérlés Raspberry Pi Raspberry Pi B+

Az element14 közösség új e-könyvet adott ki tagjai számára, amelyben a Raspberry Pi a HD hangfejlesztés és zenekészítés területében rejlő lehetőségeit tárja fel. Az audiofil gyártók általában drága rendszereket használnak a legjobb hangminőség biztosítása érdekében. Az új bővítőkártyákkal és hűségszoftverrel a Raspberry Pi is kiváló lehetőséggé vált a HD audio rajongók számára.

A Raspberry Pi közismerten egy nagyszerű eszköz azok számára, akik tudnak kódolni és elektronikai hardverrel dolgozni. A Pi 4-hez készült új kiegészítő kártyák csúcskategóriás digitális/analóg konvertereket (DAC) és erősítőket kínálnak. A Raspberry Pi mindig is rendelkezett azzal a hardverrel, hogy csúcsminőségű hangot hozzon létre, és az új HAT-okkal (hardware attached on top) a népszerű fejlesztőeszköz a hangszerkesztéshez és a költséghatékony fejlesztéshez is kiváló választássá vált.

Az e-könyvben kiemelt és a Farnelltől beszerezhető, a Raspberry Pi audioképességeinek erősítésére szolgáló új HAT-ok közül néhány:

JustBoom JBM-001 DAC/Amp HAT : Az alaplap digitális-analóg konverterrel (DAC) és fejhallgató-erősítővel szerelt, ami 32 bites/384 kHz-es frekvenciát biztosít. Ezenkívül vonalszintű RCA és fejhallgató-erősítésű 3,5 mm-es jack kimenetet és hangerőszabályzót is tartalmaz. A teljesítmény közvetlenül a Pi-ből származik. Az alaplap 112 dB jel/zaj arányt (SNR) és -93 dB teljes harmonikus torzítást (THD +N -1 dB-nél) biztosít. Raspberry Pi A+, B+ és 2B-vel használható. A közösség tagjai a JBM-001-et használták többszobás audiolejátszók, médiaközpont-állomások és önálló HD audiolejátszók tervezésére.

: Az alaplap digitális-analóg konverterrel (DAC) és fejhallgató-erősítővel szerelt, ami 32 bites/384 kHz-es frekvenciát biztosít. Ezenkívül vonalszintű RCA és fejhallgató-erősítésű 3,5 mm-es jack kimenetet és hangerőszabályzót is tartalmaz. A teljesítmény közvetlenül a Pi-ből származik. Az alaplap 112 dB jel/zaj arányt (SNR) és -93 dB teljes harmonikus torzítást (THD +N -1 dB-nél) biztosít. Raspberry Pi A+, B+ és 2B-vel használható. A közösség tagjai a JBM-001-et használták többszobás audiolejátszók, médiaközpont-állomások és önálló HD audiolejátszók tervezésére. Infineon MERUS hangerősítő HAT : A Raspberry Pi Zerohoz tervezett kiegészítő kártyaként a HAT kiválóan alkalmas hangerősítésre. Az alaplap az Infineon MA12070P többszintű erősítőjével szerelt, ami akár 40 W csúcsteljesítményt biztosít. A kiegészítő kártya a Raspberry Pi-ből veszi a teljesítményt és 24 bites/48 kHz-es hanglejátszást biztosít. A teljes hardvervezérlés, testreszabás és hibafigyelés a Linux Alsamixer segítségével történik. Mérete lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az erősítőt hordozható Pi projektekhez, köztük lejátszókhoz és hangszórókhoz rendeljék.

: A Raspberry Pi Zerohoz tervezett kiegészítő kártyaként a HAT kiválóan alkalmas hangerősítésre. Az alaplap az Infineon MA12070P többszintű erősítőjével szerelt, ami akár 40 W csúcsteljesítményt biztosít. A kiegészítő kártya a Raspberry Pi-ből veszi a teljesítményt és 24 bites/48 kHz-es hanglejátszást biztosít. A teljes hardvervezérlés, testreszabás és hibafigyelés a Linux Alsamixer segítségével történik. Mérete lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az erősítőt hordozható Pi projektekhez, köztük lejátszókhoz és hangszórókhoz rendeljék. A Micro Nova AmpliPi többszobás/zónás audiovezérlője: A rendszert egy Raspberry Pi Compute Module 3+ köré tervezték, és PCM5102A és CM6206 audio DAC-okkal látták el. A Pi I2C-n keresztül is kommunikálhat egy előerősítő kártyára integrált STM32F030 MCU-val, hogy vezérelje a keverő- és erősítőrendszereket. Az AmpliPi négy független forrás streamelésére képes 6 sztereó kimeneti zónára, amelyek láncolt bővítőegységekkel akár 36 sztereó kimeneti zónára is bővíthetők.

Az e-könyv számos szoftvereszközt is bemutat a Raspberry Pi HD hangzás létrehozásához. Az egyik jobb választás a Sonic Pi. A Ruby-n alapuló élő kódolási környezet sokoldalú, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy új hangokat hozzanak létre, különféle zenei stílusokkal dolgozzanak, hangot hurkoljanak, szintetizátorokat váltsanak és így tovább. A Raspberry Pi platformmal jól működő ingyenes szoftvereszközök közé tartozik a MilkyTracker és a Tracktion Software Waveform DAW.

Az element14 az elektronikai alkatrészek globális forgalmazójaként ismert Farnell része, amely a tervezőmérnököknek, a karbantartó- és tesztelőmérnököknek, a gyártóknak, a szülőknek és a tanároknak segít az előremutató technológiát tartalmazó termékek következő generációjának kifejlesztésében.

A teljes e-könyv elolvasásához és az összes információ megtekintéséhez kérjük, látogasson el az element14.com oldalra

www.farnell.com