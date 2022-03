Új megoldás a belépőszintű tárolásra

Címkék: adat adatmentés adattárolás Dell IT IT infrastruktúra IT menedzsment

A Dell Technologies bemutatta a Dell PowerVault ME5 sorozatot, amely három új belépőszintű tárolómodellt tartalmaz. A tárolókat kifejezetten a SAN és a DAS környezethez fejlesztették és optimalizálták. Az új megoldások a PowerVault ME4 teljesítményének, átviteli sebességének, kapacitásának és memóriájának kétszeresét biztosítja. A tárolók lépést tartanak a növekvő adatmennyiséggel és egyszerűbbé teszik az üzemeltetést. Emellett az új megoldások hozzájárulnak az üzleti eredmények gyorsabb eléréséhez is. A kkv-k a PowerVault ME5 segítségével hatékonyabban biztosíthatják gazdasági növekedésüket.

A PowerVault tárolóeszközök mindig is teljes körű megoldást kínáltak az ügyfelek számára, egyszerű kezelhetőséggel, PowerEdge szerverkompatibilitással, kiváló teljesítménnyel és felhőalapú tárolóelemzéssel (CloudIQ). A PowerVault ME5 egyik vonzó tulajdonsága az egyszerű kezelhetőség, amelynek alapja a PowerVault Manager. A HTML5-alapú PowerVault Manager intuitív felhasználói navigációt kínál, valamint támogatja a Redfish/Swordfish REST vagy CLI API szkriptelést. A PowerVault ME5 tárolókat a Dell Open Management Enterprise (OME) is támogatja, ami különösen hasznos, ha a PowerVaultot olyan adatközpontban helyezik üzembe, amely Dell hálózatokat, szervereket és egyéb Dell infrastruktúrát tartalmaz. Végezetül a PowerVault ME5 tárolókhoz kapcsolódó ProSupport szolgáltatásokkal rendelkező ügyfelek további költségek nélkül vehetik igénybe a CloudIQ szolgáltatást. A CloudIQ a Dell felhőalapú AIOps (Artificial Intelligence to IT Ops, vagyis a mesterséges intelligencia informatikai üzemeltetési alkalmazását célzó) szolgáltatása, amely a teljesítményelemzés mellett, gépi tanulás és más algoritmusok segítségével küld értesítéseket és prediktív elemzéseket a felhasználók számára. Így az üzemeltetők információt kaphatnak a tároló üzemi állapotáról, a rendellenességekről és a felszabadítható tárterületről, a problémamegoldási javaslatok és kapacitással kapcsolatos előrejelzések mellett.

A PowerVault ME5 kialakítása megfelelő az alkalmazások széles skálájának támogatására. Ilyen például a nagy teljesítményű feldolgozás BeeGFS-szel ellátott fájlrendszerei, a PixStore és az NFS fájlrendszerek, illetve a biztonságtechnika (edge környezetbeli zárt láncú megfigyelőrendszerek). Továbbá az új megoldás támogatja a Microsoft és a Vmware virtualizációt, akár 500 virtuális munkaállomást, bizonyos edge környezeteket (olaj- és gázkitermelés, felhőalapú játékok) és számos további esetet. Mindezek mellett megfelel a teljesítménnyel és a rendelkezésre állással kapcsolatos szolgáltatásszint-szerződéseknek. Bár a PowerVault ME5 konfigurálható teljesen all-flash tárolóként, a kkv ügyfelek értékelik, hogy a PowerVault ME5 elérhető hibrid konfigurációban is. Azok a környezetek, amelyek nem követelik meg az all-flash tárolók és az NVMe által biztosított alacsony késleltetést, ugyanakkor fontos a rendelkezésreállás és a megbízhatóság, ott kiválóan alkalmazható a hibrid tároló kialakítás.

A nagyvállalati ügyfelekhez hasonlóan sok kkv ügyfél szeretné egyszerűsíteni az informatikai üzemeltetést, csökkenteni a kockázatokat, és gyorsabb, jobban skálázható tárolóplatformokat üzembe helyezni. Céljuk, hogy lépést tudjanak tartani a modern alkalmazásokkal és az adatmennyiség növekedéssel. Számukra az új PowerVault ME5 tárolók a legegyszerűbb és leginkább költséghatékony megoldást biztosítják az infrastrukturális követelményeik és a célkitűzéseik megvalósításához.

www.dell.com/powervault