Személyre szabott ügyfélélmény edge technológiákkal

„Egy eléggé fejlett technológia megkülönböztethetetlen a varázslattól.” Sir Arthur Charles Clarke, angol író, mérnök

Az IDC előrejelzései szerint 2024-ig előrevetítve az edge computing piac évente átlag 12,5 százalékkal növekszik, mivel a peremhálózati eszközökkel a vállalatok rugalmasabban tudnak működni, valamint jobb termékeket és szolgáltatásokat kínálhatnak az ügyfeleik számára. A SUSE szakértői szerint a szervezeteknek érdemes igénybe venniük a kifejezetten peremhálózati környezetekre szánt infrastruktúrákat, hogy a bonyolult üzemeltetési és felügyeleti feladatok helyett a saját üzleti tevékenységeikre koncentrálhassanak.

A jövő itt van

Egy modern boltban ma már számos megoldás támogatja, hogy az üzlet jobb, biztonságosabb és személyre szabottabb élményeket kínálhasson a vásárlóknak. Kamerák és szenzorok segítik az ügyfelek érzékelését és esetleges felismerését, wifi-szolgáltatást kínálhatnak nekik, majd a hálózatra belépve azonosíthatják őket, hogy személyre szabott ajánlatokat adhassanak nekik. A mobiltelefonjukon használható, felhőalapú alkalmazáson keresztül is a figyelmükbe ajánlhatják az igényeikhez legjobban passzoló árut, illetve interaktív kioszkokon és terminálokon keresztül plusz információkkal támogathatják őket a számukra leginkább megfelelő termékek és szolgáltatások kiválasztásban.

Ez a fejlett edge technológiáknak köszönhető, amelyek új bevételi forrásokat teremthetnek, és a rendelkezésre álló, óriási adatmennyiség is komoly üzleti potenciált tartogat, ha sikerül megfelelően feldolgozni és hasznos információkat kinyerni belőle. Az új technológiák azonban nem csupán új lehetőségeket, de új kihívásokat is jelentenek, ezért új működtetési megközelítést követelnek meg. Ezeket a megoldásokat ugyanis felügyelni és üzemeltetni is kell, ráadásul sok esetben technikai személyzet helyszíni jelenléte nélkül, akik így nem tudják azonnal elhárítani az esetleges hibákat.

Edge-re szabott infrastruktúra

A SUSE egy teljes, kifejezetten a peremhálózati feltételekre optimalizált infrastruktúrával segíti a szervezeteket az edge technológiák előnyeinek kihasználásban. Speciális eszközeivel rendkívül egyszerű a fejlett technológiai megoldások üzembe helyezése, működtetése és karbantartása, így a cégek ezen feladatok helyett a saját tevékenységükre koncentrálhatnak.

Mindennek az alapja a SUSE Linux Enterprise Micro, egy könnyűsúlyú operációs rendszer, amely mégis a SUSE-tól megszokott, vállalati szintű biztonságot és megbízhatóságot nyújtja. Nagy rugalmasságot kínál, és támogatja az Arm és x86-os architektúrákat is, ezért szinte bármilyen intelligens edge eszközön működik. Egyszerűen bevezethető, minimális karbantartást igényel, és könnyedén telepíthetők rajta a frissítések vagy módosíthatók a konfigurációk. Ideális a konténerek működtetéséhez is, ami azért fontos, mert a konténerbe csomagolt szoftverek könnyen hordozhatók, és bármilyen eszközön ugyanúgy futtathatók, ezért jól alkalmazhatók a peremhálózati környezetekben lévő különféle berendezéseken.

A konténerek kezelése azonban összetett feladat, ennek megkönnyítéséhez biztosítja a SUSE a Rancher és K3s megoldásokat, amelyekkel egyetlen felületen felügyelhető akár több ezer konténer is a peremhálózatokon, a privát vagy nyilvános felhőben és a cég saját adatközpontjában egyaránt. Az operációs rendszer és a hardverek szintjén pedig a SUSE Manager segít kézben tartani a menedzsmentet, és egyszerűsíti például a konténerfelügyeleti eszközök telepítését is, valamint lehetővé teszi az egységes konfigurációs és frissítési házirendek alkalmazását.