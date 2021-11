PowerEdge - innovációs motor a vállalatoknak, mérettől függetlenül

Címkék: Dell IT IT infrastruktúra IT menedzsment szerver

A Dell Technologies bejelentette új, építőelemes rendszerű rackszervereit és kis helyigényű, toronykivitelű szervereit, amelyek rugalmas, sokoldalú és megfizethető megoldásokat kínálnak a cégeknek, a méretüktől függetlenül.

A Dell EMC PowerEdge szerverek képesek támogatni az üzleti szempontból kritikus, összetett munkafolyamatokat. A kis- és középvállalkozások hatékonyan skálázhatnak, gyorsan és biztonságosan kezelhetik az adatokat, és jobb felhasználói élményt biztosíthatnak az adatközponton belül vagy kívül is – mindeközben pedig optimalizálhatják a költségeket és a hatékonyságot. A szerverportfólió megoldásai között kifejezetten edge és telekommunikációs környezetekhez tervezett szerverek is megtalálhatók. A PowerEdge adaptív, hagyományos adatközpontok határain túlnyúló számítási képességei lehetővé teszik, hogy a vállalatok ott rögzíthessenek adatokat, ahol az azonnali hasznosításukra van szükség. Valós időben nyújtanak üzleti értéket az adatok létrehozási pontján – bárhol legyen is az.

Az új PowerEdge belépő szintű rackes és toronykivitelű szerverek Intel® Xeon® processzorokra épülnek és irodai használatra is alkalmas zajszinttel és hőszabályozással rendelkeznek.

Belépőszintű PowerEdge rackes és toronykivitelű szerverek

Az Intel® Xeon® E-2300 processzorokat tartalmazó, belépőszintű PowerEdge rackes és toronykivitelű szerverek több számítási kapacitást, valamint nagyobb memóriát és tárterületet nyújtanak a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Ezek rugalmas, megfizethető és megbízható elemek az üzleti szempontból kritikus munkafolyamatokhoz, a felhőinfrastruktúrához és az értékesítési pontokhoz. Az alkalmazások és szolgáltatások folyamatos működésének biztosítása érdekében a PowerEdge T350 és az R350 magas rendelkezésre állási funkciókkal is rendelkeznek, mint például a hot-plug redundáns bootmeghajtó. Ezenkívül az ügyfelek kihasználhatják a kibővített tárolási lehetőségeket, hogy megfeleljenek növekvő adatkezelési kihívásaiknak.

Az új egyprocesszoros PowerEdge szerverek helyigénye kicsi, a T350 modell pedig új kialakítást is kapott, amely a korábbinál 37 százalékkal kisebb, így korlátozott méretű helyen is elfér.

Bemutatkozik a PowerEdge T550

A 3. generációs, skálázható Intel® Xeon® processzorokkal rendelkező Dell EMC PowerEdge T550 rugalmas, két bővítőhelyes toronykivitelű szerver, amely egyensúlyt kínál a bővíthetőség és a teljesítmény között. A PowerEdge T550 olyan fejlett technológiákat támogat, mint például a mesterséges intelligencia és következtetés, a virtualizáció, az egészségügyi képalkotás, az adatelemzés, valamint a szoftveralapú tárolás.

A Dell Technologies integrált rendszerfelügyeletet és biztonságot nyújt

A PowerEdge szervereket OpenManage megoldások támogatják, amelyek automatizálást és intelligens infrastruktúra-kezelést biztosítanak, így kevesebb időt kell rutinszerű karbantartásra szánni.

A PowerEdge szerverek olyan infrastruktúrával készülnek, amely már a szilíciumlapkák tervezésétől kezdve, a rendszer teljes életciklusán keresztül – a gyártástól a beszállítói láncon át a használatból való kivonásig – ellenálló a kibertámadásokkal szemben.

Energiahatékonyság a szerverekben

A klímaválság idején a cégeknek növelni kell az energiahatékonyságukat a szerverek területén is. Az adatközpontok jelentős energiafogyasztást generálnak, hiszen a szerverek alapvető áramszükséglete mellett a hűtéshez is fogyasztanak. Az adatközpontok energetikai hatékonyságának leggyakrabban alkalmazott mutatószáma a PUE. A PUE az összes felhasznált energia és az IT működéséhez szükséges energia hányadosa. Az a cél, hogy a vállalatok megpróbálják ezt az értéket minél alacsonyabban tartani. Mivel az alapvető fogyasztást nem lehet csökkenteni, a termék hűtésében kell egyedi megoldásokhoz folyamodni.

A Dell Technologies szerverportfóliójában már elérhetőek a folyadékhűtéses, illetve az evaporatív technológiákat is alkalmazó megoldások. Ezek gazdaságosabbak, mint a hagyományos, a kompresszoros, vagy akár az inverteres hűtés. Fontos, hogy a vállalati infrastruktúra fejlesztése során, ne csak a szerverek kiválasztására helyezzük a hangsúlyt, hanem az üzemeltetés költségeire és energiafelhasználására, így a hűtésére is. A Dell Technologies ez utóbbi területen is nagyon gazdaságos megoldásokat tud szállítani.