Nagy teljesítményű, nagy sűrűségű Semper NOR flash missziókritikus alkalmazásokhoz

A funkcionális biztonsági előírásoknak megfelelő eszközök kritikus biztonsági és megbízhatósági funkciókat tartalmaznak

Címkék: autógyártás autóipar autóipari beszállító memória RS Components

Az RS Components (RS) felvette a kínálatába a Cypress Semiconductor díjnyertes Semper NOR flash memóriatermékeit. A Semper NOR flash memória gyártása jelenleg zajlik, célja az autóipar, a kommunikáció és az ipari alkalmazások támogatása. A Semper megfelel az ISO 26262 autóipari funkcionális biztonsági szabványnak a járművek elektronikájában, valamint az ipari alkalmazásokra vonatkozó IEC 61508 szabványnak. A Semper az iparág első NOR flash memóriája, amely megfelel az autóbiztonsági integritás ASIL-B szintjének, és készen áll az ASIL-D szintre.

Az új generációs 5G vezeték nélküli kommunikáció, amely a jelenlegi hálózatok több mint húszszoros sávszélességét kínálja, új „mindig csatlakoztatott” alkalmazásokat tesz lehetővé az IoT-ban, a csatlakoztatott és autonóm járművekben, valamint a hordozható orvostechnikai eszközökben. A nagy megbízhatóság, a sávszélesség és a funkcionalitás biztosítása érdekében az 5G-s rádiókat és bázisállomásokat tápláló SoC-k és FPGA-k egyre nagyobb mennyiségű konfigurációs és indító kód-adatot igényelnek a gyors tároláshoz és hozzáféréshez. A Semper NOR flash ezeknek a szükségleteknek a kielégítésére akár 4 Gbit sűrűségű, JEDEC xSPI kompatibilis felületeket kínál, sávszélességét 400 MB/s-ig meghosszabbítva.

A Semper NOR flash 256 Mbit és 4 Gbit közötti sűrűséget biztosít, megbízhatósággal, teljesítménnyel és 10 éves élettartammal a missziókritikus alkalmazásokhoz. A Semper NOR eszközök számos SoC-val és FPGA-val kompatibilisek.

A Semper készülékek számos alacsony számú soros interfész opciót kínálnak, ideértve a régi SPI-t, a DDR Quad SPI-t akár 102 Mbps adatátviteli sebességgel, valamint a JEDEC xSPI kompatibilis HyperBus és Octal interfészeket akár 400 MBps adatátviteli sebességgel. Az XIP (eXecute In Place) használatával a programok közvetlenül a flash memóriából hajthatók végre, lehetővé téve, hogy a nagy adatsebességű Quad SPI tranzakciók meghaladják a párhuzamos vagy aszinkron NOR eszközök teljesítményét.

A Cypress EnduraFlex architektúrája lehetővé teszi a rendszertervezők számára, hogy a Semper eszközöket az egyedi alkalmazásokhoz igazítsák, meghatározva a partíciókat, hogy akár 2,5 millió ciklusig is rendkívül tartós memóriát vagy hosszú távú, akár 25 éves adatmegőrzést biztosítsanak.

A Semper támogatja a SafeBoot szolgáltatást az eszköz inicializálási hibáinak és a konfigurációs sérüléseknek a felismerése. Az ECC (egyszeri hibajavítás és kettős hibaészlelés) a memória tömbön támogatott, a CRC védelmével mind az interfész, mind az adatok számára.

A Semper NOR flash memória AEC-Q100 minősítéssel rendelkezik, és -40 °C és +125 °C közötti szélsőséges hőmérsékleten bizonyított. Az üzemi feszültség 3,0 V vagy 1,8 V. A csomagolási lehetőségek között szerepel a 24 érintkezős BGA, a 8 érintkezős WSON és a 16 tűs SOIC.

