Nagy a lemaradás az IT infrastruktúra fenntarthatóbbá tételében

Bár az informatikai infrastruktúra üzemeltetése kapcsán az IT vállalkozások mintegy negyede már rendelkezik fenntarthatósági programmal, annak megvalósítását jóval kevesebben kezdték meg – többek között ez derült ki a Schneider Electric által a közelmúltban bemutatott kutatásokból. Az adatközpontok kulcsszerepet játszhatnak az Energia 4.0 korszakba történő átlépésben, ezért fontos, hogy olyan rendszerek felügyeljék a működésüket, amelyek már a hatékony energiafelhasználás szempontjait is értékelik és támogatják, hogy az ilyen létesítmények közelítsenek a nettó zéró kibocsátás felé. A Schneider Electric az energiagazdálkodás és automatizálás digitális átalakításának vezető vállalata.

Jókora eltérés figyelhető meg abban, hogy az IT vállalkozások és felhőszolgáltatók saját elképzeléseik szerint hol tartanak a fenntarthatósági célkitűzéseik teljesítésében és mi a valóság – ez az egyik legfontosabb megállapítása annak a három független kutatásnak, amelyet a Schneider Electric szakemberei mutattak be. A 451 Research, a Forrester és a Canalys egymástól függetlenül több mint 3000 globális résztvevőtől gyűjtött adatokat, köztük a legnagyobb telephely- és felhőszolgáltatók, IT-megoldásszállítók szakembereitől. A felmérések célja, hogy jobb képet alkothassanak az IT-szervezetek és az adatközpontok fenntarthatósági kezdeményezéseinek állapotáról, azon belül is arról, hogy hol tartanak az IT-ipar és az adatközpontok üzemeltetői a nettó zéró kibocsátás víziójának megvalósításában.

Az 1100 IT-szakembert megkérdező 451 Research megállapításai szerint a válaszadók 26 százaléka úgy nyilatkozott, hogy rendelkezik az egész infrastruktúrára kiterjedő, teljes életciklusú fenntarthatósági programmal, de csak 14 százalékuk valósítja meg ténylegesen ezeket a terveket. Az elemzés egyik eredménye szerint a megkérdezettek 22 százaléka még ma sem sorolja a fő célkitűzései közé a fenntarthatóságot, igaz vannak hatékonyságnövelő kezdeményezéseik a működés egyes területeinek javítására.

„Az adatközpontok kritikus szerepet játszanak az Energia 4.0 korszakra történő átállásban, amely véleményünk szerint kulcsfontosságú az éghajlatváltozás pályájának megváltoztatásához. Úgy vélem, az iparágunk felelősséggel tartozik azért, hogy rendkívül sürgősen előmozdítsuk a környezetvédelmi kötelezettségvállalásaink megvalósulását. Némi előrelépést már elértünk, de azért, hogy elkerülhessük a nagy energiaválságot, minden adatközpontnak - beleértve az edge adatközpontokat is - fenntarthatóbbá, hatékonyabbá, alkalmazkodóbbá és rugalmasabbá kell válniuk. A kutatások üzenete egyértelmű - az iparág tudja, hogy a fenntarthatóságot prioritásként kell kezelni, de a cselekvés előtt még mindig vannak kihívások, amelyek leküzdéséhez közös erőfeszítésre lesz szükség. A jó hír az, hogy a fenntarthatósági intézkedésekhez szükséges technológia már ma is létezik. Most van itt az ideje a cselekvésnek” – hangsúlyozta Pankaj Sharma, a Schneider Electric Secure Power üzletágért felelős ügyvezető alelnöke.

A klímavédelmi törekvések sikeréhez fontos a közös fellépés, ezért a Schneider Electric partnerek hálózatával dolgozik együtt, hogy hatékonyabb, fenntarthatóbb termékeket és megoldásokat nyújtson. A vállalat együttműködési megállapodást kötött például a Kyndryl IT-szolgáltatóval, mely stratégiai szövetség különböző programokon keresztül biztosítja a fenntarthatósági törekvések megvalósítását, többek között az újrahasznosítás, az elektromos mikrohálózatok, a lítium-ion akkumulátorok és az energiatároló rendszerek révén.

A Schneider Electric továbbfejleszti emellett IT Partner Programját, ami egyszerűsített programstruktúrával és a kulcsfontosságú ágazatokra, köztük az adatközpontokra, az IT-megoldásokra, a szoftverekre és a szolgáltatásokra vonatkozó változatos specializációkkal támogatja a cég partnereit.

A vállalat tovább bővíti emellett díjnyertes EcoStruxure IT DCIM (adatközpont infrastruktúra menedzsment) szoftverét. A változtatás továbblépést is jelent, hiszen már nem csak az egyes adatközpontok, de a teljes, hibrid IT-környezet menedzselésére alkalmas, és megfelel a rugalmasabb, biztonságosabb és fenntarthatóbb IT-infrastruktúrára vonatkozó iparági követelményeknek. Az EcoStruxure IT korszerűsíti az informatikai fizikai infrastruktúra felügyeletét, kezelését, tervezését és modellezését, rugalmas telepítési lehetőségeket kínál, beleértve a helyi és felhőalapú megoldásokat is, hogy támogassa a hibrid, elosztott informatikai környezeteket, legyen szó akár néhány telephelyről, vagy több ezerről világszerte.