Megérkezett az új Fujitsu PRIMEFLEX Microsoft Azure Stack HCI

A Fujitsu megoldást vezet be a hiperkonvergens környezetekhez készült Microsoft Azure Stack HCI gyors bevezetésére

A Fujitsu a mai napon bemutatta PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI rendszerét. A már elérhető Azure Stack HCI operációs rendszer képességeit hasznosító, előkonfigurált hardver-és szoftvermegoldással a szervezetek modernizálhatják helyi telepítésű adatközpontjaikat. A PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI rendszer felhőnatív funkciókat és felhőszerű felügyelet biztosít, valamint közvetlen beépített kapcsolatot az Azure szolgáltatások felé a zökkenőmentesen működő hibrid IT-környezet kialakításához. A rendszer tovább bővíti a Fujitsu modern, hiperkonvergens környezetekbe szánt átfogó PRIMEFLEX megoldáskínálatát.

A Microsoft kifejezetten arra célra fejlesztette ki Azure Stack HCI operációs rendszerét, hogy az ügyfelek egyszerűen átálljanak a hibrid felhőre – beépített Azure csatlakozással, előfizetéses licenccel, valamint a kiterjesztett fürtöknek és a Kubernetes-képességeknek köszönhető, fejlett katasztrófa utáni visszaállítási funkciókkal. Az új operációs rendszerrel a szervezetek kényelmes felhőalapú szolgáltatásokkal (pl. mentés, visszaállítás, monitorozás, személyazonosság-kezelés, biztonság) kapcsolhatják össze helyben telepített virtualizált alkalmazásaikat. Így teljes mértékben kiaknázhatják a számítási felhő előnyeit úgy, hogy közben helyben tárolják a kényes adatokat. Az ismerős felügyeleti eszközökkel kezelhető, Azure szolgáltatásként nyújtott megoldás használói egyszerűen kezelhetik a hibrid feladatokat, és a költségek kézben tartása mellett, rugalmasan skálázhatják IT-infrastruktúráikat.

Az egyik leggyorsabb módszer a vállalatoknak a felhőbe való skálázáshoz

A Microsoft-partner Fujitsu azzal a céllal kínálja PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI rendszerét, hogy felgyorsítsa a hibrid felhőkörnyezetek bevezetését és támogassa működésüket. A robusztus, készre szabott architektúra minden hardvert és szoftvert tartalmaz az Azure Stack HCI-re épülő hibrid infrastruktúra kialakításához. A teljes körűen optimalizált és a Microsoft által is tanúsított komponenseket (számítási erőforrások, tárolók és hálózati csatlakozás) kínáló integrált rendszer tökéletesen áthidalja a szakadékot a helyi telepítésű és az Azure rendszer között a hagyományos és felhőnatív feladatok támogatásához.

A PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI két szervernode-tól indul, és nagyvállalati szintig skálázható. A PRIMEFLEX sokféle felhasználási területre jó választás, ideértve a fiókirodai és edge rendszereket, a virtuális asztali infrastruktúrát (VDI), a nagy teljesítményű Microsoft SQL szervereket, a nagyvállalati virtualizációt és a konténeres alkalmazásokat. Integrált magas rendelkezésre állási szintje, katasztrófa utáni visszaállítási, biztonsági és felhőalapú mentési képességei folytán megbízható adatvédelmet nyújt, és kiiktatja a leállások okozta zavarokat az üzleti működésből.

A Fujitsu globális Microsoft-rendszerintegrátorként és felhőmegoldás-szállítóként, a HCI-OS szolgáltatási modell szerint nyújtja a megoldásokat. Ez a modell szorosabb integrációt tesz lehetővé a Fujitsu hibrid és többfelhős szolgáltatásaival. Így igény szerint működő, önkiszolgáló számítási erőforrások hozhatók létre a meglévő alkalmazások migrálásához és modernizálásához, valamint az új felhőnatív alkalmazások bevezetéséhez.

„A hiperkonvergens infrastruktúra az IT bevezetésének modern módja az adatközpontokban, a távoli irodákban és a hálózat permén. Az új PRIMEFLEX rendszerekkel a Fujitsu rugalmasabb szemléletet kínál az ügyfeleknek a hibrid felhő kialakításához. A szervezetek a változó üzleti igények kiszolgálására összpontosíthatnak, miközben integrált rendszerük optimalizálja az infrastruktúra-költségeket, egyszerűsíti a felügyeletet, és több feladat teljesítéséhez nyújt elegendő teljesítményt. A Microsoft Azure Stack HCI és a PRIMEFLEX alapértelmezett, ’by design’ jelleggel hibrid rendszerek. Gyors és egyszerű módszert kínálnak a helyi telepítésű adatközpont kiterjesztésére a felhőbe, és kiaknázzák a felhő által kínált összes előnyt” – mutatott rá Oliver Delachapelle, a Fujitsu európai termékértékesítési vezetője.

Talal Alqinawi, a Microsoft Azure Marketing üzletágának főigazgatója hozzátette: „A Fujitsu PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI jól példázza, hogyan tudják ügyfeleink kiterjeszteni adatközpontjukat a felhőbe, és felhasználni a Microsoft Azure Portalt a több fürtre kiterjedő képességek kezeléséhez és az olyan hibrid szolgáltatások felvételéhez, mint az Azure Backup, az Azure Monitor és az Azure Security Center. A vállalatok így tesztelt hardvereken és szoftvereken futó, valóban hibrid környezethez férhetnek hozzá, miközben a megszokott eszközökkel, folyamatokkal és készségekkel tovább üzemeltetik Windows- és Linux-alapú virtuális gépeiket az adatközpontban vagy a hálózat peremén.”

Az új PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI mellett a Fujitsu továbbra is kínál integrált rendszermegoldást a Microsoft Windows Server 2019 rendszert futtató ügyfeleknek. Ezt a megoldást a továbbiakban a PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct márka alatt értékesíti.

Az előtesztelt és előintegrált Fujitsu PRIMEFLEX megoldások gyorsan bevezethetők, könnyen üzemeltethetők és költséghatékonyak. A különböző igényekhez igazodó sokféle lehetőség révén a szervezetek pontosan az elképzelésüknek megfelelő infrastruktúrát építhetik ki. A Fujitsu tanácsadási, telepítési és támogatási szolgáltatásokat is biztosít, és egykapus jelleggel szolgálja ki a támogatási igényeket.

Ár és piaci bevezetés

Az új PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI 2021 elejétől a világon mindenütt rendelhető.