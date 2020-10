Magasabb szintű, kollaborációs, térbeli interakciós lehetőségek PC, mobil és VR felhasználók számára

A HTC bemutatta a VIVE XR SUITE szoftvercsomagot

A HTC VIVE®, vezető szereplő a prémium virtuális valóság piacán, ma hivatalosan is elérhetővé tette a VIVE XR Suite szoftverét – amely egy öt alkalmazást magában foglaló vállalatokra fókuszáló, integrált VR- szoftvercsomag, segítségével a felhasználók akkor is hatékonyak és kollaboratívak tudnak maradni, ha egymástól fizikailag távol, csak számítógépen, tableten és valamilyen közismert VR eszközön tudják a kapcsolatot tartani. A bejelentés kapcsán szervezett virtuális rendezvényt a VIVE Session alkalmazáson keresztül is követni lehetett, így világszerte többezer résztvevő kapcsolódhatott be ebbe avatar formában.

A Vive XR Suite olyan VR alkalmazásokat foglal magába, amelyek kifejezetten a távoli munkavégzéssel, tanulással, és életmóddal kapcsolatos kihívásokra kínálnak megoldást. Ez az integrált csomag olyan helyzetekre kínál megoldásokat, mint a valós idejű kollaboráció, a virtuális események, élethű kommunikáció, ehhez pedig a legújabb térbeli számítástechnikai megoldásokat hívja segítségül, amelyeknek köszönhetően a felhasználók teljesen úgy érezhetik, hogy a virtuális térben másokkal közösen, megosztva élnek át különböző élményeket.

Cher Wang, a HTC elnök-vezérigazgatója így fogalmazott:” A valós világ problémáira választ adó technológiai megoldások mindig is a HTC filozófiájának a középpontját képezték. A Vive XR Suite egy olyan forradalmian új, VR vállalati szoftver-megoldást kínál, amelyet kifejezetten arra terveztünk, hogy segítsük az üzleti vállalkozásokat a napjainkban leginkább sürgető probléma megoldásában, mindezt biztonságosan és innovatív módon. A HTC erőforrásait állítva az alkalmazások mögé, minden üzleti felhasználónknak világszerte biztosítani tudjuk a rendszer méretreszabhatóságát és az igényekhez illeszkedő professzionális támogatást is.”

A Vive XR Suite mától elérhető, letölthető. Öt alkalmazást foglal magában (VIVE Sync, VIVE Sessions, VIVE Campus, VIVE Social, és VIVE Museum) és a létrehozás folyamatában vezető szoftverfejlesztő cégek is részt vettek. A Vive XR Suite Lite kiadása rendezvényekhez/találkozókhoz becsatlakozásra ad lehetőséget, és ingyenesen letölthető a Viveport.com oldalon, amíg a teljes funkciókészlettel rendelkező Pro verzió $30/felhasználó havi díjon érhető el. Minden egyes alkalmazás többfelhasználós licence is elérhető a Vive XR Suite hivatalos oldalán: https://www.vive.com/cn/xr-suite-en/. Egyhónapos próbaidőre van lehetősége azoknak a felhasználóknak, akik beszerzés előtt ki szeretnék próbálni az alkalmazásokat. Az XR Suite Pro verziója online és offline opcióval Kínában lesz elérhető, az EMEA régióban az offline verzió él majd a vállalatok számára. A Pro verzió alkalmazásainak elérhetősége hamarosan más piacok felé is bővül majd. “A Vive XR Suite magában foglalja a piacon elérhető, vezető, öt térbeli alkalmazást, amelyek zökkenőmentes és biztonságos felhasználói élményt biztosítanak, és növelik a csapatok teljesítményét, ez mellett jó hatással vannak a felhasználók elköteleződésére, akár van VR eszközük, akár nincs, így sikeresebben úrrá lehetnek a napjainkban nagy kihívást jelentő, távolságtartást követelő időszakon” mondta Alvin Wang Graylin, a HTC Global SW BU Head/Kína elnöke. „Köszönjük a szoftverfejlesztő partnereink kitartó munkáját, amivel lehetővé tették a szoftvercsomag megjelenését, és köszönet illeti a lelkes disztribútorokat , akik azon fáradoztak, hogy ez a termék világszerte elérhetővé válhasson a felhasználók számára. Így együtt nem ismerjük a lehetetlent!” A Vive XR Suite vállalati igényeket szem előtt tartva került megalkotásra, és a következő funkciókat tartalmazza, amelyek bármely méretű üzleti vállalakozás számára lehetővé teszik, hogy előnyökre tegyenek szert a megoldáscsomagból:

Egyszerű bejelentkezés: feliratkozás/bejelentkezés egy fiók használatával az összes XR Suite alkalmazáshoz Több eszköz támogatása: Teljes interakciós támogatás számítógépekhez, telefonokhoz, tabletekekhez és a legelterjedtebb VR eszközökhöz. Globális hozzáférés/támogatás: Biztonságos szerverek minden régióra értendő teljesítményre/hozzáférhetőségre/stabilitásra optimalizálva, fejlett, többnyelvű felhasználói felület, helyi felhasználói támogatás a régióban. Egységes UI/UX: Egységes megjelenés és érzet, valamint testreszabható 3D világok/felületek minden alkalmazásban. Testreszabható Avatar: Testre szabható avatar, az egyéniség teljes értékű kifejezéséhez Gyorslink: Egy adott virtuális esemény egyszerűen, egy weblink segítségével érhető el (hamarosan elérhető) Vállalati menedzsment: Központosított és biztonságos vállalati menedzsment mind az alkalmazások, mind a felhasználók tekintetében

Vive XR Suite alkalmazások áttekintése:

VIVE Sync: Megbeszélések magasabb szinten

A VIVE Sync egy komplex megbeszélés- és kollaborációs megoldás VR-ra. Egy biztonságos és intuitív VR eszköz, a Vive Sync alkalmazással a csapatok és a partnerek egy osztott virtuális térben kapcsolódhatnak össze és működhetnek együtt. A Sync-kel egyszerű az avatarok testre szabása, vagy egy privát meeting tér létrehozása, de arra is lehetőséget ad, hogy szemtől szemben dolgozhassunk a világ különböző tájain lévő kollégáinkkal. Összefoglalva: a Vive Sync biztonságos platformot ad a VR felhasználóknak az együttműködés hatékonyságának és a csapatokon belül lévő kémiának a növelésére.

VIVE Sessions (powered by Engage): Események felsőfokon

A Vive Sessions a vezető VR platform a nagyobb volumenű konferenciák és oktatási rendezvények vonatkozásában. A felhasználók a rendelkezésre álló többezer 3D modell, speciális vizuális- és audio effektek, valamint számtalan virtuális tér segítségével egyszerűen testre szabhatják a VR prezentációikat.

VIVE Campus (powered by VirBELA): Távoli elérés újragondolva

A Vive Campus állandó virtuális irodákat és oktatási környezetet biztosít, mindezt teljesen élethű megjelenítéssel, ezzel segítve elő a természetes kommunikációt és együttműködést. A felhasználóknak lehetősége van a munkát illető bővítésre a személyes, a virtuális és a mindig elérhető munkahely terén. Hatékony kommunikációs eszköz, amely magában foglalja a hang- és szövegbeli, valamint az arckifejezések által elérhető zökkenőmentes kommunikációt, amelyből mérettől függetlenül bármely csapat csak profitálhat.

VIVE Social (provided by VRChat): Közösség másként

A Vive Social-be lépve a felhasználók megtapasztalhatják annak a folyamatosan bővülő virtuális univerzumnak az előnyeit, amelyet egy lelkes közösség hoz létre, a maga osztott virtuális világaival, avatarjaival, és interaktív élményeivel. A platform többmillió felhasználóhoz lett fejlesztve, és magában foglal egy olyan lelkes közösséget, akik milliószámra teszik itt közzé alkotásaikat, egyedi tartalmaikat. Ez a végtelen kreativitás és a megosztás dinamikája, amely egy aktív, közösségi térben jelenik meg, a szórakozás, a meglepetések és a csodás élmények kifogyhatatlan tárházát rejti magában.

VIVE Museum (powered by MOR): Újragodolt kultúra

A Vive Museum új távlatokat nyit a művészek számára, hogy új, művészi tartalmakat hozzanak létre, osszanak meg és állítsanak ki világszerte. Tökéletes helyszínek, nagyléptékű, többszemélyes kommunikáció és gondtalan navigáció, amit az alkalmazás kínál. Partnerség: A Vive XR Suite óriási támogatást kapott az iparágtól, és számos komoly partner is csatlakozott a projekthez, támogatva ezt. A hardver eszköz partnerek, mint amilyen a Pico, az iQiYi és a NReal, mind bejelentették, hogy vagy elérhetővé teszik termékeiken, vagy támogatják a Vive XR Suite szoftvercsomagot. Az értékesítési partnerek, mint például az Activation, a Baidu, a JD.com, a Pico Group, a VST, stb. mind elérhetővé teszi a XR Suite megoldást a széles vevőkör számára. A HTC tovább erősíti a partneri együttműködését az olyan partnereivel, mint amilyen az Nvidia, hogy különböző iparágak számára is elérhetővé tegye az XR Suite szoftvercsomagot.

