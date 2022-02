Kicsi és robusztus táblagép Android 11 és SOTI tanúsítvánnyal

Új robusztus táblagép SOTI tanúsítvánnyal, 6 GB RAM-mal, Android 11-gyel, beleértve a Google Mobile szolgáltatásokat és nagy teljesítményű 2D vonalkódolvasóval.

A WEROCK Technologies GmbH, a strapabíró táblagépek, notebookok és mobil számítógépek innovatív gyártója, a Rocktab S208-zal egy új táblagépet mutat be a nehéz üzemi körülmények közötti munkavégzéshez. A karcálló, fényes kijelzővel, a MIL-STD-810G katonai szabványnak való ellenállással, valamint az IP67 szabvány szerinti víz- és porállósággal a Rocktab S208 ideális a kültéri munkához. Ugyanakkor a könnyű tablet a legújabb technológiát rejti.

A Rocktab S208 beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Dacol a zord körülményekkel, és gépeken, műszaki berendezéseken és a szabadban végzett munkához tervezték. A robusztus 8"-os ipari táblagép karcálló, fényes kijelzője gesztuskompatibilis érintőképernyővel rendelkezik, több mint 1,2 méteres magasságból történő leejtést is kibír, és -10 és +50 Celsius-fok közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Az ütés-, rezgés- és cseppállóság, valamint az IP67 szabvány szerinti víz- és porállóság lehetővé teszi, hogy a táblagép minden körülmények között ragyogjon. Ennek ellenére a Rocktab S208 mindössze 680 grammot nyom és mindössze 21 mm mély, ami lehetővé teszi az ergonomikus munkavégzést és a professzionális használatot durva körülmények között is.

A kiváló ár-teljesítmény arány miatt a Rocktab S208 különösen alkalmas a kis- és középvállalkozások számára. Mert a kedvező ár ellenére a WEROCK ipari táblagépe rengeteg mindent kínál. A gyors és hatékony munkavégzéshez MediaTek Helio P60 processzorral, 6 GB RAM munkamemóriával, 128 GB integrált memóriával (640 GB-ig bővíthető) és 22 Wh-s akkumulátorral rendelkezik, amely akár nyolc órás üzemidőt is biztosít. Így egy teljes munkanapot könnyedén és az akkumulátor közbenső feltöltése nélkül is kibír. A logisztikai folyamatokban a felhasználót egy nagy teljesítményű Honeywell N4680 2D vonalkódolvasó támogatja. A mérőeszközökhöz, nyomtatókhoz, szkennerekhez vagy fejhallgatókhoz való csatlakozás USB 2.0 és USB C portokkal, valamint Bluetooth 4.2 interfésszel valósul meg. Az ipari táblagép továbbá 13 megapixeles hátsó kamerával és a helymeghatározáshoz beépített GPS-szel rendelkezik. A munkahelyhez való még egyedibb alkalmazkodáshoz dokkolóállomások, targoncatartók és széles választékú tápegységek állnak rendelkezésre a targonca fedélzeti tápegységéhez való csatlakoztatáshoz. Ez biztosítja, hogy a Rocktab S208 optimális támogatást nyújtson az iparban.

A táblagép Android 11 operációs rendszerrel van felszerelve, beleértve a Google Mobile szolgáltatásokat is, ami azt jelenti, hogy a Rocktab S208 a legmodernebb, és számos alkalmazás kényelmesen letölthető. A munkakörnyezetbe való integráció érdekében az új táblagép kétsávos WLAN 802.11 a/b/g/n/ac hálózattal rendelkezik, és útközben egy integrált 4G LTE modul biztosítja a megszakítás nélküli kapcsolatot. Ezen kívül a Rocktab S208 nem csak NFC-kompatibilis, hanem a SOTI MobiControlhoz is tanúsított.

A Rocktab S208 termékjellemzői

Robusztus 8"-os ipari táblagép professzionális használatra

Karcálló, fényes kijelző kültéri munkához, gesztuskompatibilis érintőképernyővel

A MIL-STD-810G szerint tesztelve

Ideális a zord környezethez, mivel IP67-es víz- és porálló.

Ellenáll a több mint 1,2 m magasból történő leejtésnek

Erőteljes MediaTek® Helio P60 processzor

Android 11, beleértve a Google Mobile szolgáltatásokat

USB 2.0 és USB Type C csatlakozási lehetőség

Beépített GPS a helymeghatározáshoz

Kétsávos WLAN 802.11 a/b/g/n/n/ac

4G LTE nagysebességű internetkapcsolat

Bluetooth 4.2

NFC

13 megapixeles hátsó kamera

128 GB beépített memória, amely 640 GB-ig bővíthető

Opcionális integrált 2D vonalkódolvasó

Dokkolóállomások és egyéb tartozékok kaphatók

Tanúsítva a SOTI MobiControlhoz

Klímasemleges termék: az előállításból és szállításból származó összes üvegházhatású gázkibocsátás kompenzálva.

Markus Nicoleit, a WEROCK Technologies GmbH ügyvezető igazgatója büszke az új 8"-os ipari táblagépre: "Az új Rocktab S208 nagy lépés afelé, hogy a szűkös költségvetéssel rendelkező vállalatok robusztus technológiát kapjanak alkalmazottaik számára. Különösen jó ár-teljesítmény aránnyal rendelkezik, ezért különösen érdekes a kis- és középméretű logisztikai és termelő vállalatok számára. Mert megfizethető ára ellenére a Rocktab S208 nem kevesebb, hanem több képességgel rendelkezik. Robusztus burkolatával és élvonalbeli technológiával ellátott magjával erőteljes, hatékony mindennapi használatra készült, bármilyen körülmények között."