Itt a vakcina az adatok védelmére

„Napjaink gazdaságában az adatok alapvető szerepet játszanak a vállalatok sikeres működésében, és a legjobb eredmény eléréséhez a vállalat minden részlegétől szükség van az információkra. (...) Egyre több helyen keletkeznek adatok a szervezetben, miközben a felhasználásukra vonatkozó szabályozások szigorodnak.” David Gonzalez, a Vodafone Business „Big Data and Advanced Analytics” részlegének vezetője

Címkék: adatbiztonság adatkezelés adattárolás IT IT infrastruktúra IT menedzsment kiberbiztonság kiberbűnözés

Robbanásszerűen nő az adatok mennyisége, és ezek védelmére egyre szigorúbb előírások vonatkoznak. Az adatok védelméért felelős szakemberek ezért évek óta komoly kihívásokkal küzdenek, és 2020 az ő dolgukat sem könnyítette meg. Tavaly ugyanis hirtelen rengetegen álltak át otthoni munkavégzésre, így távolról kell hozzáférniük a napi teendőkhöz szükséges fájlokhoz, ami növeli az adatbiztonsági kockázatokat. A Micro Focus szakértői szerint az intelligens tartalomkezelési megoldások nyújtják a megfelelő választ az érzékeny információk automatikus felderítésére és biztonságba helyezésére.

Január 28. az Adatvédelem Napja, amikor a National Cyber Security Alliance (NCSA) és a hozzájuk csatlakozó, felelős szervezetek minden évben igyekeznek felhívni a figyelmet a bizalmas, személyes információk biztonságának fenntartására. Ennek alkalmából a Micro Focus szakértői sorra vették azokat a legfontosabb kihívásokat, amelyek manapság ezen a területen jelentkeznek.

Általánossá vált az otthoni iroda

Tavaly a home office térnyerése volt a legerősebb hatással erre a területre. A távolról folytatott csapatmunka lett „az új normális”: a vállalatok megengedik, sőt, támogatják az otthoni munkavégzést, ahol csak tehetik. Ez nem csupán társadalmi érdek, de a cégeknek is fontos, hogy munkavállalóik ne egy zárt térben legyenek, ahol potenciálisan megfertőzhetik egymást, és ezzel csoportosan, hetekre kieshetnek a munkából.

Ez azonban azt jelenti, hogy a cégeknek, a rendszergazdáknak és a felhasználóknak, illetve az együtt dolgozó csapattársaknak is újra kell gondolniuk, milyen infrastruktúrára van szükségük az együttműködéshez. Ennek során a céges fájlok és adatok védelmére is nagyobb hangsúlyt kell helyezni, mivel a távoli elérés során a biztonsági kockázatok is nőnek. Azért is érdemes foglalkozniuk a cégeknek ezzel, mert a távmunka várhatóan a jövőben is velünk marad. A PwC friss felmérése szerint az USA-ban például a vállalati döntéshozóknak mindössze 17 százaléka gondolja úgy, hogy amint lehet, teljes mértékben visszaállnak az irodai munkavégzésre. 13 százalék teljesen elengedi a központi irodát, a kettő között pedig olyan szervezetek találhatók, amelyek kisebb vagy nagyobb arányban, de engedélyezik az otthoni munkát.

Sok az adat, még több az előírás

A home office terjedése mellett az adatok mennyiségének óriási mértékű növekedése is megfigyelhető, ami már évekkel ezelőtt elindult. Az IDC friss adatai szerint évente 61 százalékkal nő a globális adathalmaz, és 2025-re 175 zettabájtnál tartunk majd világszerte. A cégek számára pedig egyre nagyobb kihívást okoz, hogy megfelelően kezeljék azt.

Ráadásul a biztonságra is muszáj nagy hangsúlyt fektetni, mivel az elmúlt években a mennyiség növekedésével együtt a törvényhozók figyelme is egyre erősebben irányul erre a területre. Világszerte szigorodnak a cégek által kezelt személyes adatok védelmére vonatkozó előírások, és Európában is egyre gyakrabban ellenőrizik a GDPR-ban foglaltak betartását.

Automatikus felderítés és védelem

Ezeknek a szerteágazó elvárásoknak rendkívül nehéz megfelelni, sok folyamat megkönnyíthető azonban olyan professzionális eszközökkel, mint például a ControlPoint fájlelemző szoftver. Egy ilyen megoldás ugyanis segít átlátni és rendszerezni a szervezet teljes adatállományát. A Micro Focus szoftvere automatikusan átvizsgálja a vállalat minden informatikai rendszerét és adatbázisát, és azonosítja azokat a bizalmas információkat, amelyek nagyobb biztonságot igényelnek érzékenységük és a rájuk vonatkozó előírások miatt. A szoftver mindenféle típusú fájlban tud keresni a strukturált adatokat tartalmazó adatbázisoktól kezdve a szöveges dokumentumokon és táblázatokon át egészen a beszkennelt anyagokig, képekig és videókig, mivel szöveg- és arcfelismerő technológiát is alkalmaz. Ezt követően rendszerezi és kategorizálja az összes fájlt és információt, és azt is összegzi, ezek közül melyik tartalmaz érzékeny információt. Az így rendszerezett fájlok ezután házirendek alapján, automatizáltan kezelhetők, és azok védelméről is gondoskodhatnak a cégek. Például azokat a dokumentumokat, amelyek bizalmas információkat tartalmaznak, biztonságosabb helyre mozgathatják vagy titkosíthatják attól függően, hogy az adott információk milyen szintű biztonságot igényelnek a szabályozás alapján.

A titkosításhoz a cégek alkalmazhatnak formátummegőrző titkosítást is például a Micro Focus Voltage SecureData Enterprise segítségével, amely a számokat más, véletlenszerű számokkal és a betűket is más, véletlenszerű betűkarakterekkel helyettesíti. Így megmarad az adatok formátuma, ami azért fontos, mert ezzel a módszerrel az adatok továbbra is egyszerűen használhatók különféle elemzési és statisztikai célokra, miközben a biztonságuk nem sérül.