Ipari kommunikációs hálózatok – a digitalizálás fő váza

Hálózatépítés rendszerben, hálózatépítés igény szerint

A gépek és rendszerek egyre többet kommunikálnak egymással, és a hálózatok az adatfolyamok fő ütőereként funkcionálnak. A digitalizálás ezért csak nagy teljesítményű és megbízható hálózati technológiával lehet sikeres.

A mai termelési területeknek rugalmasan és gyorsan átszervezhetőknek kell lenniük. A megfelelő hálózati topológiánál éppen ezért ügyelni kell arra, hogy a gépek és rendszerek adattechnikai üzembiztosságát rendszerszemlélettel és ezzel egyidejűleg az igényekre szabva kell kialakítani. Emellett az is fontos, hogy tüzetesen megvizsgáljuk a koncepciót is a redundáns felépítéstől a minden szinten végigvitt szegmentáláson át a fölérendelt rendszerekbe történő akadálymentes bekötésig.

Az egyszerű alapfunkcióktól a rendkívül sokféle funkcionalitásig

A Murrelektronik switchei széles választékban állnak rendelkezésre. A nem menedzselt switchekkel egyszerűen és kedvező ár-érték arányban lefedhetők az alapfunkciók, az olyan változatok pedig, mint a menedzselt PROFINET switchek, maximális funkcióterjedelmet tesznek lehetővé.

Optimalizált rugalmasságú kábelezés és áttekinthető installációs megoldások

Egyszerű betekintés a kommunikációba és egyszerű csatlakozás a hálózati diagnosztikai eszközökhöz vagy integrált webszerverekhez

A kompakt és robusztus IP67 védelmű termékeknek köszönhetően a csatlakozási szint átkerül a terepre, és hely szabadul fel a kapcsolószekrényben

Nem menedzselt IP67 switchek

A Murrelektronik IP67 switchei rendkívül strapabíró kompakt házzal készülnek. Ezek a switchek egy kimeneti porton keresztül terepibusz-modulokról is elláthatók árammal, pl. Impact67, MVK Metall vagy SOLID67 modulokról.

Nem menedzselt PoE switchek

A PoE switchek minden PoE alkalmazáshoz elérhetők, legyen az 24 V-os vagy 48 V-os üzemi feszültségű. Egy porton akár 25,4 Wattig minden PoE+ résztvevőt el tudnak látni. Emellett nagy sebességű, 1 000 Mbit/s adatátvitelt biztosítanak.

XELITY®

A Xelity® családba tartozó switcheket Németországban fejlesztjük és gyártjuk, de így is kedvező árúak. Ha a széria teljes lesz, a családban lesznek menedzselt és nem menedzselt switchek is. A rendkívül kompakt kialakítású switchek 4, 6, 8, 16 vagy 24 porttal rendelkeznek. Hamarosan már elérhetők lesznek a „nem menedzselt” változatok 4, 6 és 8 RJ45 porttal. Megjelenésében minden switch ugyanolyan lesz. Push-in kapcsok könnyítik meg az egyes switchek bekötését az áramellátásra. Ellenállóak az elektromágneses hatásokkal szemben. A switchek prioritásként kezelik a PROFINET protokollokat, így előnyben részesítik a ProfiNet-adatokat az Ethernet-adatokkal szemben. Az adatcsomagok akár 100 Mbit/s sebességű átvitellel is célba érhetnek. –25 °C és +60 °C közötti hőmérséklet-tartományban használhatók. Az UL-tanúsítvánnyal az egész világon beépíthetők.

Gigabit sebességű adatátvitel a 8 portos switchen keresztül

A Murrelektronik 8 portos switchei főként gigabit sebességgel dolgoznak. A gigabites változattal a különösen nagy adatforgalmú résztvevők rövid időn belül integrálhatók a rendszerbe, ahogy azt pl. a kamerák és képfájlok esetében már ismerjük. A Jumbo Gigabit Switch támogatja akár 9216 Byte méretű framek használatát is, valamint az IEEE 802.3x szabványon alapuló WIFI-priorizálást.

Xenterra switchek

A Xenterra család rendkívül kompakt switcheivel a Murrelektronik bővíti nem menedzselt switchkínálatát. Markáns megkülönböztető jegyük a lapos és robusztus kialakítás. A Xenterra 5, 8 vagy 16 portos változatban kapható. Így optimálisan kiválaszthatja a megfelelő switchet az alkalmazáshoz – attól függően, hány portra van szükség. A switchek beszerelhetők kalapsínre is, de akár közvetlenül a falra is – a mérete mellett ez is jelentős érv a helytakarékosság mellett. Az átviteli sebesség minden Xenterra switch esetén 100 Mbit/s.

A kis méret a következő alkalmazásokat teszi lehetővé:

Praktikusan be lehet építeni őket ipari panel PC-vel felszerelt gépekbe.

Kiválóan alkalmasak önjáró szállítórendszerekkel (AGV) való használatra – a switcheket közvetlenül a falra kell felcsavarozni.

Különösen alkalmasak kis méretű és mélységű kapocsszekrényekbe és kapcsolószekrénybe való beépítésre.

Tree PoE switchek

A Power over Ethernet jelentős installációs előnyt tesz lehetővé. A PoE kamerákat vagy PoE Panel PC-ket, melyeket eddig az adatátvitelhez és az áramellátáshoz két vezetékkel kellett csatlakoztatni, most egyetlen vezetékkel csatlakoztathatja. Ezen továbbíthatja az adatokat és az áramot.

Egy ilyen koncepció előfeltételei a PoE switchek, mivel ezek támogatják az időtakarékos kábelezési technológiát. A Murrelektronik a TREE termékcsaláddal a megfelelő megoldást kínálja. Az 5–8 portos sávszélességgel és a 24 V és 48 V betáplálási lehetőséggel a felhasználók az alkalmazásukhoz legoptimálisabb switchet választhatják.

A PoE nagy előnye, hogy nincs hozzá szükség különleges vezetékekre: a telepítéshez elegendő a nyolceres szabványos kábel RJ45 csatlakozókkal kombinálva. Az alkalmazástól függően kiválthatók velük tápegységek.

Egy switch nagyon sokoldalúan alkalmazható egy gépben. A switchek összekötőelemként szolgálhatnak a PLC-vezérlés és az Ethernet-résztvevők között. Ezenkívül a switchek használhatók terepibusz-switchként is, ekkor a különböző terepibusz-modulok csatlakoztathatók a switchre.

