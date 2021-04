Hogyan hat a technológia az érzelmeinkre?

Milyen intézkedésekkel segíthetjük alkalmazottaink munkavégzését?

A Dell Technologies bemutatta az első Brain on Tech-tanulmányt, amely a technológiai megoldások, a hatékonyság és az érzések közötti kapcsolatot vizsgálja. Tavaly március óta függünk a különböző informatikai eszközöktől, igyekszünk átalakítani a munkamódszereinket és küzdünk az egyén és a társadalom számára egyaránt fontos emberi kapcsolatok hiányával. A tanulmányból kiderül, hogy a vállalatok milyen azonnali intézkedésekkel segíthetik elő a dolgozók hatékonyabb munkavégzését, illetve mérsékelhetik az alkalmazottak kiégését.

A Dell legelső idegtudományi kutatási kísérletét 2020 év elején kezdte, amely során a résztvevők agyhullámait vizsgálták érzékelő headsetekkel. Az aktivitás és a konkrét helyzetekre adott reakciók megfigyelésével fel tudták mérni a szakemberek, hogy milyen hatással van a technológia a munkavégzéshez szükséges képességekre és úgy általában véve a dolgozók jólétére. A kutatás azt erősítette meg, ami egyébként is feltételezhető volt előzetesen: a magas szinten és megbízhatóan működő, illetve a lassan vagy egyáltalán nem reagáló technológia komoly hatással volt az alkalmazottak érzelmeire és hatékonyságára – az összefüggés mértéke azonban meghökkentő volt.

Nagyobb a jelentősége, mint ahogy elsőre feltételeznénk

A technológia meghibásodása gyorsan stresszhelyzeteket teremthet, különösen akkor, ha nem tudunk személyes, azonnali segítséget kérni az informatikusoktól. A kutatás rávilágított, hogy a nehezen kezelhető vagy problémás technológiával több mint kétszer olyan stresszes elvégezni egy adott feladatot, mint egy jól használhatóval. A feszültség mértéke ilyenkor még annál is magasabb, mintha valakit arra kérnének, hogy akarata ellenére nyilvánosan énekeljen el egy dalt, amelyet nem ismer. Fontos része volt továbbá a kutatásnak, hogy ezt a munkanap után hogyan tudják kipiheni a munkavállalók, hogyan tud oldódni a stressz. Az eredmények azt mutatták, hogy a rossz technológiai környezet miatt háromszor annyi időbe telt regenerálódniuk.

A stressz azután enyhült jelentősen, miután a résztvevők jobban működő informatikai hátteret kaptak, mi több, 37 százalékkal jobban is teljesítettek. Ráadásul megfelelő eszközökkel időt is spóroltak, hiszen jó technológiával egy alkalmazott óránként 23 percet képes megtakarítani. Ez egy 40 órás munkahéten 15 órát jelent. A nehezen használható technológia átlagosan több mint 30 százalékkal rontja a munkavállaló teljesítményét, függetlenül attól, hogy az adott felhasználó mennyire ért a számítógépekhez. A kutatás során generációnként eltérő eredmények születtek: a régebbi eszközök az Y-generáció fiatalabb tagjaira, illetve a Z-generációra voltak a legnagyobb hatással.

A végfelhasználói élmény egységesítése a hatékony munkavégzésért

Fontos, hogy szem előtt tartsuk: minden munkakörben mást jelent az ideális informatikai háttér, és ez nem csak feladatkörönként, de személyenként is változhat. A használt technológia kiválasztásánál olyan konkrét szempontokat is figyelembe kell venni, amelyek folyamatosan hatással vannak az alkalmazottak munkájára. Ezek közé tartoznak többek között a jelszómódosítások, a rendszer zárolása és a hálózati kapcsolatok. Ilyenkor a végfelhasználói élmény egységesítése nyújthat megoldást, illetve segítség lehet a különböző – vállalati és magántulajdonú – eszközökön végzett riportkészítés és adminisztráció központosítása.

Ennek érdekében a Dell olyan megoldásokat biztosít, amelyek kiválóan működnek vegyes környezetben, és bárhonnan lehetővé teszik a biztonságos és hatékony munkavégzést. Alkalmazottközpontú informatikai megközelítésük alapja a Workforce Persona Consulting Services szolgáltatás, amelynek keretében az alkalmazottakat a szerepkörükhöz és munkavégzési szokásaikhoz leginkább megfelelő, stresszmentesen használható eszközökkel, perifériákkal és alkalmazásokkal látják el. A Dell Technologies Unified Workspace segítségével az informatikai vezetők üzembe helyezhetik, biztonságossá tehetik, kezelhetik és támogathatják az eszközöket, függetlenül attól, hogy az alkalmazott honnan dolgozik. Az eszközök és az új hardverek otthoni üzembe helyezésével zökkenőmentes technológiai élményt lehet nyújtani a dolgozóknak.

Az apróságok is számítanak

A technológiahasználat pozitív és negatív élményei hosszan tartó hatást gyakorolnak az alkalmazottak közérzetére. A Dell a Brain on Tech kutatásában megvizsgálta a jelszavas bejelentkezést is, hogy felmérjék a gyakori „nem tudok bejelentkezni a munkámhoz” élmény pontos hatásait. A kutatásban résztvevők esetében a számítógépen történő jelszavas bejelentkezés sikertelensége a határidős munkáknál 5 másodpercen belül 31 százalékkal növelte a stresszt. Ez kihatott a később elvégzett feladatokra is, amelyeket így a felhasználók nem tudtak nyugodtan elvégezni.

Megoldás lehet erre a jelszavak használatának leegyszerűsítése. A dolgozók bejelentkezésének zavartalansága és zökkenőmentessége érdekében a Dell kifejlesztette az Express bejelentkezési funkciót, amely a felhasználó távollétében zárolja az eszközt, majd a felhasználó visszatérésével automatikusan feloldja – mindezt biometrikus technológia alkalmazásával. Ha ehhez hozzávesszük a Dell Technologies Unified Workspace nyújtotta környezetfüggő hozzáférési és egyszerű jelszó-visszaállítási lehetőségeket, a végfelhasználók informatikai élménye máris sokkal felhasználóbarátabbá válik.

Intelligencia: „Köszönöm, nem is tudtam, hogy erre van szükségem.”

Napjaink multitaskingra épülő világában a számítógépeken rengeteg olyan alkalmazás és szoftver található, amelyek lehetővé teszik, hogy az alkalmazottak egyszerre három dologgal is foglalkozzanak: e-mailekre válaszoljanak, dolgozzanak egy projekten és közben egyeztessenek a munkatársaikkal, ügyfeleikkel. A munkafolyamatok során fellépő nehézségek jelentősen ronthatják a dolgozók teljesítményét és hozzáállását. Például azoknál az alkalmazottaknál, akik átélték egy táblázat adatainak elvesztését, a stressz szint 17 százalékkal emelkedett mindössze 8 másodperc alatt.

Az alkalmazások és eszközök teljesítményének kiegyensúlyozására a Dell kifejlesztette a beépített, mesterséges intelligencián alapuló optimalizációs szoftvert, a Dell Optimizert, amely megismeri az alkalmazottak munkamódszereit és reagál rájuk. A Dell Optimizert arra tervezték, hogy a háttérben automatikusan javítsa az alkalmazások teljesítményét, az akkumulátor üzemidejét és a hangbeállításokat az optimálisabb felhasználói élmény érdekében.

Emellett a Dell SupportAssist megoldása is segíti a nyugodt munkavégzést, amely egy mesterséges intelligencián alapuló automatizált és prediktív támogatási technológia. A SupportAssist folyamatosan figyeli és javítja az eszközflottát és a helyreállítási folyamatok mielőbbi megkezdése érdekében proaktív módon figyelmezteti a felhasználót és a Dellt is az észlelt problémákról.