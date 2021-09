Hibakeresés helyett okos szoftver

„Csak az összes információ birtokában lehetséges helyes döntést hozni.” Paulo Coelho, brazil író

Címkék: digitalizálás IT IT infrastruktúra IT menedzsment mesterséges intelligencia

Már szinte minden szervezetnél használnak valamilyen monitoring- vagy naplózó szoftvert arra, hogy nyomon kövessék a vállalati rendszerekben zajló informatikai folyamatokat és eseményeket, és ellenőrizzék az alkalmazások teljesítményét. A problémát csupán az jelenti az IT-szakemberek számára, hogy átlássák ezt a rengeteg adatot, amelyek mennyisége folyamatosan nő, így megnehezíti a rendszerben előforduló hibák, illetve azok okainak azonosítását. A Micro Focus szakértői szerint azonban a megfelelő ernyőeszköz segítségével minden szükséges információ rendszerezhető és kinyerhető, így a mesterséges intelligencia és a prediktív analitika képességeinek kihasználásával akár előre is megjósolhatók az esetleges problémák.

Az adatok mennyisége óriási mértékben nő a különböző IT-szolgáltatásokban, alkalmazásokban és eszközökön. A vállalati IT-csapatok számára pedig komoly kihívást jelent, hogy a különféle szolgáltatások teljesítményére vonatkozó adatmennyiséget kezeljék, és megfelelő információkat nyerjenek ki belőlük. Az adatok ugyanis szétszórtan találhatók az infrastruktúrában, így az azokat összegyűjtő rendszerek nem biztosítanak rálátást a teljes környezetre, hiába próbálják őket átfogó módon kezelni, elemezni és értelmezni.

Mindent egy kalap alatt

A kihívásra megoldást jelenthet egy olyan ernyőeszköz, amely képes összegyűjteni, integrálni és feldolgozni minden adatot az összes rendszerből, így hasznos támogatást jelent az IT-szakemberek számára. A Micro Focus Operations Bridge például minden olyan nyers adatot és naplófájlt tud elemezni, amit a különböző monitoringeszközök gyűjtenek az infrastruktúrán belül. Majd ezeket összesíti is egyetlen felületen, így teljes átláthatóságot kínál, ezáltal lehetővé teszi különféle hasznos jelentések készítését.

A szoftver arra is lehetőséget nyújt az IT-szakértőknek, hogy az esetleges meghibásodások során gyorsan feltérképezzék a hibák kiváltó okát, és megtalálják rájuk a megoldást. Ez azért lehet hasznos, mert például egy alkalmazás váratlan leállásánál rengeteg különféle összetevő okozhatja a problémát, és manuális módszerekkel hosszú időbe telne egyesével megvizsgálni, melyik komponens okozza a meghibásodást.

Kiemelkedő intelligencia

A piacon több hasonló eszköz is található, amely képes bizonyos szintű automatizálással és elemzéssel segíteni a működés hatékonyabbá tételét. A Micro Focus megoldása azonban nem csupán összesíti és elemzi az adatokat, de mesterséges intelligenciát is alkalmaz a felmerülő problémák azonosításában és orvoslásában.

Emellett prediktív analitikával már nem csupán a meglévő problémákat tudja azonosítani, de előre is jelzi az esetleges teljesítménybeli problémákat, illetve kihívásokat minden szolgáltatásban és alkalmazásban, még mielőtt azok üzleti problémákat okoznának. A megoldás innovatív big data analízist használ, melynek eredményét könnyen kezelhető felhasználói felületen és gyorsan lekérdezhető adatbázisban összesíti és teszi elérhetővé minden IT-szakember számára, akinek szüksége lehet ezekre az eredményekre.

A kiemelkedő képességeket nemrégiben a Research in Action piackutató vállalat is elismerte, és ezek alapján a piacvezetők közé sorolta a Micro Focust az IT-üzemeltetést segítő, mesterséges intelligenciát és prediktív analitikát is használó megoldások között. Az elemző a jelentésében kiemelte, hogy az Operations Bridge a beágyazott új OPTIC platformmal kiegészülve jelentős előrelépést képvisel a digitális átalakulásban.

Mindenkinek hasznos

A megoldás eredetileg az IT-üzemeltetők feladatát hivatott megkönnyíteni, ám a fejlett funkcióknak köszönhetően már az alkalmazásfejlesztő és support csapatoknak is hasznos információkat nyújt, és teljes rálátást biztosít a saját területeikre. Ezzel pedig lehetővé teszi számukra, hogy előre jelezzenek és szükség esetén megelőzzenek bizonyos problémákat a fejlesztés alatt álló alkalmazások, illetve az általuk támogatott szolgáltatások esetében. Ez az ő esetükben is hasznos segítség, hiszen a hibák okainak manuális felkutatása sok időt és energiát emésztene fel.