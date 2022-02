Hatékony konténerkezelés nélkül nincs digitalizáció

„Átléptük a digitális Rubicont, nincs visszaút: magas szinten digitalizált világ felé haladunk.” Archana Venkatraman, az IDC Europe Cloud Data Management területért felelős kutatási igazgatója

Címkék: adat adatmentés adattárolás adatvédelem digitalizálás IT infrastruktúra IT menedzsment

Az ICD előrejelzése szerint jövőre a GDP 65 százalékát világszerte digitális működésű vállalatok termelik majd. A digitális átalakulás alappillérei pedig a felhőnatív alkalmazások, amelyek futtatásához elengedhetetlenek a konténerek, hiszen ezek gyorsítják fel és teszik egyszerűbbé az applikációk fejlesztését, modernizálását, kiadását és mozgatását a különféle felhőkörnyezetek és az adatközpontok között. Nem véletlen, hogy 10-ből 7 európai szervezet az alkalmazások több mint 10 százalékát konténerekben futtatja, és ez az arány várhatóan rohamosan nő a következő években. A SUSE szakértői szerint az a szervezet jut versenyelőnyhöz, amely minél hatékonyabban tudja kezelni a konténereket, például dedikált konténerfelügyeleti eszközök segítségével.

A vállalatok digitalizációja öles léptekkel halad. Már 2020 előtt is meghatározó trend volt, a járványhelyzettel járó változások pedig még nagyobb lendületet adtak a jelenségnek. Az IDC jóslata szerint 2022-re a globális GDP több mint 65 százaléka olyan szervezetek tevékenységéből, termékeiből és szolgáltatásaiból származik majd, amelyek már keresztülmentek a digitális átalakuláson. Ezért óriási a verseny a vállalatok között abban, hogy minél rövidebb idő alatt állítsanak elő minél jobb digitális termékeket és szolgáltatásokat, illetve átalakítsák meglévő kínálatukat az új elvárásoknak megfelelően.

A felhőkben van megírva…

A digitális termékek és szolgáltatások pedig felhőnatív alkalmazásokon alapulnak. Az új, éles működésben használt, felhőalapú applikációk aránya az összeshez képest 2020-ban mindössze 10 százalék volt, ám 2024-re már várhatóan 70 százalékra nő az IDC becslései alapján.

Az ilyen jellegű alkalmazások nagy részét Kubernetes rendszerekben kezelt konténerekben fejlesztik és működtetik. Ezek ugyanis segítenek felgyorsítani a szoftverek fejlesztését, így a vállalatok rövidebb idő alatt kiadhatják őket, lépést tartva a digitális diszruptorokkal. A konténerek segítségével a meglévő alkalmazások is egyszerűbben modernizálhatók a mikroszolgáltatásokra és a DevOps módszerekre alapozva, így megfelelően működnek a felhőkörnyezetekben. A konténerek ezenfelül az alkalmazások hordozását is megkönnyítik az adatközpontok és a felhők között, ami azért is fontos, mert a szervezetek körében általánossá váltak a hibrid és a többfelhős környezetek.

Tudni kell vele bánni

A konténerek és a felhőalapú alkalmazások használata és fejlesztése azonban paradigmaváltást jelent az IT-folyamatokban, amelyek már most is meglehetősen összetettek. A szervezeteknek új tudásra van szükségük ahhoz, hogy képesek legyenek használni, kezelni és skálázni a konténeralapú szolgáltatásokat. Sok helyen pedig nincs idő és kapacitás arra, hogy a mindennapi feladatok mellett elegendő időt és energiát fordítsanak ilyen szintű új ismeretek megszerzésére.

Ha pedig a vállalatok nem tudják megfelelően kezelni a konténereket, akkor nem tudják egyszerűsíteni azok kezelését. Ezzel együtt attól is elesnek, hogy kihasználhassák a hibrid felhővel járó rugalmasság előnyeit, illetve a fejlesztéshez szükséges gyorsasággal alkalmazzák az új technológiákat.

Legyen mindenki Ranchergazda!

A konténerek felügyeletéhez hasznos platform a Kubernetes, azonban önmagában ennek a kezelése is nehézkes. Ezért lehet hasznos egy olyan megoldás, mint például a SUSE Rancher, amely egyszerűsíti a Kubernetes és a konténerek használatát. Átfogó támogatást biztosít a konténerképek hatékonyabb kezeléséhez, és lehetővé teszi a fejlesztő és DevOps csapatok számára a konténeralapú szolgáltatások egyszerű bevezetését és üzemeltetését az adatközpontokban, valamint a felhőkörnyezetekben egyaránt. Így a szervezetek zökkenőmentesen üzembe helyezhetik és felügyelhetik a konténerizált szolgáltatásokat bármilyen környezetben, az adatközpontoktól kezdve a felhőkön át a peremhálózatokig. A SUSE friss felvásárlásának köszönhetően az eszköz ráadásul már a konténerek biztonságáról is gondoskodik a teljes életcikluson keresztül.