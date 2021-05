Gyors és biztonságos adatátvitel UL tanúsítvánnyal

Patchcordy ETHERLINE® LAN CAT.6A patchord kábelek a LAPP cégtől

Címkék: adat adatkommunikáció csatlakozás-technika csatlakozó kábel kábeltechnológia Lapp TME vezeték nélküli adatátvitel vezetékek

A TME felvette kínálatába a LAPP cég olyan alkalmazásokra dedikált ETHERLINE® LAN CAT.6A jelű patchcord kábeleit, melyekben kulcsfontosságú tényezők a megbízhatóság és a biztonság. Az elektromágneses zavarokkal, valamint extrém környezeti hatásokkal szembeni nagy ellenállóképességüknek köszönhetően ennek a sorozatnak a termékeit magas követelményszintű ipari és fogyasztói alkalmazási területekre ajánlják. A patchcordok megtervezésekor nagy figyelmet fordítottak a felhasználók biztonságára is, amit a magas presztízsű UL (Underwriters Laboratories) tanúsítvány is igazol.

A krosszkábel, internet hálózati kábel vagy számítógépes bekötőkábel neveken is ismert patchcord kábelek, valójában mindkét végükön RJ45 csatlakozóban végződő csatlakoztató vezetékek, melyek teleinformatikai hálózatokban jeltovábbításra szolgálnak. A piacon széles választékban kaphatók ilyen típusú kábelek, ezért a felhasználóknak problémát okozhat az optimális termék kiválasztása.

Első ránézésre az egyes gyártók termékei nem sokban különböznek egymástól, ami miatt előfordulhat, hogy nem érzünk késztetést a technikai részletekben való elmélyülésre, és a döntést kizárólag az ár alapján fogjuk meghozni. Ez a gondolkodás azonban megbosszulhatja magát, mert a valóságban nem lehet megítélni, hogy milyen befolyással vannak az elhasználódott kábelek a csatlakozás minőségére. Csak a megfelelő kábelezés megválasztása garantálja a hálózat helyes működését és az olyan üzemzavarok elkerülését, melyek az egész vállalkozás leállítását is okozhatnák. A jó kábelezés a beruházási költségek töredék százalékát teszi ki, míg a potenciális üzemzavarok komoly költségeket és problémákat okozhatnak. A kábelválasztás legfontosabb kritériuma tehát a kiviteli minőség, aminek legjobb bizonyítékai a megfelelő tanúsítványok, mint amilyen pl. az UL.

Megfelelő kábel kiválasztása - ETHERLINE® LAN cat.6A

A kábelek kiválasztásakor figyelembe kell venni a célalkalmazás követelményeit és a leendő működési körülményeket. Mekkora a kívánt hálózati sebesség most, és mekkora lesz néhány év távlatában? 100 Mb/s, 1000Mb/s vagy 10Gb/s? Hány felhasználó lesz? A kábeleket bent vagy szabadban vezetik? Mennyi a rendelkezésre álló hely, a kábelnek hajlíthatónak kell lennie? Melyek a lehetséges zavarforrások? Ezek és hasonló kérdések alapján meg kell vizsgálni nemcsak a kábelek paramétereit, hanem a rendelkezésükre álló tanúsítványokat is. Például az elektromágneses zavaroknak való kitettség determinálja a speciális árnyékolások használatát. Az ETHERLINE® LAN cat.6A kábelek alumínium fóliával laminált, kettős árnyékolással vannak ellátva, így biztosítják a zavartalan adatátvitelt még extrém munkakörülmények között is. A kábelek konstrukciója nagy rugalmasságot és hajlítási ellenállást biztosít, így szűk helyeken vezethetők. Mivel a patchordoknak gyakran zord környezeti körülmények között kell működniük, az ETHERLINE® LAN CAT.6A sorozat alkalmassá lett téve a -20°C-tól +60°C-ig tartó hőmérséklettartományban való működésre.

Patch cord ETH-24441318

A kábelezés típusának meghatározásakor az egyik legfontosabb tényező a hálózat várható élettartama. A legtöbb esetben azt akarjuk, hogy a telepített kábelezés a lehető leghosszabb ideig tartson, és mindig kielégítő átvitelt biztosítson. Ár-érték arány alapján a 6A kábelkategóriát tartják a legjobb választásnak. Ez a szabvány 10Gb/s adatátviteli sebességet biztosít 100m-es távolságon keresztül, ami elegendő teljesítmény a jelenlegi és a jövőbeni alkalmazásokhoz. Még akkor is, ha a jelenlegi infrastruktúra nem igényel 10 Gbps sebességet, fontos megjegyezni, hogy a jövőben is sokkal könnyebb lesz a hálózati eszközök cseréje, mint a kábelezésé.

ETHERLINE® LAN cat.6A a LAPP-tól – tanúsítvánnyal igazolt biztonság

Az ipari rendszerek tervezésénél a felhasználói biztonság biztosítása elsődleges jelentőségű. Ez vonatkozik a hálózati infrastruktúrára is. Az ETHERLINE® LAN 6A kategóriájú kábelek megbízhatóságát, tartósságát és minőségét megerősítette az Underwriters Laboratories, egy globális vállalat, amely a termékeket vizsgálja és tanúsítja a biztonsági szabványok szerint. Az UL biztonsági tanúsítás azt jelenti, hogy a LAPP kábelek megfelelnek az amerikai és kanadai piacon hatályos, növelt szintű biztonsági követelményeknek, ami belépést jelent egyéb de egyéb külföldi piacokra is.

A hálózat tervezésénél figyelmet kell fordítani mindnek előtt arra, hogy az alkalmazott kábel miként fog viselkedni tűz esetén. Az ETHERLINE® LAN cat.6A kábelek gyártásához felhasznált anyagok garantálják, hogy tűz esetén nem keletkeznek ártalmas gázok és sűrű füst, illetve hogy ezek az anyagok gátolják a láng terjedését. Az ETHERLINE® LAN cat.6A kábelek héjszigetelése önkioltó tulajdonságú anyagból készül, vagyis nem támogatja a lángot, az IEC 60332-1-2 előírás alapján. A patch kábel anyagai nem tartalmaznak halogéneket, ami azt jelenti, hogy tűz esetén nem bocsátanak ki mérgező és maró gázokat, amelyek veszélyt jelentenek az emberre. Nem korrodálják a fém alkatrészeket és az elektronikus eszközöket sem. Emlékeznünk kell arra, hogy a tüzeknek gyakran olyan hatásai vannak - mint pl. mérgező gázokkal történő mérgezés vagy a drága berendezések korrózió miatt bekövetkező tönkremenetele - amelyek sokkal ártalmasabbak lehetnek, mint maguknak a lángoknak hatásai. Ezért a halogénmentes kábeleket nagy embertömeggel telezsúfolt vagy értékes eszközökkel teli épületekben, azaz gyárakban, raktárakban, bányákban és más ipari létesítményekben, valamint irodákban, repülőtereken, kórházakban és szállodákban történő használatra ajánlják.



Patchcord ETH-24441333



Patchcord ETH-24441352



Patchcord ETH-24441362

LAPP patchcordok – praktikus és használatra kész megoldások mindenféle körülményekre

A LAPP ajánlat patch kábelei előre konfekcionált kábelek, amelyek gyárilag telepítésre kész kábelvégekkel vannak felszerelve. Ez lehetővé teszi a gyors telepítést a rendszerben, anélkül, hogy össze kellene kötni a vezetékvéget a csatlakozóval, amihez speciális szerszámokra vagy akár forrasztásra is szükség lenne. Az opciók széles skálája lehetővé teszi, hogy a kábel a legjobban illeszkedjen az alkalmazási követelményekhez. Az ETHERLINE® LAN cat.6A kábelek 0,25 és 30 méter közötti hosszúságban és nyolc színben kaphatók. Egészen a közelmúltig a 6-os és annál magasabb kategóriájú kábeleket vastagságuk és alacsony rugalmasságuk akadályozta meg a széleskörű alkalmazásban, mivel 10Gb/s sebességű adatátvitelnél árnyékolás szükséges. Szerencsére a beszállítók meghallották az ügyfelek hangját, és az új termékeket ebben a kategóriában már sokkal könnyebb szerelni. A rugalmas ETHERLINE® LAN cat.6A patchcordokat úgy tervezték, hogy azok kis helyen is könnyen telepíthetők legyenek.



Patchcord ETH-24441379



Patchcord ETH-24441395



Patchcord ETH-24441427

A cikk forrása:

www.tme.eu